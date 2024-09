Aues Stadtrat Hartung über Messer-Afghanen: Asylantrag abgelehnt, polizeibekannt und trotzdem durfte er bleiben

Der Messermord von Aue in Sachsen hätte verhindert werden können. Denn der mutmaßliche Täter, ein Afghane, war in Deutschland nur geduldet. Das erfuhr AUF1 von der Staatsanwaltschaft in Chemnitz. Und: Der angeblich 24-Jährige war der Polizei bestens bekannt. Über dieses Thema hat AUF-Moderator Thomas Eglinski mit Stefan Hartung gesprochen. Er ist Stadtrat in Aue für die Freien Sachsen.

Passend dazu unseren Aufkleber „Es reicht dir schon? Remigration!“ bestellen. Quelle: AUF1