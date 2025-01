Wut über Skandalurteil: “Richterin sollte Arbeitsplatz wechseln”

Der Freispruch eines 17-jährigen Syrers, der ein 12-jähriges Mädchen in Wien vergewaltigt haben soll, hat international für Empörung gesorgt und zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Besonders die Begründung der Richterin, es passiere oft, dass man erst "Nein" sage, und sich dann "durch Zärtlichkeiten überzeugen lässt", hat für scharfe Kritik gesorgt. AUF1 hat sich in Linz umgehört, wie die Österreicher über diesen Fall denken. Was verschweigen uns Politik und Massenmedien über die Straftaten von Migranten?

