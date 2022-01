Weißrussland bleibt kryptofreundlich, während Verbündeter Russland ein generelles Verbot erwägt

Die Behörden in Weißrussland haben nicht die Absicht, strengere Regeln für den Kryptowährungsraum des Landes zu erlassen. Und das, obwohl das benachbarte Russland, ein enger Partner in vielen Bereichen, ein generelles Verbot für eine Reihe von Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Erwägung zieht, wie von der Zentralbank in Moskau vorgeschlagen.

Beamte in Weißrussland planen nicht, den regulatorischen Rahmen des Landes für den Krypto-Sektor zu verschärfen, heißt es in einer Erklärung. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Russland, ein enger wirtschaftlicher Verbündeter, über einen Vorschlag nachdenkt, der strenge Beschränkungen für eine Reihe von Krypto-Operationen, einschließlich Mining, Handel und Investitionen, vorsieht. "Restriktive Änderungen des bestehenden Regulierungsmodells sind derzeit nicht vorgesehen", sagte der Weißrussland Hi-Tech Park (HTP) in einer Korrespondenz mit BNN Bloomberg. Der HTP, der oft als "belarussisches Silicon Valley" bezeichnet wird, verwaltet ein spezielles Rechtssystem, das eingerichtet wurde, um die Entwicklung der IT-Industrie des Landes, einschließlich des Kryptogeschäfts, zu erleichtern. Mit einem von Präsident Alexander Lukaschenko unterzeichneten Dekret, das im März 2018 in Kraft trat, wurden in Minsk Kryptoaktivitäten wie Mining und Tauschhandel legalisiert. Damit wurden Steuervergünstigungen und andere Anreize für Unternehmen eingeführt, die mit digitalen Vermögenswerten arbeiten. Im April 2019 schlug der weißrussische Staatschef vor, dass Bitcoin-Farmen im Kernkraftwerk in Grodno errichtet werden könnten, und im August letzten Jahres forderte er die Weißrussen auf, in ihrem Heimatland zu bleiben und mit dem Mining von Kryptowährungen zu beginnen. Und das, obwohl er im März eine mögliche Verschärfung der Vorschriften angedeutet hatte. Die Verwendung von Kryptowährungen für Zahlungen ist in Weißrussland verboten, aber Unternehmen, die als Einwohner des Hi-Tech-Parks registriert sind, können Münzen und Token ausgeben und handeln. Im November 2020 startete das größte Bankinstitut des Landes, die Belarusbank, einen Dienst, der es Nutzern ermöglicht, digitale Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Weißrussland hat Transaktionen mit Kryptowährungen legalisiert. Im Dezember 2017 verabschiedete die belarussische Regierung das Dekret Nr. 8 "Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft", das erste formelle Gesetz des Landes, das Kryptowährungen und Blockchain regelt. Der Erlass trat am 28. März 2018 in Kraft. Im November 2018 genehmigte der Aufsichtsrat des Hi-Tech-Parks zusätzliche Leitlinien für Token-bezogene Aktivitäten.

Austausch von Kryptowährungen Der Erlass erlaubt den Verkauf, den Tausch und das Mining von Kryptowährung, so auch mit Crypto Genius. Der Umtausch von Kryptowährungen in Fiatgeld muss von der Nationalbank genehmigt werden. Betreiber von Kryptowährungsbörsen werden jedoch als hochriskant eingestuft - ähnlich wie Betreiber von Lotteriespielen und Casinos nach belarussischem Recht. Erlass Nr. 8 legalisiert die Freigabe und den Vertrieb von Token für die Finanzierung von Unternehmen. Dekret Nr. 8 erkennt das Recht von Einzelpersonen an, Kryptowährungs-Mining-Aktivitäten durchzuführen, Token zu erwerben und Kryptowährung zu tauschen, zu verkaufen, zu spenden, zu vererben oder anderweitig darüber zu verfügen. Gemäß dem Dekret sind Unternehmen, die im Hochtechnologiepark tätig sind, von der Steuer befreit und zahlen nur 1 % ihres Umsatzes. Diese Bedingungen sind bis 2049 garantiert. Für Krypto-Plattformen gelten ein Mindestkapital und andere regulatorische Anforderungen. Der Index für die Akzeptanz von Kryptowährungen des Blockchain-Forensik-Unternehmens Chainalysis führt Weißrussland nach Russland und der Ukraine an dritter Stelle in Osteuropa, was vor allem auf die starke Peer-to-Peer-Aktivität im Land zurückzuführen ist. Die Weißrussen sind nicht verpflichtet, ihre Krypto-Transaktionen den Steuerbehörden zu melden. Weißrussland unterhält enge wirtschaftliche, politische und militärische Beziehungen zur Russischen Föderation, deren Zentralbank letzte Woche vorschlug, die Verwendung, Ausgabe und den Austausch von Kryptowährungen zu verbieten. Die harte Haltung der Regulierungsbehörde wurde jedoch von Vertretern anderer Regierungsinstitutionen abgelehnt.

