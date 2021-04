Vergeltung? In Budapest wurde die Pro-Black-Lives-Matter-Statue abgerissen

Ungarn hat eine reiche Geschichte des Abreißens von Statuen, die mit politischer Ideologie verbunden sind. Wenige Stunden nach ihrer Aufstellung war die der Black-Lives-Matter-Bewegung gewidmete Statue in der Stadt Budapest bereits dreimal beschädigt worden. Dies berichtet Marcell Dengi auf "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf übereinstimmende internationale Berichte.

Weiter schreibt Dengi: "Zuerst deckte die politische Bewegung Mi Hazank sie mit einer Barrikade ab; ein paar Stunden später bewarfen Unbekannte sie mit weißer Farbe; und schließlich rissen drei Mitglieder einer extremistischen Bewegung sie gänzlich ab. Schließlich schlugen drei Mitglieder einer extremistischen Bewegung sie nieder. Deren Anführer ging zu einem Polizisten an der nahen Kreuzung und stellte sich.

Es war im vergangenen August, als die Bezirksregierung von Ferencváros eine Ausschreibung für zeitgenössische Kunstwerke veröffentlichte. Die vorgeschlagenen Arbeiten wurden von einer unabhängigen Jury bewertet. Es dauerte nicht lange, bis die internationalen Medien die gewählte Statue feierten und konservative Aktivisten sie verdammten. Das Werk zeigte eine in Regenbogenfarben gemalte Freiheitsstatue, die mit erhobener, geballter Faust kniet – eine klare Anspielung auf die BLM-Bewegung.

Bereits im Januar berichtete der britische Guardian, dass die Statue in der Partei von Viktor Orbán starke Ablehnung hervorgerufen hatte. Noch am Tag der Aufstellung der Skulptur auf dem Ferenc-Platz sagte der rechte Kolumnist Zsolt Bayer, er wolle sie am nächsten Tag abfreißen. Er hatte jedoch keine Zeit, seine Ankündigung durchzuführen, weil ihm die oben erwähnten radikalen Aktivisten zuvorgekommen waren. Die Mi-Hazank-Bewegung verdeckte die Statue mit einer Barrikade, die von einem Kreuz überragt wurde, weil, wie ihre Vertreter erklärten, „die Statue gegen alle europäischen, christlichen, weißen und heterosexuellen Werte verstößt“. In ihren Augen war es eine Provokation gegen die konservative Bewegung. Die anschließende Zerstörung der Statue durch Rechtsextremisten war ihre Art zu sagen, dass sie genug von einer bestimmten Ideologie haben.

Gergely Gulyás, Minister des Ministerpräsidentenbüros, nannte BLM in einer Pressekonferenz eine im Wesentlichen rassistische Bewegung, die die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen nicht anerkennt. Folglich sollten nicht diejenigen, die die Statue kritisieren, als rassistisch betrachtet werden, sondern diejenigen, die beschlossen haben, sie zu errichten.

Tamás Deutsch, Europaabgeordneter des Fidesz, der im vergangenen Juli von Euronews interviewt wurde, kritisierte die neuen EU-Positionen, die er als an der Grenze zum Rassismus stehend ansah, und äußerte sich auch zur BLM-Bewegung in den USA und Großbritannien. Er sagte, es sei töricht, die Reden von Politikern von vor 100, 200 oder 300 Jahren nach den Kriterien der „liberalen“ Orthodoxie des 21. Jahrhunderts zu beurteilen. Diese Bewegung erinnerte ihn an die Art und Weise, wie kommunistische Diktaturen Kulturpolitik betrieben: Auslöschen der Vergangenheit, Abreißen von Statuen, selektives Umschreiben der Geschichte, um ihren eigenen Interessen zu dienen. Erschreckend und schädlich ist für Deutsch, dass solche Verhaltensweisen im 21. Jahrhundert wieder auftauchen: eine Neuauflage der maoistischen „Kulturrevolutions“-Kampagne gegen das kulturelle Erbe der Welt."

Quelle: Unser Mitteleuropa