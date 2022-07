Republikanischer Gouverneurskandidat in New York auf der Bühne angegriffen

Während einer Wahlkampfveranstaltung für die bevorstehenden Gouverneurswahlen in New York ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Der republikanische Kandidat Lee Zeldin wurde am Donnerstag während einer Rede angegriffen – blieb jedoch unverletzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der republikanische Kandidat für die bevorstehenden Gouverneurswahlen in New York, Lee Zeldin, wurde am Donnerstag während einer Wahlkampfveranstaltung außerhalb von Rochester angegriffen. Der Täter wurde dabei gefilmt, wie er auf die Bühne ging und Zeldin mit einem Gegenstand in der Hand anging. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen Zeldin und dem Angreifer.

Während es in ersten Berichten hieß, der Täter sei mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe versucht, den Politiker "abzustechen", zeigten einige auf Twitter geteilte Fotos, dass es sich bei der Waffe offenbar um einen Schlagring mit Spikes handelte. In einer von der Nachrichtenagentur AP zitierten Erklärung, in der Zeldin bestätigte, dass er keine Verletzungen erlitten habe, sagte der Gouverneurskandidat:

"Glücklicherweise konnte ich sein Handgelenk ergreifen und ihn für einige Augenblicke aufhalten, bis andere ihn angegriffen haben."

Clear view of the attack ag. Rep. Lee Zeldin today. Terrifying and terrible.Vid found here: https://t.co/sqVgV79sAC pic.twitter.com/Zphgkw8bXk — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) July 22, 2022

Mehrere Videos des Vorfalls, die auf Twitter geteilt wurden, zeigen, wie der Angreifer die Bühne betritt und ein Handgemenge mit dem Kongressabgeordneten beginnt, bevor beide zu Boden fallen, während umstehende Personen zu Hilfe eilen.

Assassination attempt on Rep Lee Zeldin👇🏼pic.twitter.com/iBWh8DKOKP — Alex Plitsas 🇺🇸 (@alexplitsas) July 22, 2022

Der Angreifer, dessen Identität noch nicht bekannt ist, wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen, während der Kongressabgeordnete schließlich seine Rede zu Ende führte.

Weapon which appears to be brass knuckles used in attack on Lee Zeldin. pic.twitter.com/f4XndDylMJ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 22, 2022

"Das hätte heute Abend wirklich furchtbar enden können, und das ist inakzeptabel", sagte der Vorsitzende des Republikanischen Komitees des Bundesstaates New York, Nick Langworthy. Er forderte die amtierende demokratische Gouverneurin Kathy Hochul auf, ihrem Herausforderer bei den bevorstehenden Gouverneurswahlen am 8. Oktober einen offiziellen Sicherheitsdienst zur Seite zu stellen.

Hochul verurteilte den Angriff "auf das Schärfste". "Solch gewalttätiges Verhalten habe in New York keinen Platz", so die Gouverneurin."

Quelle: RT DE