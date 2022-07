Der Telegram-Kanal „Kremlin Prachka“ hat Aufnahmen vom Verhör der Soldaten der 36. Brigade der ukrainischen Marineinfanterie veröffentlicht, die sich den Einheiten der DNR-Volksmiliz in Mariupol ergeben hatten. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Die gefangen genommenen ukrainischen Kämpfer sprachen über die Flucht von Brigadekommandeuren in kritischen Situationen, Beziehungen zu radikalen Gruppen, Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und ausländische Söldner in den Brigaden.

Von Führungsoffizieren „verraten“

Gefangen genommene Soldaten der Einheiten der 36. separaten Brigade der AFU-Marine berichten übereinstimmend von eklatantem Verrats durch ihre Führungsoffiziere. Insbesondere wird berichtet, dass der Brigadekommandeur, Oberst V.A. Baranyuk, in einem für die Einheiten kritischen Moment, einem sogenannten „roten Moment“, geflohen sei.

Aus dem „Munde der Verratenen“ klingt das dann so:

„Er versammelte alle um sich und „erläuterte den Rückzug“, „es ist okay, wir ziehen uns zurück, alles wird gut!“. Im allerletzten Moment jedoch funkte er, „Jeder für sich“, stieg in das Fahrzeug des Verbindungsoffiziers des Kommandanten und fuhr los.

In diesem Moment wurde uns klar, dass wir im Stich gelassen wurden, wie in keiner andere Armee der Welt“, berichtete der Matrose Aleksej Mar von der 36. Marinebrigade.

Ein anderer Soldat erzählte von den besonderen „Heldentaten“ des Kompaniechefs Leonid Anatoliewich Onopko vom 501. Bataillon, der während der Belagerung in seinem Bunker saß und sich mit Proviant versorgte, während das Personal hungerte. Umgeben von Leibwächtern kam Onopko nur selten aus seinem Versteck heraus, von dem aus er Befehle erteilte, unter anderem das Feuer in den „ruhigen Sektoren“ von Mariupol zu eröffnen.

„Mein Kompaniechef Onopko Leonid Anatoliewich ließ uns insofern im Stich, als wir Matrosen nicht einmal etwas zu essen hatten. Wir bekamen eine Dose Mais, ein Kilo Grütze und Wasser. In seinem Keller, in dem er saß (er verließ ihn nicht einmal) gab es reichlich zu essen, Kekse, Süßigkeiten, sogar Käse hatte er dort „gelagert“. Aber niemand hat das Essen an uns weitergegeben“, sagte Taras Brakhada, Matrose im 501. Bataillon der 36. unabhängigen Marinebrigade.

Brigaden hatten keine Kenntnis von Flucht-Korridoren

Die AFU-Soldaten berichteten, dass die Brigadeangehörigen keine Kenntnis von den Flucht- Korridoren zum Verlassen der Stadt hatten. Die Kommandeure hätten absichtlich verschwiegen, dass die Korridore zur Verfügung gestellt wurden, da sie wussten, dass in der Brigade eine resignative Stimmung herrschte.

„Die Kommandeure haben uns nicht über die Flucht-Korridore informiert, die uns von der Russischen Föderation und der DNR zur Verfügung gestellt wurden. Wir wussten einfach nichts davon. Und als wir uns ergaben, stellte sich heraus, dass es vier solcher Korridore gab. Das erfuhren wir erst durch die DNR-Soldaten“, erklärte der Matrose Aleksej Mar.

„Aidar“, „Asow“ und „SS-Bären“

Alle Matrosen standen radikalen nationalistischen Gruppen wie dem „Rechten Sektor“, „Aidar“ und „Asow“ äußerst negativ gegenüber. Einer der Soldaten sprach insbesondere über den früheren Kommandeur der Brigade, Viktor Sigoza, der enge Beziehungen zur Neonazi-Gruppe „SS-Bären“ unterhielt.

Gemeinsam mit ihnen war Sigoza am Terror gegen die Zivilbevölkerung im Donbas beteiligt gewesen. Ein Marinesoldat berichtete, dass zu diesem Zweck ein 120-mm-Mörser sowie Minen mit einem Phosphorelement eingesetzt wurden.

„Nazi-Einheiten“ haben dominante Position in ukrainischer Gesellschaft

Ein anderer Marinesoldat stellte ein gemeinsames Merkmal aller radikalen nationalistischen Gruppen heraus, nämlich das Bewusstsein ihrer dominanten Position in der ukrainischen Gesellschaft.

„Sie haben die Zivilbevölkerung eingeschüchtert. Sie haben sich äußerst respektlos, dreist und zynisch verhalten. Mit einem Wort, die Leute hatten Angst vor ihnen“, erzählte der Matrose Iwan Zaslawskij.

Ein anderer Soldat stimmte ebenfalls zu, dass die Mitglieder aller nationalistischen Gruppen in der Ukraine immer das Gefühl hätten, straffrei davon zu kommen, er sagte: „Selbst früher, in Friedenszeiten, war es schwierig gewesen ihnen etwas nachzuweisen“.

„Leichenschändungen“ und Gruppenvergewaltigungen

Die gefangenen Marinesoldaten beschrieben auch die Verbrechen der Brigade gegen die Zivilbevölkerung im Südosten der Ukraine. Oft waren es die hochrangigen Offiziere der Brigadeeinheiten, die zur Gewalt gegen die Bevölkerung angestiftet hatten. Einer der Soldaten verweist insbesondere auf die Ermordung eines Zivilisten durch die Wache des Kompaniechefs des 501. Bataillons, Rufname „Wind“, um den 15. oder 20. März in dem Dorf Mirne, was die Soldaten der Einheit zu vertuschen versuchten.

„Wind“, die Wache des Kompaniechefs, verschaffte die Leiche eines Mannes zu den „Krayer Stellungen“. Dolmatow Wlad („Wind“) warf die Leiche des Mannes in einen Brunnen, sagte Marine Brahada.

Unabhängig davon beschrieb der Kriegsgefangene, wie er und einige andere Soldaten während der Ausgangssperre zwei Mädchen aus einer „Frauenkolonie“ in Mirny „aussondierten“. Die Begegnung endete mit einer Gruppenvergewaltigung und einem Kopfschuss auf eines der Mädchen durch einen der Wachmänner des Kompaniechefs, Rufname „Ratsiya“.

In der 36. Marinebrigade befanden sich auch ausländische Söldner, die zwar nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft besaßen, aber zuvor einen Vertrag mit der AFU unterzeichnet hatten.

Einer der Kriegsgefangenen Marinesoldaten beschrieb einen britischen Staatsbürger namens Johnny, der in der 36. Brigade gedient hatte und den er persönlich kannte.

„Er war von der Luftlande-Sturmtruppe des ersten Bataillons. Sein Name ist Johnny. Er ist Brite und Söldner, der in Syrien gekämpft hatte und danach einen speziellen Vertrag mit der 36. Brigade abgeschlossen hatte“.

Die Soldaten, die nun von der LNR-Volksmiliz gefangen gehalten werden, fordern die ukrainischen Bürger auf, zur Vernunft zu kommen und die zynischen und selbstmörderischen Befehle des Kiewer Regimes nicht auszuführen.

Erst in Gefangenschaft, in der sie nicht geschlagen, sondern gefüttert wurden, konnten sich die Soldaten ein reales Bild von der laufenden Befreiungsaktion der russischen Armee und der LNR machen.

An den ukrainischen Präsidenten Selenski gerichtet, stellen die gefangenen Soldaten der ukrainischen Streitkräfte nur eine Frage:

Warum hat er, der versprochen hatte, dem Donbas und der Ukraine Frieden zu bringen, das Land durch seine Handlungen und Entscheidungen in einen „brudermörderischen“ Konflikt geführt?

Quelle: Unser Mitteleuropa