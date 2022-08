Liebesgrüße aus Caracas – Normalisierung der Beziehungen zwischen Venezuela und Kolumbien

Weiter berichtet Müller auf RT DE: "Man nähert sich an – mit karibischem Gefühl. Zum 212. Jahrestag der Unabhängigkeit Kolumbiens sandte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro Glückwünsche über die gemeinsame Grenze nach Kolumbien. Wörtlich:

lautete die frohe Botschaft am 20. Juli. Und weiter:

"Venezuela sendet einen Gruß der Brüderlichkeit und Zuneigung an das bolivarianische Kolumbien und an sein Volk, das seit 212 Jahren den Tag feiert, an dem es seine ersten Schritte in Richtung Unabhängigkeit unternahm",