US-Militäranalyst: „Massaker in Bucha von der ukrainischen Armee verübt“ – Twitter sperrt Konto

Ukrainische Bevölkerung als Kollaborateure von ukranischer Armee lipuidiert? Dies behauptet Scott Ritter, US-Militäranalyst und EX UN-Waffeninspektor im Irak, sowie Analyst des Ukraine-Konflikts. Demzufolge hätte die russische Armee, während ihrer mehrwöchigen Belagerung in Bucha, gute Beziehungen zur lokalen Bevölkerung unterhalten. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf Twitter.

Weiter berichtet das Magazin: "Außerdem hätte es eine Art Naturalien-Tauschhandel gegeben: Die Trockennahrung der Russen hätten Einheimische gegen Eier, Milch, Käse, und umgekehrt die Russen gegen andere Lebensmittel, Mehl, Salz, Zucker, Fleisch eingetauscht. Und weiter: „Jeder, der an solchen Interaktionen mit den Russen beteiligt war, galt als Verräter“, sagte Ritter.

„Ukrainisches Militär hat Säuberungen angkündigt“

Weiters behauptet Ritter:

„Die ukrainische Nationalpolizei hat gesagt, dass sie am 1. April nach Bucha gehen wird, um diejenigen zu säubern und zu vernichten, die mit den Russen zusammenarbeiten“

Außerdem soll in den sozialen Medien auch ein Video eines hochrangigen politischen ukrainischen Vertreters hochgeladen sein, mit einer Warnung an die Menschen aus Bucha: „Keine Panik, bleiben Sie zu Hause“, so Ritter weiter.

Seiner Meinung nach hätten ukrainische Kriminelle auf Menschen auf der Straße geschossen, an die Tür derjenigen geklopft, die mit der russischen Armee kooperiert hätten, um diese dann zu liquidieren.

Außerden gäbe es Videomaterial von der ukrainischen Polizei, nämlich der Asow-Gruppe, auf der jene stolz behauptet, auf „Safari“ zu gehen. – „Safari“ wäre der Name der ukrainischen Polizei-Spezialeinheit gewesen, die in Bucha einmarschierte. Diese hätte dann Jagd auf pro-russische Kollaborateure unternommen, nämlich ausgeräumt und geputzt:

„Putzen bedeutete Töten. Nicht um jemanden gefangen zu nehmen, sondern um ihn zu töten. Und das taten sie. Dann gingen sie, legten die Leichen weg und sagten, die Russen hätten es getan“, sagte Ritter.

Leichen trugen weiße Armbinden

Die meisten Leichen aus dem Video von Bucha hätten weiße Armbinden getragen, als Erkennungssignal an die Russen war: „Wir sind auf eurer Seite, tötet uns nicht.“ Ritter erklärte auch, dass „neben jedem Körper eine grüne Kiste mit Trockennahrungsmitteln stand, die zum Zeitpunkt ihrer Tötung getragen wurden“.

„Die Fakten sind derzeit nicht die Freunde der Ukraine und ihrer Verbündeten.“

Hier der link zu einem RT-TV-Beitrag: twitter.com/i/status/1511156546402725894

Außerdem hätte das ukrainische Verteidigungsministerium ähnliche Provokationen wie jene von Bucha vorbereitet.

Bei den Getöteten ohne weiße Armbinden, wären diese nicht zu sehen, sagte Ritter:

„Weil ihre Hände hinter dem Rücken gebunden waren. Diese Menschen wurden getötet, nicht von den Russen, sondern von den Ukrainern. Aber diese These wird hier (in den Vereinigten Staaten) nicht verkündet.“

Leichen waren noch „frisch“

Die Leichen im Video würden nicht so aussehen, als hätten sie tagelang seit dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen. Ritter dazu:

„Was Sie im Fernsehen gesehen haben, sind Menschen, die gerade getötet wurden. – Auch ein mexikanischer Journalist wird als Zeuge angeführt: Dieser wäre am selben Tag nach Bucha gekommen, an dem die Ukrainer ihre Säuberung angekündigt hätten“ so Ritter und weiter:

„Er sah die Leichen. Das Blut war frisch. Er sagte, diese Menschen seien kürzlich getötet worden“, so Ritter.

Propagandakrieg von Biden

„Diese Menschen wurden am 1. April von der ukrainischen Nationalpolizei getötet. Dann kam der US-Präsident und sagte: Es sei ein Kriegsverbrechen, das von den Russen begangen wurde, und Wladimir Putin sollte in Den Haag zur Rechenschaft gezogen werden. Dies ist ein Propagandakrieg, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben“, sagte Ritter.

Das Außenministerium drängte auf eine Untersuchung der Präsenz westlicher Geheimdienste in Bucha.

Dieselben Vorwürfe erhob auch das russische Verteidigungsministerium. Und stellte fest, dass alle russischen Einheiten Bucha am 30. März vollständig verlassen hätten. Dabei wären die Ausgänge der Stadt nach Norden nicht blockiert gewesen, während die südlichen Außenbezirke, einschließlich der besiedelten Gebiete, Tag und Nacht von ukrainischen Truppen mit hochkarätiger Artillerie beschossen wurden.

Twitter-acount gelöscht

Nach seinen Kommentaren wurde das Twitter- acount des Militär-Analysten gesperrt. Sein Profil ist nicht mehr verfügbar, fährt er auf Telegram fort… (vadhajtasak)"

Quelle: Unser Mitteleuropa