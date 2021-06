Jure Vujić: Kroatien muss Leitlinien aus seiner eigenen philosophischen und politischen Tradition ziehen

Der Politologe Jure Vujić spricht mit Vokativ.hr über die konservative Revolution, Populismus, die postliberale Gesellschaft und die Probleme der politischen Rechten in Kroatien. Das Interview wurde vom Magazin "Unser Mitteleuropa" ins Deutsche übersetzt.

Weiter berichtet das Magazin: "Jure Vujić ist ein kroatischer Politikwissenschaftler, Diplomat und Rechtsanwalt. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Paris Paris II (Université Panthéon Assas – Paris II) und ist Mitglied der Pariser Anwaltskammer. Als erster ziviler Student absolvierte er 2006 die Kriegsschule der kroatischen Streitkräfte „Ban Josip Jelačić“. Er beschäftigt sich mit Geopolitik, geostrategischer und Metapolitik, die er schreibt darüber für Zagreb Vijenac und verschiedene Pariser Zeitschriften. Er hat eine Anzahl Bücher in Französisch und Kroatisch veröffentlicht, von denen wir hervorheben: Intellektueller Terrorismus – Heretical Brevier (2007), Kroatien und das Mittelmeer: Geopolitische Aspekte (2008), Un ailleurs européen (2011), Weltenkrieg: Eurasianismus vs. Atlantizismus (2012) und Konservative Revolution: Von Weimar bis zur Gegenwart (2020).

KREŠIMIR DŽOIĆ: Ende letzten Jahres ist Ihr neues Buch über die konservative Revolution erschienen. Sie haben viele Male über die Ideen der konservativen Revolution geschrieben und gesprochen, sowohl in den wissenschaftlichen als auch in den populären Medien. In einem Ihrer Artikel haben Sie vor sechs Jahren zu einer konservativen Revolution in Kroatien aufgerufen . Teilen Sie immer noch dieselbe Meinung, und was kann getan werden, damit die Rechten in Kroatien die Ideen der konservativen Revolution übernehmen?

JURE VUJIĆ: Der Text, auf den Sie sich beziehen, ist kein Manifest oder Appell, sondern ein Beitrag zur Diskussion über die Möglichkeit der Entstehung und des Einflusses der Ideen der „konservativen Revolution“ in Kroatien, der auf die Besonderheiten des aktuellen Kontext einer akuten Identitätskrise verweist, die als Reaktion auf diese Phänomene durch eine Reihe von links- und rechtspopulistischen Bewegungen entstanden ist. Andererseits wird in Orbáns Ungarn mit der illiberalen Demokratie ein neues politisches Experiment durchgeführt, das sich der liberalen Demokratie entgegenstellt.

Die konservative Revolution als Phänomen ist nicht monolithisch, sondern vielschichtig, so dass das, was für Polen oder die Slowakei gilt, wo das Modell der katholisch-klerikalen konservativen Revolution angewendet wird, nicht für andere europäische Länder mit einer anderen politischen Kultur und Tradition gilt.

In Kroatien gibt es keine organisierte politische Strömung dieser Art, abgesehen von einigen Einzelpersonen und Kreisen, die die Ideen der antiliberalen konservativen Revolution fördern. Obwohl wir in der Vergangenheit auch totalitäre kommunistische Erfahrungen gemacht haben, ist Kroatien nicht wie Polen oder Ungarn, wo es starke rechtsnationalistische und konservative politische Traditionen gibt. Mit Ausnahme des antikommunistischen Diskurses und der patriotischen neorechten Folklore sehe ich keinen großen Unterschied zwischen der heutigen kroatischen liberalen Linken und der liberalen Rechten, die zusammen die liberale Demokratie, den Menschenrechtskult, die Ideologie des freien Marktes und den Monetarismus umfassen und die Grundlagen der traditionellen Weltsicht und des politischen Verständnisses untergraben.

Aber man sollte sich bewusst sein, dass Ideen eine Sache sind und Human Resources eine andere. Die Haupthindernisse für die Stärkung der Ideen der konservativen Revolution innerhalb der kroatischen Nationalkräfte sind neben politischem Sektierertum und Fragmentierung die intellektuelle Unterkapazität und der begrenzte postkommunistische, provinzielle kategorische Apparat der heutigen Generation von Abgeordneten, Politikern und Aktivisten, die sich selbst „Rechte“ nennen. Die sogenannte „patriotische Rechte“, die ebenfalls liberal ist, bleibt Geisel der binären Fan-Mentalität, die sich in der Phrase „wir oder sie“ ausdrückt, sowie der sterilen Scharmützel um Partisanen und Ustaschas. Auf der anderen Seite unterscheidet die katholische konservative Rechte oft nicht die konfessionelle von der politischen Öffentlichkeit oder beschäftigt sich ausschließlich mit der Moralisierung der Gesellschaft, während sie den Marktfundamentalismus und Unternehmenslobbys unterstützt, die die christlichen Grundlagen der kroatischen Gesellschaft zerstören.

Ich glaube, dass es eine Priorität ist, den Generationenwechsel durchzuführen, der für das Entstehen einer wahren Rechten, sowohl konservativ als auch revolutionär, notwendig ist, die in erster Linie den kroatischen nationalen und staatsbildenden Diskurs entprovinzialisieren und ihn in den breiteren Kontext der europäischen geopolitischen und metapolitischen Narrative stellen sollte .

Wir dürfen keine ausländischen politischen Modelle importieren

In Kroatien gab es zwischen den beiden Weltkriegen eine lebendige rechte Szene mit vielen Autoren, die sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus kritisch beschrieben und die Notwendigkeit einer Mittelwegsfindung zwischen den beiden Systemen erwogen. Im letzten Jahrzehnt haben Višeslav Aralica , Stipe Kljaić und Ivan Macut mehrere Bücher und wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht. Was sind die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen diesen Ideen und den Ideen der Deutschen Konservativen Revolution aus der Zwischenkriegszeit?

Zu dieser Zeit kristallisierte sich in Kroatien die ideologische, philosophische und politische Matrix des kroatischen Konservatismus heraus, und die Träger dieser Bestrebungen waren Ivo Pilar, Milan pl. Šufflay, Vinko Krišković, Julije Makanec, Kerubin Šegvić, Filip Lukas, Tias Mortigjija, Milivoj Magdić, Vilko Rieger usw. Sie dachten bereits über die Notwendigkeit einer konservativen Revolution im Rahmen des großeuropäischen Nationalismus nach. Daher sollte Kroatien Leitlinien aus seiner eigenen philosophischen und politischen Tradition ziehen. Es zeigt die konservative Revolution als Anspruch, der jenseits des sozialistischen Kollektivismus und des kapitalistischen Individualismus als zwei Zwillingsbrüder die Idee der spirituellen Transformation, die Verteidigung der europäischen Identität, die Wiederherstellung der Politik als eine durch die Prinzipien artikulierte Regierungskompetenz fördert die Prinzipien von Imperium, Auctoritas, Civitas artikuliert. Es steht für das Prinzip der direkten und partizipativen Demokratie, für die Achtung kultureller Unterschiede und die Idee einer organischen und solidarischen Gesellschaft im Gegensatz zu der heute vorherrschenden partitokratischen Demokratie, Ökonomie und materialistischen Vision der Welt.

Es ist ein metapolitischer Ansatz, der versucht, neue Konzepte und Visionen der Welt basierend auf seiner eigenen Tradition und durch die ursprüngliche Revolution von Ideen und internen Transformationen zu entwickeln. Der Import ausländischer politischer Modelle war für das kroatische Volk im Laufe der Geschichte oft katastrophal, sei es der bolschewistische Internationalismus, der österreichisch-ungarische Monarchismus oder der südslawische Föderalismus. Diese Modelle scheiterten an der konstruktivistischen, künstlichen Natur und an der Missachtung der historischen kroatischen Staatskontinuität. Daher sollte auch im Falle der vermeintlichen konservativen Revolution in Kroatien darauf geachtet werden, den polnischen, angelsächsischen oder anderen Neokonservatismus nicht zu imitieren.

Was die Tradition anbelangt, sollte die Tradition natürlich nicht nur vererbt, sondern auch als aktive schöpferische Kraft wiederbelebt werden, ein ideologischer Anspruch, der von Generation zu Generation weitergegeben wird im Sinne des Wortes Händler , lebendige Tradition.

Nach einem großen historischen Wendepunkt 1945 und fast einem halben Jahrhundert kommunistischer Herrschaft in Kroatien muss die rechte Bewegung in unserem Land tatsächlich neu aufgebaut werden. Sehen Sie in diesem Zusammenhang Veränderungen zum Besseren in der kroatischen politischen Szene?

Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass es keine positiven Entwicklungen gibt. Ab den 1990er Jahren wurde mit der Verwirklichung eines unabhängigen Staates Raum für den freien Ausdruck und die Verbreitung verschiedener Ideen geschaffen, so dass die Ideen der konservativen Revolution, des Nationalismus, des Traditionalismus und des Konservatismus teilweise aufgenommen und in der Gesellschaft verankert wurden, wenn auch natürlich nicht genug an Universitäten und im kulturellen Bereich, wo das Monopol der linksliberalen Kulturhegemonie überlebt hat.

Was die Eliten betrifft, darf nicht vergessen werden, dass 1945 in Kroatien eine Art Kulturmord und Aristozid stattfand, ein tiefer Bevölkerungs- und Generationeneinschnitt mit der Liquidierung des intellektuellen Bürgertums. Noch heute leiden wir unter den Folgen davon. Andererseits wurde in den 1990er Jahren trotz der positiven patriotischen Aufladung und des staatsbildenden Bewusstseins die notwendige Ablösung ehemaliger Eliten versäumt; Mitglieder der jugoslawischen Nomenklatura behielten die Machthebel in Medien und Kultur und verwandelten sich gekonnt in liberale Demokraten.

Es ist interessant festzustellen, dass es in Kroatien eine radikale Linke gibt, kritischer gegenüber liberaler Demokratie und Neoliberalismus als die kroatische Rechte, deren größte ideologische Reichweite gerade das angelsächsische Modell der marktliberalen Demokratie ist, natürlich mit einer formal konservativen Weltanschauung. Die kroatische patriotische und konservative Rechte sind Geiseln der klassischen Fallen des anti-totalitären Diskurses, der das Monopol der atlantischen, marktorientierten Form der Demokratie legitimiert. Die Geschichte kennt andere, europäische Demokratiemodelle wie die direkte, partizipative und korporatistische Demokratie. Sich selbst Antiglobalisten zu nennen und weiterhin die schuldenmonetaristische Politik des IWF, der WTO usw. zu unterstützen, Soros anzurufen und Hannah Arendt, Karl Popper und Friedrich Hayek zu zitieren – die das Modell der „offenen Gesellschaft“ philosophisch legitimieren – ist Schizophrenie oder völlige Inkonsistenz.

Das Ende oder die Transformation des Liberalismus?

Das Scheitern des Liberalismus wird im Westen zunehmend diskutiert, und kürzlich ist ein Buch von Patrick Deneen auf Kroatisch erschienen, das darüber spricht. Inwieweit ist Ihrer Meinung nach die liberale Ordnung im Westen heute stabil? Haben Phänomene wie der Brexit, Orbans Herrschaft in Ungarn oder die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA einen schweren Schock ausgelöst oder stellen sie nur eine geringe Bedrohung für die regierenden Liberalen dar?

Patrick Deneen weist tatsächlich auf die Widersprüche des Liberalismus selbst und seine Mängel in Notsituationen hin, sagt aber nicht sein Ende voraus. Der heutige Diskurs zum Postliberalismus zeigt, dass Liberalismus und Kapitalismus in bestimmten Krisensituationen die Kraft der Transformation besitzen, um als dominantes ideologisches System zu überleben. Es ist daher naiv zu glauben, dass die derzeitige Einführung bestimmter hoheitlicher Maßnahmen im Kontext einer Coronavirus-Pandemie – wie etwa Schließung oder verschärfte Grenzkontrollen, staatliche Interventionen im Wirtschafts- und Gesundheitsbereich – das Ende eines liberalen Staates und einen radikalen Wandel einläutet in einen anderen Staat oder eine andere Gesellschaft.

Die Realität sieht anders aus: Ein liberaler Staat auf globaler Ebene wird zum Werkzeug globaler Biopolitik, die unter dem Paradigma des „Great Reset“ und der „digitalen Revolution“ nicht nur eine neue Form der biopolitischen Domestizierung einführen will, sondern auch die Agenda der neuen Politik‑, Kultur- und Sozialanthropologie. Biopolitische Herrschaft braucht nämlich keine ideologischen Narrative, um die Massen zu motivieren oder die passive Zustimmung zu erlangen.

Andererseits sollte man sich bewusst sein, dass der liberale Staat nie totalitäre Modelle wie „weiche“ und „harte“ Repression von Dissidenten und Gegnern ausgeschlossen hat, während die Notlage in Form einer Pandemie Überwachungsmaßnahmen ähnlicher Art erlaubt hat Orwellsche Dystopie, schlimmstenfalls Totalitarismus. Der Prozess der „Pathologisierung“ politischer Dissidenten ist im Gange, der entfernt, neutralisiert, isoliert und resozialisiert werden sollte. Es ist nämlich paradox, dass die Angst vor dem Coronavirus dort erfolgreich war, wo alle alterglobalistischen, antisystemischen und antikapitalistischen Bewegungen gescheitert sind: Blockade des globalisierten Wirtschaftssystems, Stopp des freien Personen- und Warenverkehrs, Zusammenbruch der Finanzmärkte, aber auch Neutralisierung Widerstand, der auf kontrollierten Facebook-Aktivismus reduziert wurde.

„Populismus braucht Eliten“

Rechtspopulismus im Westen wird als eine Art Gespenst wahrgenommen. Einige Politologen wie Jan Werner Müller sehen in ihm eine Bedrohung der Demokratie. Aber wollen die Parteien und Einzelpersonen, die in diesen Korb gepfercht sind, wirklich die liberale Demokratie ersetzen?

Das Aufkommen des zeitgenössischen Populismus sollte im Kontext des Aufkommens neuer anti-systemischer politischer Kräfte und der Neugestaltung des politischen Lebens in parlamentarischen Demokratien gesehen werden. Nach dem Brexit-Referendum und Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen hat sich der Prozess der Diskreditierung und Dämonisierung des Populismus deutlich verschärft. Steigende soziale Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsschichten, Ausschreitungen von „Gelbwesten“ in Frankreich, Wahlsiege populistischer und souveräner Bewegungen in ganz Europa sind gesellschaftliche und politische Realitäten, die nicht reduktionistisch oder pauschal als Randphänomene betrachtet, als „faschistisch“ stigmatisiert werden können „Gefährdung der Demokratie.

Rechts- und Linkspopulismus sollten als zeitgenössische Rebellion des Volkes gegen die Eliten interpretiert werden. In den meisten Fällen ist Populismus mangels eines konsistenten alternativen Gesellschaftsmodells eher Methode als Lösung. Trotz harscher Kritik an Eliten war Populismus nie ein „elitophobes“ Phänomen in dem Sinne, dass er jede Form der Zusammenarbeit mit Eliten ablehnt. Als solcher ist Populismus ein gutes Korrektiv für die epistemologische und funktionale Korruption pervertierter Eliten.

Tatsächlich braucht der Populismus selbst eine Elite, und man könnte sagen, dass gerade dieses Verhältnis zwischen Populisten und Eliten der Hauptmangel und die Schwäche populistischer Bewegungen ist. Wenn sie sich nämlich ausschließlich auf Elitenkritik und die Mobilisierung von Protestschichten des Volkes beschränkt, entfernt sie sich oft von einer systematischen, vernetzten, breiteren Zusammenführung und Gestaltung eines alternativen Gesellschafts- und Regierungsmodells. Eine der größten Herausforderungen des Populismus ist daher die Fähigkeit des „Volksblocks“, eine neue politische, intellektuelle und wirtschaftliche Elite zu generieren, die in der Lage wäre, die alten, abgenutzten und korrupten Eliten zu ersetzen und die Machthebel in der Staat und seine Institutionen.

Die Moderne wird oft mit der Weimarer Republik verglichen, die nach ihrem Ende als erfolglos, schwach und dekadent bezeichnet wurde. Der amerikanische katholische Kolumnist Ross Douthat erklärt die gesamte moderne westliche Gesellschaft für dekadent und behauptet, dass sie kulturell, wirtschaftlich und sogar technisch stagniert. Gibt es wirklich Gründe, die moderne westliche Gesellschaft als müde und abgemagert zu bezeichnen?

Absolut. Der russische Schriftsteller Eduard Limonov schrieb: „Der moderne Westen ist eine großartige psychiatrische Klinik“, eine großartige Klinik, in der Patienten mit Beruhigungsmitteln und Antidepressiva behandelt werden. Man darf nicht vergessen, dass wir, wenn wir vom Westen sprechen, tatsächlich von einer perversen Form Europas sprechen. Gegenwärtig ist der Westen tatsächlich ein Bild der Welt des extremen Westens, das nichts anderes als ein pervertiertes Bild des spirituellen Westens ist, der im 16. Jahrhundert mit dem Eindringen humanistischer und protestantischer Weltdeutungen und dem Kampf gegen christliche Renaissance und Platonismus, brachten die Aufklärung hervor. Es war eine Zeit, in der sich mit dem Prozess der Säkularisierung, Individualisierung und Spiritualität Politik, Kultur und Ethik von innen heraus auflösten. Dann nimmt Europa den Weg der Moderne und des extremen Westens, den Weg der individualistischen Fragmentierung der Weltanschauung und des Marktgötzendienstes.

Die westliche Welt ist entsetzt und kämpft gegen den religiösen Fundamentalismus des Ostens und akzeptiert schizophren die Spielregeln des extremen Westens, der auf globaler Ebene einen säkularisierten Marktmonotheismus fördert, der selbst eine Spur von Armut und ethno-konfessionellem Radikalismus produziert.

Heute umfasst der Westen alle wirtschaftlich entwickelten, industrialisierten und modernisierten Länder der Welt, darunter Japan, Südkorea, Taiwan, Australien sowie ehemalige kommunistische Länder. In diesem Sinne bildet der Westen heute keine homogene geographische Einheit, sondern eine gedachte, transnationale Kategorie, die nationale, ethnische und religiöse Besonderheiten transzendiert. Man könnte sagen, dass alles, was die „Verwestlichung“ im Denken und Handeln ausmacht, im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich, dem Westen gehört: Marktdemokratie, das Erbe der Aufklärung, Individualismus, technisch-wissenschaftlicher Götzendienst, Rationalismus , Konsumgesellschaft und Säkularisierung.

Trotz dieser Dekadenz des Westens denke ich jedoch, dass wir nicht passiv und nachdenklich auf die Rettung Ragnaröks oder das Ende des tausendjährigen dunklen Zeitalters (Kali Yuga) warten sollten, sondern den nihilistischen Kräften aktiv und verantwortungsbewusst entgegentreten sollten.

Die Pandemie und die Krise des Liberalismus

Viele Mitglieder der kroatischen Rechten befürworten heute Marktreformen und die Nichteinmischung des Staates in wirtschaftliche Prozesse. Sie sind gewissermaßen ein „schwarzes Schaf“, da Sie immer wieder sehr kritisch über den Kapitalismus geschrieben haben. Ist eine liberale Wirtschaftspolitik der kroatischen Rechten heute wirklich notwendig, oder?

Ich weiß nicht, ob ich ein „schwarzes Schaf“ bin, weil ich mich nicht als Mitglied der kroatischen liberalen Rechten betrachte, aber ich denke, in diesem Fall ist es in Bezug auf sie besser, ein „schwarze Schafe“ als ein nützlicher Idiot des linksliberalen Systems. Ich leugne nicht den Wert des Marktes, aber ich akzeptiere den Markt nicht als das ultimative Modell sozialer Organisation, genauso wenig wie ich ein Apologet jeglicher Form von Etatismus oder Dirigismus bin. Auf der politischen Bühne ist sichtbar, dass Marktideologie und Neoliberalismus die gesamte ideologische Tradition sowohl der Linken als auch der Rechten erschüttert und die Entstehung eines alternativen, nicht marktwirtschaftlichen Sozial- und Wirtschaftsmodells verhindert haben.

Es sollte auch gesagt werden, dass die Coronavirus-Pandemie paradoxerweise das wahre Gesicht und alle Mängel des liberalen Wirtschaftsmodells offenbart hat. Die Gesundheits- und Wirtschaftskrise brach über Nacht die Marktdynamik und den Austausch (aufgrund der Schließung von Grenzen für den freien Waren- und Personenverkehr) zusammen und führte zu einem Debakel und dem Zusammenbruch der arroganten liberalen Ideologie und der Marktfundamentalisten, die heute schamlos Hilfe und Staat suchen Eingreifen, um die Wirtschaft zu retten.

Und schließlich eine Frage im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung. Die letzten Parlaments- und Kommunalwahlen zeigten einmal mehr die große Macht der HDZ, die von zahlreichen Skandalen und der schlechten Wirtschaftslage des Landes nicht erschüttert wurde. Sie selbst haben einst durch kroatische Souveräne an politischen Prozessen teilgenommen , daher interessiert uns, wie sinnvoll es Ihrer Meinung nach ist, sich unter den Bedingungen einer solchen politischen Hegemonie der HDZ politisch zu engagieren, wie kann die Rechte unter solchen Bedingungen Erfolg haben?

In diesem Staat mit einem unartikulierten und handelnden Systemrecht hat es fast keinen Sinn, daran teilzunehmen, aber ich denke, wir sollten trotzdem versuchen, einen besseren Einblick in die innenpolitische Parlamentspolitik und die Parteidynamik zu bekommen. Radikale Bewegungen und grundlegende Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind aufgrund der kapillaren Korruption und des bestehenden klientelistischen Partitokratischen Systems, aber auch aufgrund der allgemeinen unterwürfigen Denkstruktur kaum umsetzbar. Neben diesem politischen Sumpf muss die wahre Rechte einen unerschütterlichen Willen bewahren und in langfristiger, aber sicherlich fruchtbarer Arbeit auf dem ideologischen Schlachtfeld (durch Kultur, studentisches Engagement an Universitäten, Medien…) Vernetzung und Aktion."

