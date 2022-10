Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat wiederum über den aktuellen Verlauf der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine informiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte, durch russische Raketeneinschläge auf die ukrainischen Einheiten in den Gebieten Schipowatoje, Schewtschenkowe und Petrowka des Gebiets Charkow in Richtung Kupjansk seien bis zu 100 Soldaten außer Gefecht gesetzt und 13 Einheiten militärischer Ausrüstung zerstört worden.

In Richtung Krasnoliman in den Gebieten Druscheljubowka und Redkodub seien massive Feuergefechte gegen Personal der Streitkräfte der Ukraine samt Ausrüstung geführt worden. Infolgedessen wurden mehr als 90 ukrainische Soldaten vernichtet und sieben gepanzerte Fahrzeuge zerstört, so Konaschenkow. Darüber hinaus wurden durch russischen Artilleriebeschuss in den Gebieten Jampolowka und Torskoje der Volksrepublik Donezk zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen mit insgesamt 21 Kämpfern eliminiert. In Richtung Lissitschansk erlitt die Ukraine Verluste von bis zu 70 Kämpfern, einem Panzer, drei gepanzerten Kampffahrzeugen und sechs Pickups mit großkalibrigen Maschinengewehren.

Konaschenkow erklärte außerdem, dass bei einem Raketenangriff in der Nähe des Dorfes Rownopolje im Gebiet Saporoschje bis zu 30 Kämpfer ausgeschaltet und sieben Fahrzeuge zerstört worden seien. Darüber hinaus halte die russische Armee in der Richtung Andrejew – Kriwoi Rog die von ihr besetzten Stellungen und wehre die Angriffe der überlegenen feindlichen Kräfte ab. Bei Kampfhandlungen in der Nähe von Nowaja Kamenka, Gebiet Cherson, seien im Laufe des Tages bis zu 30 Nationalisten, zwei Panzer und vier Schützenpanzer vernichtet worden.

Mehr als 120 ukrainische Soldaten mit zwei Panzern und acht gepanzerten Kampffahrzeugen seien in der Nähe des Dorfes Dudtschany (Gebiet Cherson) durch massive Angriffe der russischen Luftwaffe zerstört worden. Das russische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass die Ukraine im Laufe des Tages insgesamt mehr als 230 Kämpfer, vier Panzer, 18 gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Panzerhaubitzen, zwei Mörser und 20 Fahrzeuge in der Richtung Nikolajew – Kriwoi Rog verloren habe."

