„Wir arbeiten als Antithese zum Soros-Projekt“ – Konservative Universität in Warschau öffnet im Oktober ihre Tore

Der Rektor des Collegium Intermarium sagt, dass die Universitäten die Rolle der Verteidigung der Suche nach Wahrheit, Güte und Schönheit aufgegeben zu haben scheinen und dass seine Institution versuchen wird, diese Rolle der Universitäten im öffentlichen Leben wiederherzustellen. Tymoteusz Zych, der Rektor des Collegium Intermarium, sagte, er sei nicht überrascht, dass er in den Medien angegriffen werde, noch bevor die von ihm geleitete Hochschule ihre Türen öffnet. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in der polnischen Zeitung "TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ".

Weiter berichtet das Magazin: "In einem Interview mit der langjährigen Solidarność-Wochenzeitung „Tygodnik Solidarność“ sagte er, dies sei so, weil „die Universitäten derzeit von linken Ansichten dominiert werden.“ Er sagte, dass er verstehe, dass dies nicht über Nacht geändert werden könne und dass es nicht möglich sei, „uns in Ghettos einzuschließen“. Es muss getan werden, indem man „jungen Menschen eine Alternative zum linken Mainstream bietet“.

Er sagte, seine Institution werde sich auf traditionelle Werte stützen, die Europa geprägt haben, von denen sich der Kontinent aber verabschiedet hat. Sie würde auch auf der Förderung des Lernens und der freien Debatte beruhen und nicht auf Ideologie.

Auf die Frage nach dem Namen der Institution, Collegium Intermarium, bestätigte Zych, dass es ein Versuch sei, sich in die Idee des Intermariums als politische, philosophische und wissenschaftliche Einheit einzufügen und der Welt das intellektuelle Potential der Drei-Meere-Initiative zu zeigen, zu der Polen und 11 weitere Länder der mittel- und osteuropäischen Region gehören. Die Universität hofft, die Identität und Bedeutung der Drei-Meere-Initiative zu stärken, um den Versuchen der Kolonisierung der Region zu widerstehen.

Zych bestätigte, dass dies das erste derartige Projekt in Polen sei, aber es werde auf den besten Universitätserfahrungen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien basieren. Auf die Frage nach dem geplanten Lehrplan sagte er, dass Recht und internationale Menschenrechte das „Flaggschiff“ seien, da die Wahrnehmung der Menschenrechte aus ideologischen Gründen missbraucht werde, unter anderem, um die Abtreibung zu legalisieren.

Das College wird auch Studien in Bereichen wie klassische Pädagogik, Psychologie, Architektur und Management entwickeln. Es wird auch einen Schwerpunkt auf kulturelle Klassiker, Rhetorik und die Kunst der Debatte im Diskurs geben. Lehrmethoden wie Einzeltutorien werden eingesetzt, und jeder Student wird seinen eigenen persönlichen Mentor für seinen Studiengang haben. Das College wird auch die praktische Erfahrung bei der Vorbereitung auf den juristischen Beruf in den Vordergrund stellen.

Auf die Frage, ob die Einrichtung eine Möglichkeit sein wird, konservative Kader in den Berufen und der öffentlichen Verwaltung bereitzustellen, meinte Zych, dass die Initiative viel breiter angelegt sei und versuchen werde, eine meinungsbildende intellektuelle Gemeinschaft zu schaffen, aus der sich Führungskräfte der zivilen und politischen Gesellschaft rekrutieren würden.

„Sie müssen nicht konservativ sein, was zählt, ist, dass sie die Wahrheit suchen und die freie Debatte und die Freiheit der akademischen Forschung respektieren“, sagte Zych. Der Rektor sagte, dass es das Ziel des Projekts sei, niemandem Ansichten aufzuzwingen.

Rektor Tymoteusz Zych: „Im Grunde genommen arbeiten wir als Antithese zum Soros-Projekt. Er will von oben lenken, indem er Gleichgesinnte rekrutiert, um Spitzenpositionen in der Gesellschaft zu besetzen. Wir wollen von unten nach oben arbeiten und die Menschen befähigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

Das College wird im Oktober mit der Durchführung von Kursen beginnen, zu denen jeweils 20 Studenten zugelassen werden. Forschungsprojekte werden rund um die Themen Ehe, Familie, Demografie, Souveränität, wirtschaftliche Freiheit und eine solide Bewertung der europäischen Integration aufgebaut. Auch die Manipulation der öffentlichen Meinung durch traditionelle und soziale Medien soll erforscht werden."

Quelle: Unser Mitteleuropa