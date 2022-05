Vökerrechtsjuristin: Ukraine-Krieg: Zensierte Fakten - Krieg und Völkerrecht

UM bietet – jenseits der gleich-geschalteten westlichen Ukraine-Kriegs-Eskalations-Berichterstattung – hier ein Forum für (durch diese) zensierte Fakten. Machen Sie sich selbst ein Bild. „Die Wahrheit ist in dieser Zeit so verdunkelt und die Lüge so allgemein verbreitet, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, wenn man sie nicht liebt.“ (Blaise Pascal, 1623 – 1662)

RECHTLICHE STELLUNGNAHME der VÖLKERRECHTS-JURISTIN Dr. Eva Maria Barki

I.) Kurzusammenfassung

Der russische Präsident Wladimir Putin soll wegen Völkerrechtsverbrechen vor dem Strafgerichtshof in den Haag angeklagt werden. Das fordern u.a. sogar die USA, welche aber für sich selbst den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen.

Diese Anschuldigungen entbehren nicht nur jeder rechtlichen Grundlage, sondern sie sind Teil der sogenannten US-„National Security Strategy 2002“ (1991) zur Ausschaltung Russlands im Sinne eines Unil-lateralismus. Dabei kommt der Ukraine als „Dreh- und Angelpunkt“ eine Schlüsselrolle zu. Völkerrechtsverletzungen sind den ukrainischen Machthabern vorzuwerfen, u.a.: · Verletzung von Rechten nationaler Minderheiten · Verletzung der Abkommen von Minsk · Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker Die Ukraine ist kein homogener, historisch gewachsener Nationalstaat, sondern ein Vielvölkerstaat. Mehr als die Hälfte des Staates spricht als Umgangssprache nicht Ukrainisch. Für die Ukraine als Vielvölkerstaat wäre eine föderale Staatsform erforderlich. Bereits US- Präsident George W. Bush warnte 1991 vor einem „selbstmörderischen Kampf der Nationalitäten“. Ursache des Ukraine-Krieges war er blutige Maidan-Putsch-2014, unter Einsetzung einer vom Westen unterstützten Regierung. Die Reaktion darauf – aus Furcht vor einer ähnlicher Aggression ‑waren (sowohl im Donbass und auf der Krim) Volksabstimmungen (mit bis zu 90% russischer Zustimmung). Die militärische Reaktion der Ukraine darauf waren schwerste Artillerie‑, Raketen- und Bombenangriffe, sowie Zerstörung ziviler Einrichtungen und Infrastruktur. Das Abkommen von Minsk I (September 2014) wurde von der ukrainischen Regierung gebrochen: Es beinhaltet: einen Waffenstilstand, eine De-facto- Anerkennung der russischen Gebiete im Donbass. Auch das Abkommen von Minsk II (12.2.2015) wurde nicht eingehalten, u.a.: Lokalwahlen in den dezentralisierten russischen Gebieten (Donezk und Lugansk) Das Abkommen von Minsk ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, welcher durch die UN-Resolution Nr.2202 des UN-Sicherheitsrates völkerrechtlich verbindlich ist. Der Vertragsbruch durch die Ukraine unter Anwendung militärischer Gewalt ist als Kriegsverbrechen zu werten. Vertragsverletzungen betreffen: das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es ist ein universelles Naturrecht und wurde erstmals von Präsident Woodrow Wilson aufgestellt. In realiter wurde aber nach dem 1. und 2. Weltkrieg den Völkern Mitteleuropas dieses Recht verwehrt.

Im UN-Menschenrechtspakte (16.12.1966) heißt es: „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit, ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“ Insofern aber ist das Selbstbestimmungsrecht ein Kollektivrecht eines Volkes und zwingendes Recht (ius cogens).

Die 1954 durch Chruschtschow erfolgte Schenkung der Halbinsel Krim an die Ukraine verletzte dieses Selbstbestimmungsrecht. Somit aber beruft sich Putin daher auf das Recht zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit.

Im Völkerrecht gibt es (neben der Verletzung grundlegender Menschenrechte) nur drei zwingende Normen: das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Gewaltverbot und das Verbot des Völkermordes. Die Verletzung der territorialen Integrität bzw. der staatlichen Souveränität gehört nicht dazu! Auch die Deklaration der UN- Generalversammlung Nr. 2625 (24.10 1970 „Friendly Relations Declaration“) erkennt das Sezessionsrecht ausdrücklich an.

Staatliche Souveränität als Argumente gegen die Sezession

Auffallend ist…: Gerade jene Befürworter der staatlichen Souveränität betreiben die Auflösung des Nationalstaates. Staatliche Souveränität beinhaltet das Recht, die Verfassungs- und Rechtsordnung unabhängig vom Einfluss äußerer Mächte zu gestalten. Der Schutz der territorialen Integrität bezieht sich ausschließlich auf die Beziehungen zwischen den Staaten und nicht auf die Völker.

Völker haben gemäß der Resolution der UN-Generalversammlung (7.12.1987) das Recht für Selbstbestimmung zu kämpfen, wobei auch Gewalt gerechtfertigt ist.

Weiters: Die Helsinki-Schlussakte-1975 in Bezug auf die Sezession der Krim

Budapester Memorandum (1994) Das wichtigste Kriegsziel von Präsident Putin ist berechtigt: nämlich bezüglich des Schutzes der russischen Bevölkerung. Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine auch außerhalb des Donbass: Gemäß der neuen Völkerrechtslehre ist auch ein präventiver Angriffskrieg zulässig, wenn wesentliche Interessen und die Sicherheit gefährdet erscheinen. Russland aber befindet sich zweifellos in dieser Situation: Seine innere Sicherheit und Integrität sind gefährdet. Russland ist von der NATO zur Gänze eingekreist. Russland behauptet überdies auch die Existenz von US-ukrainischen Bio-Labors an seinen Grenzen.

Gerade aber jene rechtsextremen Kräfte in der Ukraine haben bereits im 2. Weltkrieg Massaker an Russen und Juden mit 50.000 Toten verursacht, und sie sind gleichzeitig auch die treibenden Kräfte im Krieg gegen den Donbass.

Nicht Russland verletzt das Völkerrecht, sondern im Gegenteil die Machthaber in Kiew, unterstützt vom Westen (mit finanziellen Mitteln und Waffen), sowie befeuert von den westlichen Medien. Der Ukraine-Krieg beweist: Das Völkerrecht hat keine Geltung mehr. Der Westen bestreitet dies nicht einmal mehr, indem er sich auf eine „regelbasierte Ordnung“ beruft, die der Westen mit allen Mitteln oktroyiert.

Hier die VOLLSTÄNDIGE VERSION:

UKRAINE-KRISE

RECHTLICHE STELLUNGNAHME

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES VÖLKERRECHTS

1. Seit 24. Februar 2022 wird Russland ein Überfall auf den souveränen Staat der

Ukraine und damit eine völkerrechtswidrige Aggression vorgeworfen. Präsident Wladimir

Putin persönlich wird beschuldigt, Völkerrechtsverbrechen in Auftrag gegeben zu haben und

gab es Stimmen, ein Verfahren beim Internationalen Strafgerichtshof in den Haag

einzuleiten, sogar aus den USA, welche für sich selbst den Internationalen Strafgerichtshof

nicht anerkennen.

2. Die Anschuldigungen entbehren jeder faktischen und rechtlichen Grundlage. Sie sind

als Teil des bereits 1991 von den USA konzipierten und in der „National Security Strategy

2002“ begründeten Krieges gegen Russland zur Ausschaltung als Rivale und zur Wahrung des

Machtmonopols der USA zu sehen. Der geopolitisches Stratege Zbigniew Brzezinski hat die

Ukraine als wichtigen Raum auf dem Eurasischen Schachbrett und als politischen Dreh- und

Angelpunkt bezeichnet. Der Krieg in der Ukraine ist daher ein Krieg der USA gegen Russland.

3. Rechtsverletzungen, insbesondere auch Verletzungen des Völkerrechts sind nicht

Russland, sondern im Gegenteil den ukrainischen Machthabern vorzuwerfen und zwar:

 Verletzung von Volksgruppenrechten und Rechten nationaler Minderheiten

 Verletzung der beiden Abkommen von Minsk

 Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker

 Verletzung des Budapester Memorandums (5. Dezember 1994)

4. Die Ukraine ist kein homogener, historisch gewachsener Nationalstaat, seine Gebiete

gehörten im Laufe der Geschichte mehrfach anderen Staaten an, wie z.B. im Westen die

Karpato-Ukraine die bis zum 1. Weltkrieg Bestandteil des Königreiches Ungarn bzw. der

Habsburg-Monarchie war und die mehrheitlich von Ruthenen und Ungarn bewohnt sind,

weitere Volksgruppen bilden Polen, Belarussen, Rumänen und Bulgaren, insbesondere aber

mindestens 6 Millionen Russen im Osten der Ukraine. Die Umgangssprache in der Ukraine

ist für mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht ukrainisch.

5. Da die Ukraine sohin aus Gebietsteilen und Bevölkerungsteilen mit verschiedenen

historischen, kulturellen und nationalen Identitäten besteht, ist eine föderale Staatsform

erforderlich bzw. eine Berücksichtigung der Rechte der verschiedenen Volksgruppen und

Nationalitäten.

Als 1991 während des Zerfalles des Sowjetunion die Frage der Unabhängigkeit der Ukraine,

die bis dahin eine sowjetische Republik war, aktuell wurde, ermahnte der amerikanische

Präsident George W. Bush in seiner Rede am 1. August 1991 im ukrainischen Parlament die

Abgeordneten, nicht für die Unabhängigkeit, sondern für den Verbleib bei Russland zu

stimmen, weil ansonsten ein „selbstmörderische Kampf der Nationalitäten“ stattfinden wird.

Er sollte Recht behalten.

6. Ausgangspunkt und Ursache der derzeitige Krise waren die blutigen Ereignisse auf

dem Maidan 2014, die mit einem Putsch und der Einsetzung einer westlich orientierten und

vom Westen unterstützten Regierung endeten.

Als Reaktion darauf und aus Furcht vor einer ähnlicher Aggression wurden sowohl im

Donbass – in der Oblast Lugansk und in der Oblast Donezk – aber auch auf der Krim

Volksabstimmungen durchgeführt, welche die Zustimmung für eine staatliche

Eigenständigkeit zum Gegenstand hatten.

Als Ergebnis des Referendums erklärten sich Lugansk und Donezk für unabhängig. (90 % für

die Unabhängigkeit bei einer Wahlbeteiligung von 75 % in Donezk und über 80 % in Lugansk)

Die Antwort der (nicht legitimen) Regierung in Kiew waren die Entsendung von Militär und

amerikanischen Söldner Truppen, schwerste Artillerie Raketenangriffe, Bombenangriffe,

Phosphorbomben, Streubomben, Zerstörung von Häusern, Schulen, Spitälern, Infrastruktur,

Abschaltung von Strom, Verweigerung von Hilfsgütern, mit dem Ergebnis von über 5000

Toten – mehrheitlich Zivilisten, Millionen Flüchtlingen und mit dem Ergebnis eines

unbeschreiblichen sozialen Notstandes.

7. Im darauffolgenden Abkommen von Minsk I im September 2014 wurde ein

Waffenstilstand, sowie Schritte zur Umsetzung eines Friedensplanes betreffend den Donbass

vereinbart, wobei die beiden Republiken de facto anerkannt wurden.

Die Vereinbarung wurde von der ukrainischen Regierung gebrochen, die Kämpfe wurden

fortgesetzt.

8. Im Abkommen von Minsk II von 12.2.2015 wurde die Umsetzung von Minsk I

vereinbart, mit dem Ziel, den Konflikt dadurch zu bereinigen, dass insbesondere

 eine Verfassungsreform in der Ukraine und eine Dezentralisierung in Bezug auf die

Gebiete Donezk und Lugansk geführt wird

 ein Gesetz über den besonderen Status von Donezk und Lugansk erlassen wird

 regionale Wahlen in diesen Gebieten der lokalen Selbstverwaltung durchzuführen

sind

Der ukrainische Regierungschef Arsenij Jazenjuk hat bereits einen Tag später zu erkennen

gegeben, dass auch Minsk II nicht eingehalten und die Ansprüche auf Donezk uns Lugansk

nicht aufgegeben werden.

9. Das Abkommen von Minsk ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, welcher

durch Verabschiedung der Resolution 2202 des UN Sicherheitsrates bekräftigt und damit

völkerrechtlich für alle Staaten verbindlich ist.

Die Regierung in Kiew hat die Vereinbarungen von Minsk nicht eingehalten, nicht nur den

Waffenstilstand gebrochen, sondern insbesondere die Verfassungsreform und die Schaffung

eines autonomen Status für Lugansk uns Donezk nicht durchgeführt.

Damit liegt nicht nur ein Vertragsbruch vor, sondern sind die militärischen

Aggressionshandlungen gegen den Donbass in Verletzung dieses Vertrages zweifellos als

Kriegsverbrechen zu werten.

10. Verletzt wurde insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Völker als

fundamentalste Grundnorm des Völkerrechts. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker als

Grundrecht jeder demokratischen und gerechten internationalen Ordnung hat immer als

Naturrecht gegolten. Es ist als universelles Recht die Voraussetzung für alle anderen Rechte, sowohl des einzelnen als auch jeder Gemeinschaft. Ohne Selbstbestimmung gibt es keine politische Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie und keine gerechte internationale

Ordnung. Und ohne gerechte internationale Ordnung keinen Frieden. Alle lokalen Konflikte

haben ihren tieferen Grund in der Verweigerung der Selbstbestimmung. Das Selbst= bestimmungsrecht der Völker ist daher die wichtigste Voraussetzung für Frieden und

das friedliche Zusammenleben der Völker und Nationen.

Als politisches Postulat wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker erstmals von

Präsident Woodrow Wilson in seinem 14 Punkte Programm zur Beendigung des 1.

Weltkrieges aufgestellt, welches nicht nur Motiv für den Waffenstillstand war, sondern auch

als Grundlage für die Friedensverhandlungen dienen sollte. Infolge Missachtung der

Selbstbestimmung haben diese keinen Frieden gebracht, sondern den Grundstein für neue

Konflikte gelegt, die bis zum heutigen Tage nicht gelöst und auch bereits aufgebrochen sind

(siehe Naher Osten).

Im 2. Weltkrieg haben Präsident Franklin Roosevelt und der englische Premier Winston

Churchill in der Atlantik Charta 1941 die Grundsätze einer zukünftigen Friedensordnung mit

dem wichtigstes Ziel der Selbstbestimmung der Völker festgelegt. Auch dies blieben leere

Worte, in Jalta herrschte bereits eine andere Sprache. So wie nach dem 1. Weltkrieg wurde

auch nunmehr den Völkern der europäischen Mitte die Selbstbestimmung verwehrt und die

Hälfte des Kontinents unter Fremdherrschaft gestellt.

Infolge dessen wurde das in den Artikeln 1 und 55 der Charta der Vereinten Nationen als Ziel und Grundlage für friedliche Beziehungen zwischen den Nationen aufgenommene

Selbstbestimmungsrecht der Völker lediglich als politisches Konzept für Kolonialvölker

betrachtet, für Europa sah man keinen Bedarf.

UN-Menschenrechtspakte vom 16.12.1966

Seit den beiden UN-Menschenrechtspakten vom 16.12.1966, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist das Selbstbestimmungsrecht nunmehr nicht nur eine politische Zielvorstellung, es wird nicht nur wie in der UN Charta als Prinzip umschrieben, sondern begründet ein.

Recht der Völker und eine bindende Wirkung der Vertragsstaaten

In beiden Menschenrechtspakten, die individuelle Menschenrechte beinhalten, wird in

Artikel 1 das Kollektivrecht der Völker als Grundlage der Menschenrechte normiert. In Artikel 1 der beiden Pakte heißt es gleichlautend: „Alle Völker haben das Recht auf

Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.“

Demgemäß wird auch im Menschenrechtlichen Kommentar des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, dem die Überwachung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte obliegt, ausgeführt, dass das Selbstbestimmungsrecht die grundlegende Vorbedingung für den Genuss aller Menschenrechte ist. Viele Wissenschaftler vertreten daher die Auffassung, dass das Selbstbestimmungsrecht über das Kollektivrecht eines Volkes hinaus auch als individuelles Menschenrecht der Einzelpersonen zu verstehen ist.

Das Selbstbestimmungsrecht ist zwingendes Recht (ius cogens)

Es ist einhellige Meinung, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker zwingendes Recht –

ius cogens – ist. Dies bedeutet, dass von dieser Norm in keinem Fall, auch nicht durch

Vertrag, abgewichen werden darf.

Gemäß Artikel 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) sind Verträge, die im

Widerspruch zu einer zwingenden Norm stehen, nichtig.

Die Bedeutung einer zwingenden Norm im Völkerrecht kann daran ermessen werden, dass

sie sogar eine rückwirkende Wirkung entfaltet (ius cogens superveniens). Gemäß Artikel 64

der WVK wird jeder Vertrag nichtig und erlischt, wenn nachträglich eine zwingende

völkerrechtliche Norm entsteht. Ein solcher Vertrag erlischt demnach unabhängig vom

Willen der Parteien. Das Erlöschen des Vertrages hat gemäß Artikel 71 WVK die Wirkung,

dass sie die Vertragsparteien von der Verpflichtung befreit, den Vertrag weiter zu erfüllen

und darf die durch den Vertrag geschaffene Rechtslage nur insoweit aufrecht erhalten

werden, als sie nicht im Widerspruch zur zwingenden Norm steht.

Für die Krim bedeutet dies, dass die 1954 von Chruschtschow erfolgte Schenkung an die

Ukraine, die zweifellos das Selbstbestimmungsrecht verletzte, mit Inkrafttreten der

oberwähnten Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte erloschen ist und die Zugehörigkeit zur

Ukraine auch aus diesem Grund nicht aufrechterhalten werden darf. Putin hatte daher

Recht, wenn er sich auch auf die Wiederherstellung der Gerechtigkeit berufen hat.

Zur Klarstellung: Es gibt im Völkerrecht neben der Verletzung grundlegender

Menschenrechte nur drei Normen, die zwingendes Recht sind: das Selbstbestimmungsrecht

der Völker, das Gewaltverbot und das Verbot des Völkermordes. Die Verletzung der

territorialen Integrität bzw. der staatlichen Souveränität gehört nicht dazu!

Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2625 (XXV)

vom 24.10 1970 „Friendly Relations Declaration“

Neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist die Prinzipienerklärung der

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 24.10.1970, die Friendly Relations

Declaration, die im Konsens-Verfahren – das heißt ohne Gegenstimme – beschlossen wurde,

der zweifellos bedeutendste Beschluss der UN-Generalversammlung. Wenngleich keine

formelle Rechtsverbindlichkeit besteht, so beinhaltet die Deklaration – wie sich aus den

Schlussbemerkungen ergibt – die Wiedergabe des geltenden Völkergewohnheitsrechtes.

In dieser Deklaration wird das Sezessionsrecht ausdrücklich anerkannt, und zwar entweder

durch Gründung eines eigenen souveränen Staates, oder die freie Assoziation mit einem

anderen Staat oder die Eingliederung in einen anderen Staat.

Die Deklaration enthält nicht nur das Recht der Völker über ihren politischen Status frei zu

entscheiden, sondern auch das Recht, im Falle eines Widerstandes beim Bemühen um die

Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes um Unterstützung zu suchen und zu erhalten.

In Ergänzung hiezu enthält die Deklaration die Pflicht jedes Staates, jede Gewaltmaßnahme

zu unterlassen, welche ein Volk seines Rechtes auf Selbstbestimmung beraubt, sowie

ausdrücklich auch die Pflicht jedes Staates, die Verwirklichung der Selbstbestimmung zu

unterstützen.Eine Einschränkung der äußeren Selbstbestimmung ist nur dann gegeben, wenn ein Staat die innere Selbstbestimmung gewährleistet, das heißt die gesamte Bevölkerung unter Wahrung der inneren Selbstbestimmung vertritt.

Auch unter Zugrundelegung der Friendly Relations Declaration hatte die Krim das Recht zur

Sezession, das Recht die Russische Föderation um Hilfe zu ersuchen und hatte die Russische Föderation sogar die Pflicht diese Hilfe zu leisten.

11. Staatliche Souveränität und territoriale Integrität

Als Argumente gegen die Sezession und für die Begründung einer Annexion werden die

Grundsätze der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität gebraucht.

Zunächst ist auffallend, dass insbesondere jene auf die Achtung der staatlichen Souveränität verweisen, die ansonsten die staatliche Souveränität als obsolet betrachten und die Auflösung des Nationalstaates betreiben.

Staatliche Souveränität beinhaltet das Recht, die Verfassungs- und Rechtsordnung

unabhängig vom Einfluss äußerer Mächte zu gestalten. Sie bezieht sich auf das Verhältnis der Staaten bzw. Völkerrechtssubjekte zueinander und nicht auf die Rechte eines Volkes

gegenüber dem Staat. Wenn es auch ein Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung

des Volkes und Souveränitätsanspruch des Staates gibt, so hat jedenfalls das

Selbstbestimmungsrecht Vorrang. Die staatliche Souveränität hat ihre Grenzen im

Völkerrecht. Kein völkerrechtlicher Vertrag, aber auch keine innerstaatliche Verfassung kann das Selbstbestimmungsrecht verbieten (siehe ius cogens).

Der Schutz der territorialen Integrität ist in Artikel 2 Abs. 4 der Charta der Vereinten

Nationen enthalten und bezieht sich ebenfalls ausschließlich auf die Beziehungen zwischen

den Staaten und nicht auf die Völker. Es verpflichtet die Staaten und nicht die Völker,

Gewaltanwendungen oder Drohungen, die gegen die territoriale Unversehrtheit und

Unabhängigkeit eines Staates gerichtet sind, zu unterlassen.

Völker haben gemäß der Resolution der UN Generalversammlung vom 7.12.1987

A/RES/42/259 unter ausdrücklichem Hinweis auf die Friendly Relations Declaration das

Recht für Selbstbestimmung zu kämpfen („to struggle“), wobei auch Gewalt gerechtfertigt ist (Punkt 14. der Resolution).

Helsinki Schlussakte 1975

Vielfach wird die Rechtswidrigkeit der Sezession der Krim mit den Helsinki Schlussakten 1975 und dem darin enthaltenen Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen (III.) und der

Territorialen Integrität der Staaten (IV.) begründet. Dies ergibt sich aus dem

Souveränitätsprinzip in Punkt I. und bezieht sich auf die Teilnehmerstaaten, die gegenseitig

ihre auf Souveränität beruhenden Rechte zu achten haben, bezieht sich demnach nicht auf

die Völker.

Vollkommen übersehen und ignoriert wird aber, dass auch die Helsinki Schlussakte in Punkt

VIII. das kollektive Recht der Völker auf Selbstbestimmung und darüber hinaus auf

Gleichberechtigung der Völker beinhalten. Artikel 1 der Menschenrechtspakte wird sogar

erweitert und verstärkt, indem betont wird, dass die Völker dieses Recht ausüben können

wann und wie sie es wünschen. Neben der Bestimmung des politischen Status wird

zusätzlich zu der in den Menschenrechtspakten genannten wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Entwicklung ausdrücklich auch die politische Entwicklung genannt, die nach

eigenen Wünschen verfolgt werden soll.

Übersehen und ignoriert wird auch die in den Helsinki Schlussakten enthaltene Mahnung,

welche Bedeutung die wirksame Ausübung der Gleichberechtigung und des

Selbstbestimmungsrechtes der Völker hat und die ausdrückliche Erinnerung an die

Bedeutung der Beseitigung jeglicher Form der Verletzung dieses Prinzips.

Die Helsinki Schlussakte haben zweifellos dazu beigetragen, dass 15 Jahre später die Macht

des Volkes in zahlreichen Ländern eine Selbstbestimmungswelle in Gang gesetzt hat, die ein totalitäres System zum Einsturz brachte und zahlreichen Völkern Unabhängigkeit und

Freiheit brachte.

12. Budapester Memorandum 1994

Eine weitere – derzeit nur versuchte – Rechtsverletzung ist die von der Regierung bekannt

gegebene Absicht, man werde den im Budapester Memorandum 1994 enthaltenen Verzicht

auf Atomwaffen nicht einhalten und gegebenenfalls die Produktion von Atomwaffen

aufnehmen.

13. Das erste und wichtigste von Präsident Putin formulierte Kriegsziel, nämlich Schutz

der russischen Bevölkerung ist daher berechtigt wird durch weiter andauernde militärische

Angriffe gegen den Donbass bekräftigt.

14. Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine

Präsident Putin hat in der Folge als weiteres Kriegsziel über den Donbass hinaus die

Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine angegeben und zu diesem Zwecke auch

Aktionen außerhalb des Donbass durchführen lassen.

Zur Beantwortung der Frage, ob diese zweifellos kriegerischen Aktionen gerechtfertigt sind,

ist die neueste Lehre im Völkerrecht zum Thema Angriffskriege heranzuziehen.

Wenn auch militärische Aktionen ausschließlich unter dem Mandat der Vereinten Nationen

zulässig sind, so wird in den letzten Jahren die Zulässigkeit eines Krieges zum Zwecke der

Friedensicherung und im Zusammenhang mit humanitären Interventionen diskutiert.

Gemäß der neuen Völkerrechtslehre ist auch ein präventiver Angriffskrieg zulässig, wenn

wesentliche Interessen und die Sicherheit gefährdet erscheinen. Zur Abwehr allfällig und

drohender Angriff ist auch ein militärischer Präventionsschlag gerechtfertigt.

15. Russland befindet sich zweifellos in einer Situation, in der seine Sicherheit und auch

seine Integrität gefährdet sind. Russland ist von der NATO zur Gänze eingekreist, in

unmittelbarer Nähe zu russischen Grenzen sind NATO-Truppen stationiert, die

Raketenabwehranlagen in Rumänien und Polen stellen eine unmittelbare Bedrohung durch

Atomwaffen dar, ebenso die Aufstockung der Atomwaffenarsenale in Europa und die

wiederholten und ernstzunehmenden Drohungen des Westens mit Atomwaffen. Eine

weitere Bedrohung wurde von Russland zu Recht in den zahlreichen in der Nähe der

russischen Grenze etablierten Bio-Labors gesehen. Das Bild wird durch die immer mehr

ausgeweiteten Wirtschaftssanktionen gegen Russland und den Informationskrieg mit

unrichtigen Darstellungen abgerundet.

Das Ziel der Entmilitarisierung der Ukraine erscheint unter diesem Gesichtspunkt als zulässig, wobei die Entnazifizierung auf jene rechtsextremen Kräfte in der Ukraine verweisen soll, welche bereits im 2. Weltkrieg Massaker an Russen und Juden mit 50.000 Toten verursacht haben und welche auch derzeit die treibenden Kräfte im Krieg gegen den Donbass sind.

16. Zusammenfassend kann daher gesagt werden:

Nicht Russland verletzt das Völkerrecht, sondern im Gegenteil die Machthaber in Kiew,

unterstützt vom Westen, insbesondere auch mit finanziellen Mitteln und Waffen, sowie

befeuert von den westlichen Medien.

17. Regelbasierte Ordnung anstelle des Völkerrechts

Auch der Ukraine-Krieg ist ein Beispiel dafür, dass das Völkerrecht keine Geltung mehr hat.

Im Westen wird die mangelnde Beachtung und Beseitigung des bisherigen Völkerrechtes

auch gar nicht bestritten. Man beruft sich nicht auf das Völkerrecht, sondern auf die

„regelbasierte Ordnung“, wobei diese regelbasierte Ordnung vom Westen diktiert und mit

allen Mitteln versucht wird, sie durchzusetzen. Macht geht vor Recht.

Eine internationale Diskussion und Initiative zur Wiederherstellung des Völkerrechts wäre

notwendig."

