Jacques Guillemain: Frankreich ist Geisel seiner eigenen Minderheiten

Nationen, die sich weigern, die Bedrohung durch den Islam anzuerkennen, setzen sich einer tragischen Zukunft aus, sagt Jacques Guillemain, ein ehemaliger Kampfpilot der französischen Luftwaffe und Publizist, dessen neues Buch Macron, Frankreichs schlimmster Totengräber in seinem Land erschienen ist. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Magyar Nemzet".

Weiter berichtet das Magazin: "Guillemain zufolge hat die im Namen der politischen Korrektheit durchgeführte Gehirnwäsche der französischen Elite irreversiblen Schaden zugefügt, und nur wenige Menschen sehen die Bedrohung durch die Masseneinwanderung so wie Viktor Orbán in Ungarn.



Hier ein Interview Guillemains mit der ungarischen Tageszeiotung Magyar Nemzet:

Als Kampfpilot, der für die Französische Republik gekämpft hat, haben Sie nun ein sehr kritisches Buch über den Präsidenten der Republik geschrieben. Handelt es sich um eine Revolte der Uniformierten oder um etwas anderes?

Kein Aufstand der Uniformierten, sondern ein persönlicher „Hilferuf“, in dem ich die Politik von Emmanuel Macron entlarve, der uns in eine Selbstidentitätskatastrophe und ein rassistisches Chaos führt, indem er Frankreich zum Abfluss für das ganze Elend der Welt macht. Wenn man seinem Land fünfundzwanzig Jahre lang gedient hat und dann mit der aktuellen Degradierung konfrontiert wird, hat man keine andere Wahl, als sich gegen diejenigen aufzulehnen, die unsere tausendjährige Nation zerstören. In Ungarn sind Sie in der glücklichen Lage, einen vernünftigen Führer zu haben, der genau weiß, wohin die Masseneinwanderung, die unserer Kultur und unseren jüdisch-christlichen Wurzeln völlig fremd ist, führen kann. Allerdings weist seine Frage auf ein echtes Problem hin. Ich schrieb das Buch im April, was sich als unheilvoll erwies, denn wenige Tage später warnten Generäle in einem offenen Brief an die Regierung vor einer Einwanderungskatastrophe, die uns in den Abgrund stürzen würde, wenn sich nichts änderte. Dieser fantastische Meinungsartikel wurde von sechzig Generälen und Tausenden von Soldaten, darunter auch Soldaten im Ruhestand, unterzeichnet und löste ein großes Echo aus, das die Machthaber zutiefst deprimierte. In der Tat: Die Streitkräfte sind besorgt, und sie sagen es laut, sowohl die Offiziere im Ruhestand als auch viele aktive Offiziere, die ihre Zustimmung zum Ausdruck gebracht haben, indem sie ihre Namen geheim halten.

Was ist heute das größte Problem Frankreichs und wer ist dafür verantwortlich? Sie nennen Macron den schlimmsten Totengräber, aber wer sind die anderen? Und welche Lösungen schlagen Sie vor?

Das Hauptproblem, das auch das Überleben Frankreichs bedroht, ist die seit Jahrzehnten anhaltende außereuropäische Einwanderung, die eine tiefe Kluft in unserer Identität und eine Islamisierung verursacht, die langsam zur Spaltung des Landes führt. Ganze Stadtteile sind zu „Mini-Kalifaten“ geworden, wie einige Polizisten sie nennen. Dieser Einwanderungswahnsinn macht uns kaputt und zieht das Land in den Abgrund. Viele Muslime wollen sich nicht integrieren und wollen uns ihre Lebensweise aufzwingen. Drei Viertel unserer jungen Muslime stellen die Religion über die Republik, d.h. die Scharia (islamisches Recht) über die Verfassung! Frankreich könnte nicht in größerer Gefahr sein. Die Kriminalität hat sich in einem halben Jahrhundert verfünffacht und macht Frankreich, das 1960 noch eine Insel des Friedens war, zu einem der gefährlichsten Staaten Europas. Jeden Tag sind wir tausend nicht gezielten Angriffen und hundertzwanzig Messerangriffen ausgesetzt, und wir leben unter der ständigen Bedrohung des Terrorismus. Die Verantwortung dafür liegt bei unseren führenden Politikern und Eliten, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, die die Schleusen für die Einwanderung so weit geöffnet haben, dass sie die Kontrolle über die Situation verloren haben. Alle Präsidenten, die auf General Charles de Gaulle folgten, haben sich des Ausverkaufs unseres Landes schuldig gemacht. Sie alle sind die Totengräber Frankreichs, aber Macron hat dieses Ventil in einer noch nie dagewesenen Weise geöffnet. Jedes Jahr kommen eine halbe Million Einwanderer, legale und illegale. Auch werden diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, nicht abgeschoben. Mit einer Geburtenrate von weniger als 200.000 Neugeborenen pro Jahr ist die große Bevölkerungsfluktuation keine rechtsextreme Fantasie, sondern unbestreitbare Realität. Was ist die Lösung? Ausweisung illegaler Einwanderer, Schließung der Grenzen, Abschaffung der Familienzusammenführung, der Staatsbürgerschaft durch Geburt in Frankreich, der doppelten Staatsbürgerschaft und Beibehaltung der Sozialleistungen nur für Franzosen. Abschaffung der Bevorzugung von Ausländern. Der Islam muss in den privaten Bereich verbannt werden, und man muss dem anti-republikanischen islamistischen öffentlichen Diskurs rücksichtslos entgegentreten. Schließlich ist es unerlässlich, unserer Polizei die Macht zurückzugeben, die ihr entzogen wurde, und den Rebellen, die in unseren Städten nach ihren eigenen Gesetzen leben, Ordnung zu verschaffen. Unsere Polizei hat die Anweisung, in bestimmten Vierteln nicht einzugreifen, weil sie Unruhen befürchtet. Eine einfache Kontrolle und Durchsuchung kann dazu führen, dass Stadtteile in Flammen aufgehen, Autos in Brand gesetzt werden und Plünderungen stattfinden.

Kürzlich sagten Sie einer französischen Zeitung: „Hätten wir vor vierzig Jahren auf Jean-Marie Le Pen gehört, anstatt ihn zu verteufeln, stünde Frankreich jetzt nicht am Abgrund. Was meinen Sie damit?

Le Pen hatte vor allen anderen Recht, als er in den 1980er Jahren die Alarmglocken läutete, aber die Eliten weigerten sich, dies anzuerkennen. Das Land ist in Gefahr, und die Franzosen stehen an erster Stelle – so lauteten seine Slogans. Sie hier in Ungarn wissen sehr gut, wie gut diese Botschaften begründet waren. Beugen Sie sich niemals dem einwanderungsfreundlichen Diktat aus Brüssel! In Frankreich hingegen ist der intellektuelle Terrorismus eine totalitäre Maschinerie, die Le Pen im Namen der Koexistenz und des Antirassismus dämonisiert hat. Wir sehen das Ergebnis. Vierzig Jahre später befindet sich Frankreich in einem Zustand des fortgeschrittenen Zerfalls und ist zur Geisel seiner Minderheiten geworden.

In einem der Vorworte zu Ihrem Buch bezeichnen Sie sich selbst als einen populistischen Aussätzigen. Was bedeutet das für den französischen Kontext?

Es ist eine Anspielung auf eine Rede Macrons, in der er den „populistischen Aussätzigen“ als Krebsgeschwür des Landes anprangert. Für ihn sind Nation und Heimat überholte Werte, die im Namen von Globalismus und Multikulturalismus dem Untergang geweiht sind. Er ist mehr Europäer als Franzose. Für Macron bin ich, ein Patriot, der seine jüdisch-christlichen Wurzeln und seine griechisch-lateinische Kultur verteidigt, also nur ein populistischer Aussätziger, den es zu bekämpfen gilt.

Wer wird die Präsidentschaftswahlen 2022 gewinnen? Hat Marine Le Pen eine Chance? Wen unterstützen Sie?

Das ist eine schwierige Frage, aber wir wollen es hoffen. Nur wenige Kandidaten sind sich der großen zivilisatorischen Herausforderung bewusst, vor der wir stehen. Vierzig Jahre Gehirnwäsche im Namen der politischen Korrektheit haben unseren Eliten irreversiblen Schaden zugefügt. Le Pen hat sich im Präsidentschaftswahlkampf 2017 Illusionen gemacht. Leider ist sie in der Fernsehdebatte gegen Macron zusammengebrochen und hat der Welt ihre dramatischen Schwächen vor Augen geführt. Dies war meiner Meinung nach eine nicht wiedergutzumachende Katastrophe. Mein Unterstützer wird demnächst seine Kandidatur bekannt geben, und wenn er gewinnt, kann ich Ihnen versichern, dass wir Frankreich in einigen Jahren nicht wiedererkennen werden. Er ist ein brillanter, mutiger und entschlossener Mann, der sich der Probleme des Landes voll bewusst ist und weiß, was zu tun ist. Er ist das genaue Gegenteil von Macron. Éric Zemmour, der hervorragende Journalist, der sich in der Geopolitik und im Weltgeschehen bestens auskennt und das Herz und die Seele Frankreichs ist. Es ist ein Land, das vor allem tief geliebt werden muss, wenn es gerettet werden soll. Wir müssen einen existenziellen Kampf führen. Die Wiege unserer Zivilisation steht nicht in Mekka, sondern im alten Rom und Griechenland. Diejenigen Völker, die sich weigern, die vom Islam ausgehende Bedrohung anzuerkennen, setzen sich einer tragischen Zukunft aus.

„Die Einwanderungspolitik ist ein nationales Recht – die einzelnen Völker haben das Recht zu bestimmen, mit wem sie leben wollen, um sich gegen die Invasion der Einwanderung zu wehren. Ich bin in dieser Sache auf der Seite Ungarns“, sagte Éric Zemmour vor zwei Jahren in einem Interview mit Magyar Nemzet. Er ist einer der meist zitierten französischen Intellektuellen und sagte, dass es in Frankreich bei den derzeitigen Trends bis 2030 10–12 Millionen Muslime geben könnte. Aber die nicht-französische Bevölkerung muss das kulturelle Modell akzeptieren, das sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat“, fügte er hinzu."



Quelle: Unser Mitteleuropa