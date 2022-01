MEGA-Demo: Volk protestiert weiter gegen Impfzwang, Spaltung & Corona-Diktatur

Einmal mehr findet in Wien derzeit eine riesige Demonstration gegen das schikanöse Corona-Regie der türkis-grünen Regierung statt. Diese ist mittlerweile so nervös wegen des Drucks aus dem Volk, dass sie hastig noch eine Pressekonferenz einschob, in der man das Ausschleichen der 2G-Regel ankündigte. Vom bedrohlichen Spritzenzwang wollen sie aber nicht abrücken – und auch sonst bleiben etliche Maßnahmen in Kraft. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Doch das Volk lässt sich von diesem billigen Versuch nicht zerstreuen und fordert weiterhin in Massen seine Freiheit.

Unzählige trotzen Regenwetter: Großer Ring-Protestzug Zigtausende freiheitsliebende Bürger ließen sich auch vom strömenden Regen nicht ins Bockshorn jagen, trotzdem Wind und Wetter. Höhepunkt war dabei sicherlich erneut die “Ringrunde”, bei der sich wie üblich ein kilometerlanger Protestzug bildete. Zwar waren es weniger Menschen als bei einigen Demos zuvor – die vermeintlichen “10.000”, über die der zwangsgebührenfinanzierte ORF berichtet, sind allerdings gewiss zu niedrig gegriffen. Bereits, als im November und Dezember hunderttausende friedlich über die Ringstraße spazierten, behauptet der Staatsfunk, es wären nur bis zu 44.000 gewesen. Mitorganisator Martin Rutter schrieb in seinem Telegram-Kanal davon, dass diesmal etwa 60.000-80.000 auf die Straße gingen. Hier einige Impressionen vom Protest am Ring: (Video1), (Video2), (Video3), (Video4), (Video5)

🇦🇹 29.01. Wien - Mega Zug am Ring‼️💪💪💪🙏#w2901 #wien 🚫#Impfpflicht #NichtMitUns pic.twitter.com/axbzhq8E5z — ❌derDoxograf🛡🆓️ (@doxograf) January 29, 2022 Während sich Mainstream-Medien ständig darüber beschweren, infolge ihrer tendenziösen Berichterstattung als “Lügenpresse” bezeichnet zu werden, sieht es bei freien Alternativmedien anders aus. Diese sind aufgrund ihrer fairen und wohlwollenden Berichte gern gesehen. Das geht so weit, dass protestierende Bürger sogar Banner zu ihren Ehren anfertigen! (Video)

Am Ende ging es zum Heldenplatz zurück…(Video) Polizei-Eskalationstaktik am Heldenplatz: Organisator verhaftet …wo sich schon zur Mittagszeit größere Menschenmassen zu einer Kundgebung am Heldenplatz versammelten. Dort setzte die Polizei massiv auf eine Eskalationsstrategie. Es kam auch zu einem besonders schikanösen Eklat: Der lungenkranke Mitorganisator Hannes Brejcha wurde von der Polizei wegen einer fehlenden Maske beamtshandelt und sogar verhaftet! Immer wieder sprühten die Beamten auch Pfefferspray auf friedliche Demonstranten. Dennoch blieben die Menschen weitgehend friedlich und ließen sich nicht provozieren. (Video1, Video2)

Hochkarätige Redner bei Kundgebung vor Votivkirche Ebenfalls bereits zur Mittagszeit lud die maßnahmenkritische Partei MFG zu einer Kundgebung im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche. Dort sprachen ebenfalls hochkarätige Redner. Abertausende lauschten den Ausführungen von Rechtsanwalt Mag. Gerold Beneder, der kritischen Mediziner DDr. Christian Fiala und Prof. Dr. Andreas Sönnichsen und Dr. Gerhard Kögler. Auch die Initiative “Studenten stehen auf” – in Wien gilt demnächst 2G am Campus der WU Wien – trat dort auf.



Mächtige Proteste auch in anderen Landeshauptstädten Aber nicht nur in Wien fanden am Samstag größere Proteste gegen die Corona-Diktatur statt. Weitaus mehr Wetterglück hatten die Demonstranten etwa in Innsbruck…(Video) ….oder auch in Klagenfurt (Video), (Video), (Video)

