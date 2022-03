Faeser gibt grünes Licht: Auch Antifa will kämpfen: Regierung erlaubt Deutschen, in den Ukraine-Krieg zu ziehen

Beim Krieg in der Ukraine kämpfen zwei europäische Brudervölker gegeneinander, auf beiden Seiten gibt es schrecklichen Blutzoll. Und wie in früheren Konflikten auf unserem Kontinent – etwa in den Jugoslawienkriegen – gibt es trotzdem Menschen, die freiwillig in der Krisenregion kämpfen wollen. Die deutsche Bundesregierungen erklärte nun, dass sie Bundesbürger nicht daran hindern will, sich an den Kämpfen zu beteiligen. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Wie der Berliner “Tagesspiegel” berichtet, werden Deutsche nicht von der Justiz verfolgt, wenn sie in der Ukraine kämpfen. Dabei will man nach Auskunft von Innen- und Justizministerium keinen Unterschied machen, ob man sich auf ukrainischer oder russischer Seite militärisch engagiert. Einzig bei angeblichen “Rechtsextremisten” will man etwas genauer hinsehen und prüfen, ob man ihnen die Ausreise untersagt. Etwa, indem man ihren Pass einzieht. Schon in den vergangenen Jahren beteiligten sich im Donbass deutsche Staatsbürger an Kämpfen des nationalistischen “Asow-Regiments”, das offiziell dem Kiewer Innenministerium untersteht.

Außenminister wirbt für Ukraine-Fremdenlegion

Zuletzt hatte die Ukraine eine “internationale Legion” für internationale Kämpfer aus aller Welt gebildet. Laut Außenminister Dmytro Kuleba sind es bereits über 1.000 Kriegsfreiwillige aus 16 Ländern, die auf der Seite seines Landes an die Front schreiten. Er lädt ausländische Kämpfer ausdrücklich in die Ukraine ein, dafür sollten sie sich an die ukrainische Botschaft in ihrem Land wenden.

Dafür bediente er einen steilen historischen Vergleich als nationalen Auftrag: “Zusammen haben wir Hitler besiegt, und wir werden auch Putin besiegen.” Detail am Rande: Während der NS-Kollaborateur Stepan Bandera in der heutigen Ukraine als Volksheld und Freiheitskämpfer gilt, kämpften Selenskis Opa und Putins Papa beide mit der Roten Armee gegen Hitler. Die historische Realität ist also etwas komplexer…

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Deutsche Antifas sammeln für Genossen in Kiew

Dieses “antifaschistische Selbstverständnis” dürfte auch linksextremistische Antifa-Mobs auf den Plan rufen. Ob diese in den Plänen von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) auch zu den Personen mit “extremistischer Gesinnung” zählen, deren Reise in die Ukraine man verhindern will, ist unklar. Auch vor dem Hintergrund, dass sich ihr “Kampf gegen Extremismus” vor allem nach rechts richtet. Auf dem linken Auge ist sie hingegen blind, sie verfasste einst sogar einen Beitrag für das “Antifa”-Magazin einer laut Verfassungsschutz linksextremistischen Vereinigung.

Die gewaltbereiten Horden der autonomen Szene sind jedenfalls bereit, in der Ukraine zu kämpfen. Dies tun sie dort dann in einer skurrilen Querfront eben mit radikalen Nationalisten und sogar Dschihadisten aus Tschetschenien. Die “Antifa Bonn/Rhein-Sieg” teilte in sozialen Medien jedenfalls einen Spenden-Aufruf für ihre “kämpfenden anti-autoritären Genoss:innen in Kiew”, welche dringend 9.000 Euro für Material bräuchten.

Unsere kämpfenden antiautoritären Genoss:innen in #Kiew #Kyiv brauchen dringend Material, um Kyiv effektiv mit verteidigen zu können. Sie brauchen 9000 € für Funkgeräte. Gegen Nazis & für Emanzipation in der #Ukraine zu sein, heißt sie zu stärken! #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/5KruHzBAWb — Antifa Bonn/Rhein-Sieg (@antifa53) March 1, 2022

Antifa-Einheit sucht noch willige Kämpfer

Dort ist man allerdings nicht nur über die Lieferung von “Material” froh, sondern sucht auch noch nach “Menschenmaterial” für den Guerilla-Kampf in der Hauptstadt. Auch diesen Aufruf retweetete die “Antifa Bonn/Rhein-Sieg”. Nicht einmal eine Woche, nachdem man zu Demos gegen den Krieg mit den Worten “Gegen jeden Krieg, gegen jeden Faschismus” mobilisierte, ist man also offenbar beim Diktum “Frieden durch Krieg” angelangt…

Anarchist and antifascist group in #Kyiv fighting against Putin's war continues to grow. Those willing to join can contact at: [email protected] Please write a bit about yourself, your experience and why you wanna join. #Ukraine #Anarchism pic.twitter.com/gKbODoZqXv — Integration Nightmares (@bad_immigrant) March 2, 2022

