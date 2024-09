Huawei und Partner testen erfolgreich neue Lösung zur Erkennung von Waldbränden in Griechenland

Huawei und seine Partner, die Nationale und Kapodistrias-Universität Athen (NKUA) und das Start-up PROBOTEK, haben erfolgreich ein System zur Verhütung von Waldbränden in Griechenland getestet.

Die Partner testeten das Echtzeit-Detektionssystem anhand einer Rauch- und Brandsimulation. Die Lösung, die im Rahmen der Huawei-Initiative TECH4ALL entwickelt wurde, soll es Feuerwehr und Rettungsdiensten ermöglichen, innerhalb von 15 Minuten auf potenzielle Waldbrände zu reagieren – dem Zeitrahmen, in dem die Brandgefahr am besten kontrolliert werden kann.

„In den vergangenen 20 Jahren hat Huawei führende Technologien in Griechenland eingeführt und glaubt an die Kraft der Innovation, um die Umwelt zu schützen, die biologische Vielfalt zu erhalten und die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern und ihres Eigentums zu gewährleisten", sagte Ren Fujun, CEO der Region Südosteuropa von Huawei.

Aufgrund der heißen, trockenen und windigen Sommer sind das griechische Festland und die griechischen Inseln sehr anfällig für großflächige Waldbrände. Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels nehmen die Brände in Griechenland jedes Jahr an Zahl und Häufigkeit zu, was potenziell dauerhafte Auswirkungen auf die natürlichen Ökosysteme hat und ein erhöhtes Risiko von Todesopfern und Sachschäden mit sich bringt.

Der von der NKUA und PROBOTEK durchgeführte Rauch- und Brandsimulationstest fand auf dem Gelände der NKUA in einem bewaldeten Gebiet von Athen statt. Über die Netzwerktechnologien von Huawei verbundene Sensoren in dem Waldgebiet veranlassten die Kommandozentrale, eine automatisch gesteuerte Drohne zum Testgelände zu schicken.

Auf der Grundlage des von der Drohne übertragenen Videomaterials in Verbindung mit meteorologischen und geomorphologischen Daten konnte die eingesetzte KI-Analyse Feuer- und Rauchereignisse in Echtzeit erkennen und Folgendes vorhersagen:

Den Weg des Feuers und die Fläche, die es bedecken würde.

Die Zeit, bis das Feuer bewohnte Gebiete erreichen würde.

Welche Bereiche durch Brände gefährdet wären und evakuiert werden müssten.

Informationen über Evakuierungsrouten.

Das Notfallsystem umfasst eine KI-basierte Kommandozentrale, die über das 5G-Netz mit Drohnen und Sensoren vernetzt ist, die Partikel in der Luft, CO2, Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit erkennen.

In der ersten Phase der Lösung, die 2022 auf dem Syngrou-Anwesen in der Nähe von Athen eingeführt wurde, wurden Drohnen und KI zur Erkennung von Bränden eingesetzt. Die neue Lösung erweitert die Funktionalität des Systems um die Analyse der Brandausbreitung, die Evakuierungsplanung und die Routenplanung für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Es kann auch abschätzen, wie viele Menschen in dem Gebiet von dem Feuer betroffen sein werden, und über eine App personalisierte Benachrichtigungen an die Telefone der Bewohnerinnen und Bewohner senden, in denen Evakuierungsrouten auf der Grundlage der Katastrophenschutzpläne der Gemeinde vorgeschlagen werden.

Die Gesamtlösung wird Protokolle für eine schnelle Evakuierung umfassen, die Leben retten und die umfangreichen Schäden an Land und Eigentum, die Waldbrände normalerweise verursachen, verringern sollen.

Eine Demonstration der Lösung in Aktion ist in Connecting with Nature zu sehen, der dritten Folge der Discovery-Dokumentation „ Being Digi-Sapiens", in der die Präzision des Systems aus erster Hand gezeigt wird, einschließlich der Auslösung der Sensoren und des Einsatzes der Drohnen.

Quelle: Huawei (ots)