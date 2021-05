Justizskandal: Gibt es in Italien einen Geheimbund von Freimaurern, der führende Richter ernennt?

Neue Zweifel am Funktionieren der Demokratie in Italien entstehen nach einem neuen Justizskandal. Im vergangenen Jahr prangerte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella angesichts der Skandale um den italienischen Justizverwaltungsrat (CSM) „die unzulässige Vermischung zwischen Politikern und Richtern“ sowie die „Degeneration des Systems der Strömungen“ an. Dies schreibt Olivier Bault im Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Remix News".

Weiter schreibt Bault: "Er bezog sich damit auf die politischen Strömungen innerhalb des CSM, die mit der Art und Weise der Ernennung von Richtern und Staatsanwälten durch die verschiedenen Strömungen, die im Nationalen Richterverband (ANM) vertreten sind, verbunden sind.

Mattarella forderte daraufhin eine tiefgreifende Reform des CSM, der für die Gewährleistung und Überwachung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des italienischen Justizsystems zuständig ist. Bis heute steht diese Reform aus, trotz der sehr ernsten Skandale, die die politischen Aktivitäten von Netzwerken von Richtern und Staatsanwälten aufgedeckt haben, die den CSM durchlaufen haben, um rechtsgerichtete Führer wie Silvio Berlusconi und Matteo Salvini durch Gerichtsverfahren außer Gefecht zu setzen.

Doch während man auf diese Reform wartet, ist gerade ein neuer Skandal ausgebrochen, nachdem Beweise für eine geheime Freimaurerloge, in die italienische Eliten verwickelt sind, ans Licht gekommen sind. Mitglieder des CSM, Richter, Politiker und Beamte der Guardia di Finanza (eine militarisierte Polizeitruppe unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Finanzministeriums) sowie Angehörige der Polizei gehören angeblich einer Loge mit dem Namen „Hungaria“ an – keine Anspielung auf Viktor Orbáns Heimatland, sondern auf einen Platz in Rom, wo die Mitglieder ihre Treffen abgehalten haben sollen, im Haus eines wichtigen Richters. In dieser Loge werden die Ernennungen und Abberufungen von Magistraten in Italien entschieden, heißt es.

Geheimbünde sollen in Italien verboten sein

Wenn diese Tatsachen stimmen, würde die Existenz dieser Loge gegen das italienische Gesetz verstoßen, das Geheimbünde verbietet. Schlimmer noch, es würde neue Fragen über die demokratische Natur des politischen Systems Italiens aufwerfen, das bereits durch die Enthüllungen in Zweifel gezogen wurde, die durch das Abhören des mächtigen Staatsanwalts Luca Palamara, ein ehemaliges Mitglied der CSM und ehemaliger Präsident der Nationalen Richtervereinigung (ANM), die italienische Richter und Staatsanwälte zusammenfasst, als Teil einer Korruptionsermittlung erhalten wurden.

Eine Untersuchung wurde bereits von Staatsanwälten in vier verschiedenen Regionen eingeleitet, aber wird sie nicht von Mitgliedern der ungarischen Loge blockiert werden? Immerhin stammen die Aussagen, die von der Existenz dieser Loge berichteten, von einem Anwalt, der an einem Fall im Zusammenhang mit dem italienischen Ölkonzern Eni beteiligt war, Pietro Amara, aus dem Jahr 2018.

Ein Mailänder Staatsanwalt, Paolo Storari, wollte herausfinden, ob Pietro Amara lügt, was ein Vergehen ist und strafrechtlich verfolgt werden könnte, oder ob er die Wahrheit sagt, in welchem Fall die Existenz dieser Geheimgesellschaft zu untersuchen wäre.

Angesichts der Untätigkeit des Mailänder Oberstaatsanwalts Francesco Greco entschied sich Stolari dafür, das Gesetz zu brechen, indem er die vertrauliche Akte, die Amaras Anschuldigungen enthielt, an Piercamillo Davigo weitergab, der damals Mitglied des Justizrats war, aber auch Davigo entschied sich, nicht zu handeln. Schließlich war es eine CSM-Mitarbeiterin, die Amaras Aussagen anonym und illegal an zwei Zeitungen und an Antonino di Matteo, ein weiteres CSM-Mitglied, weiterleitete, und so kam es Ende April zum Skandal.

Die EU zeigt mit den Fingern auf Ungarn und Polen

Trotz der Schwere des neuen Skandals um die mögliche Existenz einer geheimen Freimaurerloge, die mit dem CSM verbunden ist, hat die Europäische Kommission wenig Interesse an dem Fall gezeigt.

Wenn die EU nach den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit arbeiten würde, wäre es nur natürlich, dass die Kommission es vermeiden würde, ihre Nase in die Organisation und den Betrieb des Justizsystems eines Mitgliedslandes zu stecken, da dies nach den europäischen Verträgen eine exklusive nationale Kompetenz ist. Es liegt also an den Italienern selbst, ihre Probleme auf diesem Gebiet zu lösen.

Aber es ist tatsächlich so, dass für einige Länder – nämlich Polen und Ungarn – die Europäische Kommission und nach ihr der Europäische Gerichtshof (EuGH) sich mit der Macht ausgestattet sehen, das Funktionieren des Justizsystems in diesen Ländern zu überwachen. Dasselbe gilt auch für das Europäische Parlament.

So versucht die Kommission nun, Polen vom EuGH wegen der Disziplinarkammer verurteilen zu lassen, die es im Rahmen der 2017 beschlossenen Justizreformen innerhalb seines Obersten Gerichtshofs geschaffen hat. Sinn und Zweck dieser Reformen war es, der fast völligen Straffreiheit von Richtern aufgrund des im Berufsstand vorherrschenden Korporatismus ein Ende zu setzen, d.h. zu verhindern, dass es zu solchen Situationen wie in Italien kommt, ohne dass jemand etwas dagegen tun kann, außer zu klagen. Der Generalanwalt des EuGH hat gerade der Europäischen Kommission zugestimmt, dass eine Disziplinarkammer, deren Mitglieder von einem Justizrat ernannt wurden, dessen Mitglieder wiederum von einem gewählten Parlament ernannt wurden, gegen sogenannte europäische Prinzipien verstößt.

In Italien scheint die Straffreiheit von Richtern garantiert zu sein, aber die Gewaltenteilung funktioniert nur in eine Richtung: Während Politiker nichts gegen Richter tun können, können letztere viel gegen sie tun, und es sind merkwürdigerweise immer wieder rechte Politiker, die gewöhnlich zur Zielscheibe werden. Außerdem geschieht dies oft mit der Unterstützung von krummen linken Politikern wie dem ehemaligen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano, der sich als Kommunist wahrscheinlich nicht so sehr um die Demokratie scherte und der 2011 mit eindeutig undemokratischen Mitteln zum Abgang von Ministerpräsident Silvio Berlusconi beigetragen haben soll, unter anderem mit Hilfe von linksgerichteten Richtern und Staatsanwälten (und auch mit Hilfe von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, aber das ist eine andere Geschichte). Wir sehen derzeit, wie sich die Geschichte mit den Strafverfahren gegen Matteo Salvini wegen seiner Entscheidungen als Innenminister, die Ankunft von illegalen Einwanderern an Bord der Schiffe Gregoretti und Open Arms zu blockieren, wiederholt. Wir sahen dieselbe Taktik in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von Scheinprozessen gegen Silvio Berlusconi.

„Seit vielen Jahren leide ich und prangere die ideologische Unterwanderung und Undurchsichtigkeit des Machtsystems an, die einen Teil der Justiz, einige Staatsanwaltschaften und die Spitze der organisierten Strömungen kennzeichnet, „, sagte Berlusconi am 27. März letzten Jahres in einem Interview mit Il Giornale und kommentierte das Buch „Il Sistema“ (Das System), das der Verlagsleiter von Il Giornale, Alessandro Sallusti, auf der Grundlage seiner Gespräche mit dem ehemaligen Staatsanwalt, Leiter der ANM und CSM-Mitglied Luca Palamara geschrieben hat.

Italien braucht die Gewaltenteilung, auf der eine liberale Gesellschaft beruht, betonte Berlusconi

Nach dem Aufkommen dieses neuen Skandals um die Existenz einer geheimen Freimaurerloge innerhalb der italienischen Justiz sagte der ehemalige Premierminister und frühere Vorsitzende der Demokratischen Partei der Mitte-Links, Matteo Renzi: „Zwei Jahre lang haben sie uns glauben gemacht, dass das Problem bei einem einzigen Richter, Luca Palamara, liegt. Jeden Tag, der vergeht, entdecken wir etwas Neues. Einen bequemen Sündenbock zu finden, ist nicht die Lösung, niemals. Und tatsächlich kommen die Probleme, die unter dem Teppich versteckt sind, immer wieder zum Vorschein.“

Er fügte mit Sarkasmus hinzu: „Ich bin sicher, dass Richter Davigo – der uns seit Jahren in allen TV-Shows, an denen er teilnimmt, und in den Kolumnen von Il Fatto Quotidiano moralische Lektionen erteilt – diese seltsame Affäre erklären kann. (…). Aber es ist jetzt offensichtlich, dass der CSM in Schwierigkeiten ist. Und wenn eine Institution leidet, ist das ein Problem für alle. Ein großes Problem für alle.“

Allerdings nicht für die Leute in Brüssel, denn die Gewaltenteilung, wie sie sie sich vorstellen, funktioniert nur in eine Richtung, nämlich zugunsten unabhängiger und unabsetzbarer Richter. Mit Demokratie hat das natürlich nichts zu tun. Die parlamentarische Demokratie polnischer oder ungarischer Prägung ist in ihren Augen ohnehin zu „populistisch“.

Quelle: Unser Mitteleuropa