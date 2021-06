Südafrika: „Wenn die Verfolgten weiß sind, verschließen die Linksliberalen die Augen“

Ende letzten Monats reiste der estnische Europaabgeordnete Jaak Madison von der EKRE (Estnische Konservative Volkspartei, die der Fraktion „Identität und Demokratie“ angehört) und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments mit einer Delegation seiner Fraktion nach Südafrika. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in der spanischen Zeitung "EL CORREO DE ESPAÑA".

Weiter berichtet das Magazin: "Ziel des Besuchs war es, das Europäische Parlament und die Welt auf die systematischen Verbrechen gegen die Afrikaner, also die weiße Minderheit, in Südafrika aufmerksam zu machen:

„Seit der Afrikanische Nationalkongress 1994 an die Macht kam, ist die europäische Gemeinschaft des Landes, die aus vier Millionen Menschen besteht, mit systematischer Verfolgung konfrontiert, mit Entführungen und Tötungen von Farmern wegen ihrer Hautfarbe und sogar mit Angriffen auf Weiße in den großen Städten. Fast eine Million Menschen sind seit Mitte der 1990er Jahre vor Verfolgung und rassistischer Gewalt geflohen. Was in Südafrika passiert, ist ein sehr unangenehmes Thema für die Linksliberalen, die im Europäischen Parlament den Ton angeben und die Augen vor dem Thema verschließen. Mit ihren Worten kämpfen sie für die Rechte von Minderheiten, aber eine Situation, in der die verfolgte Minderheit Weiße sind, passt nicht in das linksliberale Weltbild. Diese ganze Angelegenheit ist umso wichtiger, weil die Denkweise auch bereits in Länder wie Estland exportiert wird, dass nämlich Rassismus nur gegen Schwarze möglich ist, aber nicht gegen Weiße. Der gewaltsame Rassenkonflikt in Südafrika ist eine Warnung für die ganze Welt“.

Nach seiner Rückkehr von der Reise veröffentlichte der Europaabgeordnete einen Artikel in estnischer Sprache über seine Eindrücke von dem afrikanischen Land nach mehreren Treffen mit Vertretern afrikanischer Bauern und Politiker sowie mit EU-Vertretern im Land. Ich schrieb an Jaak Madison und bat um eine englische Version, die ich für diesen Artikel übersetzt habe:

In der letzten Maiwoche reiste eine offizielle Mission der Fraktion Identität und Demokratie des Europäischen Parlaments nach Südafrika, mit mir reisten drei italienische Europaabgeordnete von La Lega, der stellvertretende Generalsekretär von ID und mein politischer Berater. Angesichts der Größe und der Besonderheiten dieses Landes ist es schwierig, sich in einer Woche einen Überblick über alles zu verschaffen, und es ist unmöglich, sehr tief in die Materie einzutauchen, aber gewisse Schlussfolgerungen können dennoch gezogen werden. Südafrika war bisher das entwicklungs- und wirtschaftspolitisch erfolgreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent, aber das geht zu Ende und das Land wird zu einem absteigenden Dritte-Welt-Land. Die Gründe dafür sind vor allem ein vollwertiger Sozialismus, der eher die Dimensionen des Kommunismus angenommen hat, und ein systematischer Rassismus gegen die weiße Minderheit. Hier sind einige Beispiele.

Wenn Sie ein Weißer in Südafrika sind (in der Regel ein Afrikaans sprechender europäischstämmiger Einwohner Südafrikas, d.h. ein Nachkomme der Holländer, die im 17. Jahrhundert dorthin ausgewandert sind, oder ein Einwohner britischer Abstammung), ist es viel schwieriger, an eine Universität zu kommen. Sie werden es viel schwerer haben, Jobs im öffentlichen Sektor zu bekommen. Wenn Sie ein Farmer sind (was die hollandstämmigen Buren historisch gesehen schon immer waren), werden Sie vom Staat mit 43% besteuert, aber Sie sind für Ihre eigene Sicherheit verantwortlich, wenn man bedenkt, dass es im Durchschnitt jeden Tag einen Angriff auf eine Farm gibt und dass jede Woche einer dieser Angriffe in einem brutalen Mord (meist an der ganzen Familie) endet. Im öffentlichen Sprachgebrauch ist es üblich, zur Vernichtung der Buren aufzurufen. Es ist durchaus üblich, dass selbst Viehweiden von Mauern und Stacheldraht umgeben sind. Ganz zu schweigen von Häusern mit mehrfach geteilten Toren und doppelten Mauern an der Außenseite. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass ein Land mit einer Bevölkerung von 60 Millionen Menschen von etwa 30.000 weißen Farmern ernährt wird, die etwa 85% der Gesamtzahl der Farmer ausmachen.

Ein Gesetzentwurf zum Verbot des Besitzes von Schusswaffen zur Selbstverteidigung ist derzeit in Arbeit. Im Moment ist es erlaubt, eine Schusswaffe zur Selbstverteidigung zu besitzen, aber sie soll auch verboten werden, und als Folge davon werden Sie nichts haben, um sich in einem der kriminellsten Länder der Welt zu verteidigen. Aber hinter dieser Absicht steckt noch eine andere Absicht: Es ist auch ein Gesetzentwurf in Arbeit, der die Verstaatlichung von Volkseigentum auf legaler Basis erlauben würde. Dieses Gesetz ist durch die europäischen Medien gegangen, und ein naiver und dummer estnischer Journalist schrieb zum Beispiel, dass man damit den Weißen Land wegnehmen könnte. Aber in Wirklichkeit wollen sie viel weiter gehen: In dem Gesetzentwurf geht es nicht nur um Land, sondern um Eigentum im Allgemeinen, das der weißen Minderheit weggenommen werden könnte, das könnte ein Haus, eine Wohnung, Bankkonten oder Rentenersparnisse sein, und alles ohne Entschädigung. Da es viele arme Menschen gibt, die es sich nicht leisten können, Land zu kaufen, muss es den Weißen gewaltsam weggenommen und an die armen Schwarzen verteilt werden. Dies ist in der Vergangenheit bereits geschehen, und praktisch alle Farmen, die von Buren an einheimische Schwarze übergegangen sind, wurden zerstört. Das benachbarte Simbabwe tat dies vor etwa zwanzig Jahren auch in ähnlicher Weise.

Als ich mit Dutzenden von Einheimischen über die Situation dort sprach, gaben sie alle zu, dass sie in ständiger Angst leben, weil sie nie wissen, was der morgige Tag bringen wird: ob ihre Farm angegriffen wird oder nicht und ob sie kurzfristig überhaupt noch eine Farm haben werden. Einen Einblick in die lokale Situation erhalten Sie oft, wenn Sie mit Taxifahrern sprechen. Ich habe die Verantwortlichen von Uber, die ausschließlich schwarz sind, wiederholt gefragt, wie die Situation ist. Sie antworteten, dass es schrecklich sei. Mir wurde beigebracht, dass ich an manche Orte nicht gehen sollte, wenn ich überleben oder bestenfalls nicht entführt werden wollte. Als ich sie nach dem Grund fragte, antwortete ein großer Fahrer pauschal, dass „unsere Brüder faul sind“. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für viele. Diese ganze Situation hat immer mehr Weiße dazu veranlasst, das Land zu verlassen und nach Neuseeland, Australien, in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada zu ziehen. Außerdem traut sich kein vernünftiger Mensch, in dem Land zu investieren, was dem Tourismus zunehmend schadet. Warum an einem Ort investieren, an dem bald alles Eigentum von der Regierung beschlagnahmt werden kann?

Manchmal wird gefragt, warum gehen diese weißen Leute nicht einfach? Die Schwarzen dort sagen auch oft: „Geh zurück in deine Heimat in den Niederlanden“. Leider ignorieren alle, die das sagen, die Tatsache, dass die Buren dort seit 1652 leben. Die Familie eines Herrn, den ich kennengelernt habe, lebt zum Beispiel schon seit 1685 dort. Als die weißen Europäer kamen, gab es noch keine Farmen und keinen Staat. Es gibt also keinen Grund, ihnen zu sagen, sie sollen „zurückgehen“. Wohin auch? Ihr Heimatland ist dort. Außerdem will niemand seine Heimat einfach verlassen und sie versuchen daher, sich dem Stigma der kommunistischen und rassistischen Regierung zu widersetzen. Zum Vergleich: Noch im Herbst 1944 entschieden sich Tausende von Esten, nicht vor dem kommunistischen Horror zu fliehen, weil sie ihre Höfe nicht verlassen wollten. Ein weiterer wichtiger Aspekt Südafrikas ist die Verfälschung der Geschichte. Wenn von Konzentrationslagern die Rede ist, wird leider nie erwähnt, dass das erste große Konzentrationslager der Welt von den Briten im Burenkrieg von 1899–1902 errichtet wurde und dass darin mindestens 26.000 Menschen zugvrunde gingen, davon 23.000 Kinder und der Rest meist Frauen. In der heutigen offiziellen Geschichtsauffassung wird dieses Thema in den südafrikanischen Bildungslehrplänen völlig ausgeblendet, ganz zu schweigen vom Rest der Welt, wo nur ein einziges europäisches Land erwähnt wird, wenn von Konzentrationslagern die Rede ist.

Einige haben gefragt, was wir mit der Situation in Südafrika zu tun haben. Sicherlich haben viele in den westlichen Ländern, zum Beispiel in den 1960er Jahren, gesagt: Was haben wir mit Estland zu tun, und damit, dass Estland kommunistisch besetzt sind? Aber ein viel wichtigerer Grund ist die Ideologie, die überall auf der Welt herrscht: wir hören die ganze Zeit über die Medien, wie schrecklich der antischwarze Rassismus in den Vereinigten Staaten grassiert; Black Lives Matter kann ruhig die Straßen verwüsten und Menschen töten, doch sie werden immer noch für den „Kampf gegen Rassismus“ gelobt; in Europa können Migranten ruhig ihre extremistische Ideologie verbreiten und den europäischen Kulturraum übernehmen, und diejenigen, die sich dem entgegenstellen, werden als Rassisten, Islamophobe oder Fremdenfeinde beschimpft. Aber wenn es zu einer systematischen Ausrottung der weißen Minderheit kommt, schweigt der Rest der Welt, weil es nicht in das linke Weltbild passt, in dem nur der weiße Mann an der Inkompetenz und Dummheit des schwarzen Kontinents und allen anderen Problemen der Welt schuld ist. Wenn ich also auch nur ein paar Leuten die Augen öffnen kann, weise ich auf die aktuelle Lage in Südafrika hin.

Es ist ein Land mit enormen Möglichkeiten und Ressourcen, aber korrumpiert durch eine inkompetente und idiotische Regierung. Meine persönliche Meinung ist, dass ein Bürgerkrieg in diesem Land nicht eine Frage des „ob“, sondern höchstens des „wann“ ist.

Quelle: Unser Mitteleuropa