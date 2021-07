GB wird Länder sanktionieren, die sich weigern, ihre Migranten zurückzunehmen

Der Asylum Reform Bill (Gesetzentwurf zur Asylrechtsreform) wird der britischen Regierung die Möglichkeit einräumen, Visa für Besucher aus Ländern zu blockieren, die sich weigern, ihre gescheiterten Illegalen oder Straftäter zurückzunehmen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "The Guardian" und "Le Monde".

Weiter berichtet das Magazin: "Das Vereinigte Königreich nimmt nun eine harte Haltung ein. Der Asylum Reform Bill wurde am Dienstag, den 6. Juli, veröffentlicht. Wie der Guardian am Dienstag berichtete, würde dieser Text dem britischen Innenministerium mehr Macht geben.



Insbesondere würde es dem Innenministerium die Macht geben, Länder zu sanktionieren, die ihre Migranten nicht zurücknehmen, oder Ausländer abzuweisen, die illegal in das Vereinigte Königreich gekommen sind – und/oder dort leben. Tatsächlich könnten die Innenministerin Priti Patel und zukünftige Innenminister die Bearbeitung von Visa für Staatsangehörige von Ländern, die nicht „mit der britischen Regierung kooperieren“, blockieren oder verlangsamen, so der Gesetzestext. Wie der Guardian berichtet, könnte die Staatsangehörigkeits- und Grenzklausel des Gesetzentwurfs den Innenminister dazu veranlassen, die Gebühren für Visumsanträge zu erhöhen.

Der Gesetzentwurf wurde von Priti Patel als „die größte Überarbeitung des britischen Asylsystems seit Jahrzehnten“ bezeichnet.

Asylbewerber, die illegal nach Großbritannien kommen, werden nicht mehr die gleichen Rechte haben wie diejenigen, die auf legalem Weg ins Land kommen. Selbst wenn ihr Asylantrag erfolgreich ist, wird ihnen der vorläufige Flüchtlingsstatus zuerkannt und sie werden auf unbestimmte Zeit abgeschoben.

Asylbewerber können aus dem Vereinigten Königreich abgeschoben werden, während ihr Asylantrag oder ihre Berufung bearbeitet wird, und können in Offshore-Aufnahmezentren (in Afrika) untergebracht werden.

Für diejenigen, von denen angenommen wird, dass sie illegal eingereist sind, wird der Zugang zu Sozialleistungen und das Recht auf Familiennachzug eingeschränkt.

Das Berufungsverfahren und das Gerichtsverfahren werden geändert, um die Abschiebung derjenigen zu beschleunigen, deren Asylanträge abgelehnt werden.

Der Innenminister wird unter außergewöhnlichen Umständen in der Lage sein, schutzbedürftigen Personen, die sich „in unmittelbarer Gefahr befinden und in ihrem Heimatland gefährdet sind“, Schutz zu gewähren. Es wird angenommen, dass damit einer kleinen Anzahl von Menschen geholfen wird.

Das System wird „für Menschen, denen der Flüchtlingsstatus aufgrund unbegründeter Beweise zuerkannt wird, viel schwieriger gemacht“ und wird „strenge Altersprüfungen“ beinhalten, um zu verhindern, dass Erwachsene sich als Minderjährige ausgeben. Die Regierung plant, Knochenscans zu verwenden, um das Alter von Migranten zu bestimmen.

Lebenslange Haftstrafen werden als Höchststrafe für Menschenschmuggler eingeführt.

Ausländische Kriminelle, die gegen Abschiebeanordnungen verstoßen und nach Großbritannien zurückkehren, könnten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden, statt wie bisher mit sechs Monaten.

„Wir werden die Personenfreizügigkeit ein für alle Mal beenden“

„Als Innenminister habe ich eine besondere Verantwortung in diesem entscheidenden Moment unserer nationalen Geschichte und während wir versuchen, die Kontrolle zurückzuerlangen [der berühmte Slogan der Brexiteers]. Wir werden die Personenfreizügigkeit ein für alle Mal beenden!“ An diesem 1. Oktober 2019, bei der jährlichen großen Messe der britischen Konservativen Partei, hält Priti Patel inne. Von der Tribüne aus genießt sie den Applaus vor einem Publikum von Tory-Aktivisten, die sich ihrer Sache angenommen haben. Die Gegner der rechtsgerichteten Innenministerin werden das zahnlose, triumphierende Lächeln, das sie an diesem Tag trug, nicht so schnell vergessen.

Die 49-jährige Priti Patel, eine Schlüsselfigur in der Johnson-Regierung und überzeugte Brexiteerin, ist die Bête Noire der EU-Nostalgiker, der Linken und der britischen Liberaldemokraten im Allgemeinen."

Quelle: Unser Mitteleuropa