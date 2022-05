Der „Great Reset“ kommt, aber anders als sich Klaus Schwab das vorstellt: Putins „Great Reset“

Langsam dämmert es den Kriegs­hys­te­ri­kern, dass die ukrai­ni­schen Truppen dem russi­schen Ansturm nicht gewachsen sind. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die russi­sche Armee verfügt über die totale Kontrolle des Luft­raums und hat am Boden über­le­gene Feuer­kraft. Die ukrai­ni­schen Truppen warten aus vielerlei Gründen hingegen verge­bens auf die Unter­stüt­zung Europas oder Amerikas. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Der Haupt­grund dürfte aller­dings in den langen Nach­schub­li­nien liegen, die von der russi­schen Luft­waffe syste­ma­tisch unter­bro­chen werden. Die heran­ge­karrten Waffen können dann einfach am Boden zerstört werden, bevor sie zum Einsatz kommen. Auch die viel­ge­prie­sene Moral der ukrai­ni­schen Truppen erodiert zusehends.

Es ist daher zu erwarten, dass die ukrai­ni­sche Front irgend­wann in einigen Wochen einfach kolla­biert. Putin kann dann die Ukraine soweit zurecht­stutzen, dass sie selbst als NATO-Mitglied für Russ­land keine Bedro­hung mehr darstellt. Eine Neutra­li­täts­lö­sung ist für Russ­land auch nicht mehr akzep­tabel, nachdem Finn­land und Schweden gerade vorzeigen, wie leicht man den Neutra­li­täts­status abschüttelt.

Die NATO könnte versu­chen, das Blatt für die Ukraine nur noch durch eine Eska­la­tion zu wenden, z.B. durch die Imple­men­tie­rung einer Flug­ver­bots­zone über der Ukraine, was aller­dings wenig erfolg­ver­spre­chend und vor allem gefähr­lich ist.

Trend­wende in den USA bei Ukraine-Unter­stüt­zung erkennbar

Deshalb beginnt bereits zaghaft eine Absetz­be­we­gung von der Posi­tion die Ukraine bedin­gungslos zu unter­stützen. Diese Trend­wende ist derzeit in den USA erkennbar, die EU wird noch eine Zeit benö­tigen, um die Reali­täten zu erkennen:

In einer bemer­kens­werten Stel­lung­nahme dringt eine der einfluss­reichsten US-Zeitungen auf Kurs­kor­rek­turen des Westens im Ukraine-Krieg – mit poten­ziell weit­rei­chenden Auswir­kungen auf Berlin und Brüssel. Die Verei­nigten Staaten dürften nicht in einen lange andau­ernden, „umfas­senden Krieg mit Russ­land“ gezogen werden, fordert das Edito­rial Board der New York Times, wie UNSER MITTELEUROPA bereits berich­tete.

Das Risiko einer unkon­trol­lier­baren Eska­la­tion sei hoch; auch werde sich die Kriegs­be­geis­te­rung in der US-Bevöl­ke­rung ange­sichts anhal­tend hoher Infla­tion und drama­tisch gestie­gener Energie‑, speziell Benzin­preise nicht lange halten lassen. Darüber hinaus zieht der Ukraine-Krieg wich­tige Kräfte vom Macht­kampf gegen China ab. Die New York Times wendet sich gegen Aussagen wie die Ankün­di­gung der Spre­cherin des Reprä­sen­tan­ten­hauses, Nancy Pelosi, die USA würden die Ukraine „bis zum Sieg“ unter­stützen. Derlei Äuße­rungen haben auch Poli­tiker in Berlin und Brüssel getä­tigt – so etwa EU-Kommis­si­ons­prä­si­dentin Ursula von der Leyen, die erklärte, sie wünsche, „dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt“, oder Außen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock, die erklärte, man wolle „Russ­land ruinieren.

Krieg-Ausgang könnte Para­dig­men­wechsel einleiten

Man kann also getrost davon ausgehen, dass sich Putin in der Ukraine durch­setzen wird, was für den Westen, aber insbe­son­dere für die USA eine schwere Nieder­lage bedeutet. Diese Nieder­lage wird welt­weit einen Para­dig­men­wechsel einleiten. In dem Ukrai­ne­kon­flikt geht es nur ober­fläch­lich betrachtet um einen russisch-ukrai­ni­schen Konflikt. Global betrachtet geht es um zwei unter­schied­liche Welt­sichten: die eine Welt­sicht, die ameri­ka­ni­sche, ist eine unipo­lare Welt­sicht, in der die exzep­tio­nelle Super­macht USA die Regeln vorgibt, nach der die ganze Welt funk­tio­nieren soll. Das erin­nert etwas an die Pax Romana, die sich auch im Altertum nicht voll­ständig durch­setzen ließ. Die unipo­lare Welt­sicht zwingt die Super­macht ihren Einfluss ständig auszu­weiten, was aber natur­gemäß auf Grenzen stoßt, wie man jetzt in der Ukraine sieht.

Auch das alte Rom stieß auf unüber­wind­liche Grenzen und veraus­gabte sich dadurch, was letzt­end­lich seinen Unter­gang einlei­tete. Die unipo­lare Welt­sicht zwingt den Hegemon, jeden poten­ti­ellen Konkur­renten präventiv einzu­hegen und zu bekämpfen. Für die USA ist die bloße Exis­tenz eines hoch­ge­rüs­teten Staates, der noch dazu atomar bewaffnet ist, eine Bedro­hung für ihren Status als allei­nige Super­macht. Um Russ­land präventiv in die Schranken zu weisen, ist für die USA die Kontrolle der Ukraine unver­zichtbar, wie das schon seiner­zeit Zbigniew Brze­ziński in seinem Buch „The Grand Chess­board“ darge­legt hat. Schei­tert die USA in diesen Bemü­hungen, ist der Status der USA als exzep­tio­nelle Macht nicht mehr aufrecht zu halten.

Auch wirt­schaft­li­cher Bedeu­tungs­ver­lust der USA droht

Die zweite Welt­sicht ist eine multi­po­lare Welt­sicht, in der unter­schied­liche Macht­pole unter­ein­ander einen Inter­es­sen­aus­gleich suchen müssen. Dies erklärt auch, warum die Ukraine nur von der USA und ihren

Vasallen unter­stützt wird. Letzt­end­lich wird der russi­sche Sieg nur durch eine Verschie­bung des welt­weiten Macht­ge­füges möglich werden. Nur dadurch sind auch die west­li­chen Sank­tionen gegen Russ­land letzt­lich wirkungslos. Die USA und ihr Pudel, die EU, werden sich mit diesen neuen Rahmen­be­din­gungen akkom­mo­dieren müssen. Dies bedeutet beispiels­weise, dass man nicht länger Geld­dru­cken (also Zahlen in einen Computer eingeben) kann, für das wer anderer dann Waren liefern soll. Diese Ände­rung wird sowohl für die USA als auch für die EU beson­ders schmerz­lich sein, da das bisher ohne irgend eine Deckung gedruckte Geld irgend­wann in die USA, aber auch nach Europa zurück­fließen wird und eine Hyper­in­fla­tion verur­sa­chen wird. Der Verlust des Super­macht­status wird für die USA auch mit einem wirt­schaft­li­chen Bedeu­tungs­ver­lust einher­gehen. Der „Great Reset“ kommt, aber anders als sich Klaus Schwab das vorstellt."

Quelle: Unser Mitteleuropa