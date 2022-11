Das Gebiet Cherson beginnt mit der Evakuierung der Bewohner nun auch am linken Dnepr-Ufer – dies soll bis zu 70.000 Menschen neben den bereits in Sicherheit gebrachten weiteren etwa 70.000 erfassen, teilte der amtierende Gebietsgouverneur Wladimir Saldo mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Räumungszone im Gebiet Cherson wurde um einen Landstrich von 15 Kilometern Breite östlich ab dem Fluss Dnepr erweitert. Grund waren Aufklärungsdaten, Kiew plane einen massiven Raketenangriff auf den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka. Ortschaften des Landkreises Nowaja Kachowka sowie die Kommunen von und um Golaja Pristan, Aljoschki, Kachowka, Gornostajewka, Welikaja Lepeticha und Werchni Rogatschik werden als flutungsgefährdet geräumt, kündigte Saldo bei Solowjow Live an:

"Eine fünfzehn Kilometer breite Zone entlang des linken Dneprufers, von Kachowka bis Golaja Pristan, werden wir jetzt [räumen], [...] wir haben diese Arbeit bereits begonnen. Wir werden bis zu 70.000 Menschen tiefer ins Gebiet Cherson sowie in andere Regionen Russlands verbringen."

Saldo forderte die Bevölkerung auf, ruhig und besonnen zu bleiben, sich an die geltenden Regeln zu halten und nicht in Panik zu geraten. Die zweite Welle der Evakuierung soll innerhalb von drei Tagen abgeschlossen sein.

Dem Politiker zufolge wird eine breitere Räumungszone den Aufbau gestaffelter Verteidigungslinien ermöglichen.

Die ukrainischen Streitkräfte versammeln Stoßgruppen an den Frontabschnitten Cherson und Saporoschje für eine groß angelegte Offensive. Der Befehlshaber der Gemeinsamen Streitkräftegruppe in der Zone der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, Armeegeneral Sergei Surowikin, hatte zuvor mit Verweis auf Aufklärungsdaten gewarnt, das Kiewer Regime plane in der Nähe von Cherson die Anwendung verbotener Kriegsführungsmethoden – darunter einen massiven Raketenangriff auf den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka. Er bezeichnete die Situation in der Gebietshauptstadt als gefährlich für ihre Bewohner."

Quelle: RT DE