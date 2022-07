Niederlande: Bauernblockaden eskalieren - Inhaftierter 16-Jähriger Traktorfahrer unschuldig

Der 16-jährige Jouke, dessen Traktor bei einem Protest in Heerenveen von der Polizei beschossen wurde, wird strafrechtlich nicht mehr verfolgt. Zunächst wurde der Junge wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag festgenommen. Inzwischen wurde er aber freigelassen und der Verdacht fallen gelassen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Berufung auf Angaben niederländischer Medien.

Weiter berichtet das Magazin: "Während des Protests wurden auch zwei weitere Männer im Alter von 46 und 34 Jahren verhaftet. Auch sie wurden gestern freigelassen, nachdem die Staatsanwaltschaft den Verdacht des versuchten Totschlags fallen ließ.

Der 16-jährige Jouke gab an, nur um die Polizei herumgefahren zu sein: „Ich möchte wissen, warum sie auf mich geschossen haben ! Ich könnte tot sein.“ (nos) Auf einem Video ist zu sehen, dass der Schuss nur durch eine schmale Metallstrebe mitten in der Fahrerkabine aufgehalten wurde. – Hier der link: Jouke (16) over schietincident politie: Zit vol vraagtekens (ad.nl)

Bisher schweigt die holländische Polizei zu den gegen sie erhobenen Vorwßrfe beharrlich.

Mutter des beschossenen 16-Jährigen: „Er könnte tot sein!“



Unfassbare Wild-West-Szenen spielen sich derzeit in einem der politisch korrektesten und liberalsten EU-Länder ab:

Der (weiter unten erwähnte und) von der Polizei beschossene Traktorfahrer ist ein noch minderjähriger 16-jähriger Junge. Der Teenager befindet sich noch in Haft, die Polizei will dessen Identität nicht bestätigen.

Bauern fordern Freilassung

Sehr viel Vertrauen scheinen die holländischen Traktorbauern aber nicht mehr in den Rechtstaat zu setzen: In Leeuwarden fordert eine Gruppe von Traktor-Bauern vor und in der Polizeiwache die Freilassung des Jungen: „Du bist jung und du wolltest etwas. Aber Den Haag zerstört unsere Zukunft.“ Die Polizei hat die Zufahrtsstraße mittlerweile vorsichtshalber blockiert.

Hier der Videolink: Boeren bij cellencomplex Leeuwarden (nos.nl)

Verzweifelte Mutter

Die Mutter des 16-Jährigen zeigt sich verzweifelt: Ihr Junge sei zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinem Bruder auf dem Heimweg gewesen. Sie hätten den ganzen Tag gearbeitet und wären anfangs noch etwas zögerlich betreffend der Teilnahme an den Protesten gewesen: „Ich sagte: Musst du gehen? Denn die Atmosphäre ist ziemlich aggressiv. Aber sie sind 16 und 17, hey, also hatten sie abends einen Termin bei Thialf.“

Dann wären sie später am Abend an der A‑32-Einfahrt der A32 auf eine Polizeiabsperrung gestoßen. Die Mutter bestreitet entschieden, dass ihr Sohn in Beamte gefahren sei. „Er wollte darum herumfahren, über die Böschung. Ich verstehe wirklich nicht, warum die Polizei geschossen hat. Und warum schossen sie nicht auf den Reifen? Das Einschussloch befindet sich in der Nähe der Kabine. Er hätte tot sein können.“

Greifen die Bauern bald zu Selbst-Justiz?

Der Anführer der radikalen Bauern der „Farmers Defence Force“ hat „unsere Bauern-Kämpfer in einem Online-Video aufgerufen, sich im Polizei-Büro in Leeuwarden zu versammeln: „Um sicherzustellen, dass dieser Junge freigelassen wird, um Unterstützung zu zeigen und eine ordentliche Demonstration abzuhalten, damit klar wird, dass der Junge sofort nach Hause gehen muss, weil er unschuldig inhaftiert ist.“





Die Stimmung ist aufgeheizt: Denn auch in der Nähe des Provinzregierungsgebäudes in Leeuwarden haben sich Bauern mit Traktoren versammelt, wie ein Reporter von Leeuwarder Courant berichtete.

Een aantal trekkers mogen toch door van de politie. pic.twitter.com/OP5DPQm35r — Zander Lamme (@ZanderLamme) July 6, 2022

Bered’ tes Schweigen der Polizei

Doch trotz wiederholter Anfragen von Medien will die Polizei keine weitere Erklärung darüber abgeben, was genau an der Einfahrt in Heerenveen passiert ist.

Bilder zeigen, wie ein Traktor über einen Fluchthügel davonfährt. Kurz darauf ertönen zwei Schüsse. In einem anderen Video, das in den sozialen Medien zirkuliert, scheint es, dass ein Beamter seine Waffe auf einen Autofahrer richtet. (nos)

„ÖKO-Diktatur-Gesetze“: Enteignung zum Wohnungsbau für Flüchtlinge?

Anlass für die Bauernproteste: Die liberale Regierung in Den Haag verhängte CO2-ÖKO-Gesetze gegen die Bauern, die deren landwirtschaftliche Tätigkeit unmöglich machen und einer Enteignung gleichkommen. Danach sollen offenbar MultikultiKonzerne die landwirtschaftlichen Flächen übernehmen und nach Gutdünken (etwa für den Wohnungsbau für Flüchtlinge) verwalten – wie befürchtet wird.

Polizei schießt auf Traktorfahrer

Gestern Abend feuerte die niederländische Polizei gezielte (Warn)schüsse auf Bauernproteste (bei der Auffahrt der A32 bei Heerenveen) ab. Nach Angaben der Polizei soll es eine bedrohliche Situation gegeben haben. Ein Traktor wurde getroffen, verletzt wurde (noch) niemand. Hier der Videolink nos.nl/l/2435478.

Laut Polizeibericht auf Twitter hätten die Traktor-Fahrer versucht, in Beamte und Dienstfahrzeuge zu fahren. Drei Verdächtige wurden ebenfalls festgenommen.

Laut Videomaterial ergreift ein Traktorfahrer die Flucht. Zwei Beamte gehen darauf zu, kurz darauf sind zwei Schüsse zu hören. Es gibt auch ein Schussloch in einem Traktor. Ein anderes Twitter-Video zeigt, wie ein Polizist eine Waffe auf einen Autofahrer richtet. twitter.com/i/status/1544446249897578497

Erst-Artikel (05.07.2022)

Lebensmittelkrise spitzt sich zu

In Holland spitzt sich die Lebensmittel-Verbraucherkrise weiter zu. Vor allem die Regale bei Frischprodukten wie Milchprodukten und Gemüse sind in den Supermärkten zu. Der Dachverband CBL möchte die Blockaden sogar mit der Polizei brechen, allerdings sind nur wenige lokale Behörde zu dieser Eskalation bereit. Die Polizei selbst will nur Rücksprache mit den Verteilzentren und den betroffenen Bürgermeistern eingreifen. (nos)

Greift Anti-Terroreinheit ein?

Allerdings hat bereits die Gemeinde Nijkerk eine dementsprechende Notverordnung erlassen. Auch in der Stadt Sneek versucht die niederländische Antiterroreinheit, die Blockade nach mehreren Warnungen der Gemeinde zu beenden. Auch mehrere Bürgermeister haben die Bauern aufgefordert, die Blockaden in ihren Gemeinden zu beenden.

CBL rechnet bereits mit einem Schaden von mehreren Millionen Euro, sollten die Aktionen noch tagelang andauern. Außerdem werden Konsequenzen nicht nur für Supermärkte sondern auch für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen befürchtet. Angetrieben wird die derzeitige Verbraucherkrise auch durch Hamsterkäufe.

Bauern bereiten sich auf längere Aktionen vor

Die protestierenden Bauern bereiten sich unterdessen mittels Schlafsäcke auf längere Blockaden vor. Außerdem soll ein finanzieller Selbsthilfefonds eingerichtet werden. Dies steht auch in Zusammenhang mit der Androhung von Schadenersatzansprüchen.

Quelle: Unser Mitteleuropa