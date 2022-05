Polnischer Innenminister findet Angriff auf russischen Botschafter "verständlich"

Der russische Botschafter in Polen wurde am 9. Mai in Warschau von Demonstranten mit roter Farbe übergossen, als er Blumen auf einem Friedhof für Sowjetsoldaten niederlegen wollte. Der polnische Innenminister findet die Reaktion der Demonstranten "verständlich". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 8. Mai 1945 war in Europa der Zweite Weltkrieg mit der Bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht vor Vertretern der vier alliierten Siegermächte beendet. In Russland wird seitdem der 9. Mai als "Tag des Sieges" traditionell als der wichtigste Feiertag des Jahres begangen.

Der russische Botschafter in Polen Sergei Andrejew wurde am 9. Mai 2022 in Warschau von Demonstranten mit roter Farbe übergossen. Der Angriff erfolgte, als er am Montag anlässlich des russischen Feiertages für den Sieg über Nazi-Deutschland durch die Sowjetunion und deren Verbündete in Europa Blumen zu Ehren der gefallenen Soldaten der Roten Armee niederlegen wollte.

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski erklärte, dass die proukrainischen Demonstranten, die den russischen Botschafter in Warschau mit roter Flüssigkeit übergossen hatten, "berechtigten Grund gehabt hätten, wütend auf ihn zu sein". Auf Twitter schrieb Kaminski:

"Die Versammlung von Gegnern der russischen Aggression gegen die Ukraine, wo jeden Tag völkermörderische Verbrechen begangen werden, war legal."

Und er ergänzte:

"Die Emotionen der ukrainischen Frauen, die an dem Protest teilgenommen haben und deren Männer tapfer für die Verteidigung ihres Heimatlandes kämpfen, sind verständlich."

Der Minister wies darauf hin, dass die polnischen Behörden russische Diplomaten davor gewarnt hätten, an der traditionellen Kranzniederlegung am Tag des Sieges teilzunehmen. Botschafter Andrejew erklärte nach dem Angriff, dass es sich bei der Flüssigkeit um Sirup gehandelt habe und er unverletzt geblieben sei. Moskau verurteilte den Vorfall auf das Schärfste und forderte Polen auf, eine neue Kranzniederlegung zu veranstalten und dort für Sicherheit der Beteiligten zu sorgen.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hingegen räumte unterdessen vor Reportern ein, der Angriff sei "in jeder Hinsicht bedauerlich" und "ein Vorfall, der nicht hätte passieren dürfen". "Diplomaten genießen besonderen Schutz, unabhängig von der Politik der Regierungen, die sie vertreten", sagte Rau."

Quelle: RT DE