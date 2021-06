Griechenland schiebt fast doppelt so viele Migranten ab, wie 2021 angekommen sind

Griechenland wird im nächsten Jahr ein neues permanentes Lager auf der Insel Lesbos bauen, um die Einrichtung zu ersetzen, die letzten Monat abgebrannt ist, sagte Migrationsminister Notis Mitarakis im vergangenen Oktober. Darüber berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Breitbart.com".

Weiter berichtet das Magazin: "In den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 hat die griechische Regierung nach eigenen Angaben fast doppelt so viele Migranten abgeschoben wie illegal ins Land gekommen sind.

Die konservative griechische Regierung reduziert weiterhin die Zahl der Migranten auf den Ägäis-Inseln. Im Vergleich zum letzten Jahr ist die Zahl um 71 Prozent gesunken, während die Ankünfte auch im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen sind.

Nach Angaben des griechischen Ministeriums für Migration und Asyl wurden in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 4.951 Migranten abgeschoben, wobei einige in Drittländer abgeschoben und andere auf andere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union umverteilt wurden, berichtet die Zeitung Proto Thema.

Im gleichen Zeitraum verzeichnete Griechenland nur 2.891 neue Migrantenankünfte auf den Ägäis-Inseln und in der Evros-Region – Griechenlands Landgrenze zur Türkei -, was einen Rückgang von 68 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 bedeutet, in dem 9.421 neue Ankünfte verzeichnet wurden.

„In den letzten 12 Monaten verlassen mehr Drittstaatsangehörige Griechenland als sie kommen, während in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 die Abreisen von Drittstaatsangehörigen doppelt so hoch sind wie die Ankünfte.“ sagte der Minister für Migration und Asyl Notis Mitarakis.

Im Mai 2020 lebten 92.463 Asylbewerber in den vom griechischen Migrationsministerium betriebenen Heimen und Strukturen, aber diese Zahlen sind seitdem auf 53.705 Asylbewerber im Mai dieses Jahres gesunken.

Die neuen Zahlen kommen, nachdem die griechische Regierung, die von der Mitte-Rechts-Partei Neue Demokratie geführt wird, im August 2019 erklärt hat, dass sie die Zahl der ankommenden Migranten reduzieren und strengere Kontrollen durchsetzen möchte.

Trotz des Baus einer neuen Grenzmauer in der Evros-Region und des kürzlichen Einsatzes von Schallkanonen, um Migranten von der Grenzüberschreitung abzuhalten, leben immer noch Tausende von Migranten in Migrantenlagern auf den griechischen Ägäis-Inseln.

Auf Lesbos, einer der Inseln, die Griechenland am nächsten liegt, brannte im Oktober das Migrantenlager in Moria nieder, wodurch bis zu 13.000 Migranten obdachlos wurden. Vier afghanische Staatsangehörige wurden Anfang des Monats der Brandstiftung für schuldig befunden und im Zusammenhang mit dem Feuer zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.

Die griechische Regierung plant den Bau neuer Aufnahmestrukturen für Migranten auf Lesbos und der Insel Chios, doch laut der Zeitung I Kathimerini drohen den Projekten erhebliche Verzögerungen aufgrund einer Verlängerung des Ausschreibungsverfahrens bis zum nächsten Monat."

Quelle: Unser Mitteleuropa