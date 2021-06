Die Corona-Heuchelei auf dem G-7-Gipfel: Wie sie die Regierung selbst entlarvt

Die Bilder sorgten für Aufregung im Internet – während sie in den großen Medien eher unter den Tisch fielen. Während Kinder in Deutschland in den Schulen mit Masken sitzen müssen und auch im Freien für Gemeinsterbliche die „Mund- und Nasenbedeckungen“ vielerorts noch Pflicht sind, nehmen es die Politiker selbst nicht so genau mit den Regeln. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de" unter Verweis auf Berichte in Twitter.

Weiter berichtet Reitschuster: "So zumindest der Eindruck, den die Bilder vom G7-Gipfel in Cornwell erweckten: G7: camera on / camera off pic.twitter.com/tXebgqWNqs — [email protected] (@Option84D) June 12, 2021 Ich befragte dazu heute Merkels Sprecherin, meine ehemalige Focus-Kollegin, Martina Fietz: „Auf den offiziellen Fotos ist zu sehen, dass die Coronaregeln strikt eingehalten werden, Stichwort ‚Abstand‘. Im Internet kursieren aber viele Fotos, auf denen man ein trautes Beisammensein und Umarmungen sieht, auch Herrn Seibert ohne Maske im engen Getümmel. Wie kam das zustande? Haben Sie nicht Angst, dass dadurch die Vorbildfunktion nicht gewährleistet ist?“ Die Antwort von Fietz: „Wir wissen, dass bei dem G7-Gipfel ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet worden ist und dass es Tests und Impfungen für die Erwachsenen gab, die natürlich schon in den Heimatländern vorgenommen wurden. Von daher sehen wir dafür keine Gefahr. Wenn Sie heute nach draußen schauen, dann werden Sie auch hierzulande viele Menschen finden, die in der Außengastronomie eng beieinandersitzen.“ Ich hakte nach: „Wenn das vom Hygienekonzept her so sicher war, warum hat man dann auf den offiziellen Fotos die riesigen Abstände? Warum wurde da der Eindruck erweckt, dass man riesige Abstände habe, wenn das, wie Sie sagten, gar nicht nötig war, weil ja alles getestet war?“ Dazu Fietz: „Über die Choreografie des offiziellen Abschlussfotos müssten Sie eventuell bei der britischen Regierung nachfragen.“ In meinen Augen hat die Regierung damit selbst die Doppelmoral bzw. Heuchelei der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel enttarnt. Auch für Kinder gilt in den Schulen eine Testpflicht und ein Hygienekonzept. Sie dürfen aber ihre Masken deshalb nicht einfach abnehmen. Quelle: Reitschuster