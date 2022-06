Reuters: Russland wird Indiens zweitgrößter Öl-Lieferant

Laut einem Bericht von Reuters wurde Russland im Mai zum zweitgrößten Rohöl-Lieferanten Indiens. Noch im März war Russland auf Rang zehn. Der Irak bleibt derweil der wichtigste Kraftstoff-Lieferant des Landes. Indien hat sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Unter Berufung auf Handelskreise berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag, dass Russland im vergangenen Monat zum zweitgrößten Rohöl-Lieferanten Indiens aufgestiegen war. Dem Bericht zufolge erhielten die indischen Raffinerien im Mai rund 819.000 Barrel russischen Öls pro Tag. Zum Vergleich: Im April waren es noch 277.000 Barrel täglich.

Damit hat Russland den bislang zweitwichtigsten Öl-Lieferanten des Landes, Saudi-Arabien, auf den dritten Platz verdrängt. Der größte Öl-Zulieferer Indiens bleibt weiterhin der Irak. Im März lag Russland laut Reuters noch auf Rang zehn.

Insgesamt beliefen sich die indischen Öl-Importe im Mai auf 4,98 Millionen Barrel pro Tag. Dies stellt einen Anstieg von 5,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar. Die inländischen Raffinerien waren gezwungen, ihre Produktion angesichts der steigenden Nachfrage zu erhöhen.

Viele Abnehmer begannen, russisches Öl zu meiden, als die westlichen Staaten das Land als Reaktion auf Russlands Militäroperation in der Ukraine mit Sanktionen belegt hatten. Das Vereinigte Königreich und die USA gingen sogar so weit, ein Embargo gegen russisches Öl zu verhängen. Die 27 EU-Mitgliedsländer verständigten sich vorerst nur darauf, einen Teil der russischen Öl-Lieferungen in die Staatengemeinschaft mit einem Einfuhrverbot zu belegen. Derzeit seien Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden. Die Transporte per Pipeline seien jedoch weiter möglich.

Russland wiederum lockte Käufer mit Rekordrabatten auf sein Öl, was China und Indien dazu veranlasste, ihre Importe zu erhöhen.

Trotz der Aufrufe, die Beziehungen zu Moskau wegen der Ende Februar gestarteten Militäroperation Russlands im Nachbarland Ukraine abzubrechen, erklärte Indien, dass es zusätzliche Öl-Lieferungen benötige, um einen Anstieg der Kraftstoffpreise im eigenen Land zu verhindern. Nach China ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde. Zudem wies Neu-Delhi darauf hin, dass die russischen Importe nur einen Bruchteil des gesamten Öl-Bedarfs des Landes ausmachten.

Russland ist bislang Indiens Hauptlieferant von militärischer Ausrüstung."

Quelle: RT DE