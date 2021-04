Papst Franziskus und die Antipoden des Katholizismus

Der Inhaber des päpstlichen Throns Franziskus wandte sich an die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds bei deren Frühjahrstagung, rief angesichts von COVID-19 zu „Global Governance“ auf, plädierte nachdrücklich für universelle Impfstoffe und beklagte „die ökologische Schuld“. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Sein Brief ist der letzte in einer Reihe von Handlungen der letzten Zeit, in denen Franziskus sich mit globalistischen Konzernen verbündet hat, die antikatholische Agenden verfolgen.

Der Brief wurde über Peter Kardinal Turkson, Präfekt des Dikasteriums des Heiligen Stuhls für die Förderung der integralen menschlichen Entwicklung, bei der Frühjahrstagung 2021 der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) übergeben, die derzeit vom 5. bis 11. April online stattfindet. Datiert auf den 4. April, erwähnt der Brief Gott nur einmal, in der letzten Zeile.

Stattdessen konzentrierte sich Franziskus darauf, ein globales Regierungssystem zu fordern, das eine neue globale Gesellschaftsordnung umsetzt, die auf einer Klimapolitik und einer allgemeinen Impfpflicht basiert.

„Global Governance“

Unter Bezugnahme auf die „Pandemie Covid-19“ sagte Franziskus, die Welt sei gezwungen, „sich einer Reihe ernster und miteinander verbundener sozioökonomischer, ökologischer und politischer Krisen zu stellen.“

Der Inhaber des päpstlichen Throns wandte sich an die Weltbank und den IWF und hoffte, dass deren Treffen die Grundlage für eine Neuordnung der globalen Angelegenheiten bilden würden: „Ich hoffe, dass Ihre Diskussionen zu einem Modell des ‚Aufschwungs‘ beitragen werden, das in der Lage ist, neue, umfassendere und nachhaltigere Lösungen zur Unterstützung der realen Wirtschaft zu entwickeln, die Einzelpersonen und Gemeinschaften helfen, ihre tiefsten Bestrebungen und das universelle Gemeinwohl zu verwirklichen.“

Franziskus wiederholte die Behauptung, dass COVID gezeigt hat, dass „niemand allein gerettet wird“ und deshalb „neue und kreative Formen der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Beteiligung“ entwickelt werden müssen.

Unter Berufung auf seine jüngste Enzyklika Fratelli Tutti, die von Erzbischof Carlo Maria Viganò als „blasphemisch“ bezeichnet wurde, verwies Franziskus auf „Vertrauen“ als „Eckstein aller Beziehungen“. Er forderte die beiden Finanzinstitutionen auf, solche Beziehungen zu pflegen und sich dafür einzusetzen, „Brücken zu bauen und langfristige, integrative Projekte zu entwerfen.“

Franziskus erneuerte auch seinen häufigen Aufruf zu einem Paradigmenwechsel in der Weltpolitik, indem er sagte: „Es bleibt die dringende Notwendigkeit eines globalen Plans, der neue Institutionen schaffen oder bestehende regenerieren kann, besonders die der Global Governance, und der hilft, ein neues Netzwerk von Beziehungen aufzubauen, um die integrale menschliche Entwicklung aller Völker voranzubringen. “

Einer der Haupteffekte der gewünschten globalen Regierung wäre der Schuldenabbau, um den einfachen Zugang vor allem zu „Impfstoffen“ zu ermöglichen, gefolgt von „Gesundheit, Bildung und Beschäftigung“.

Eine „ökologische Schuld“ gegenüber der „Natur selbst“

Allerdings ließ der Inhaber des päpstlichen Throns die Gelegenheit nicht verstreichen, dem IWF und der Weltbank Empfehlungen zu einem anderen seiner üblichen Anliegen zu geben, nämlich dem „Klimawandel“. Er warnte vor der „ökologischen Schuld“, ein Phänomen, das die ganze Welt betreffe und den „Norden“ gegen den „Süden“ ausspiele.

„Wir sind in der Tat der Natur selbst verpflichtet, wie auch den Menschen und Ländern, die von der vom Menschen verursachten ökologischen Degradation und dem Verlust der biologischen Vielfalt betroffen sind“, schrieb Franziskus.

Diese Zeilen scheinen ein Echo auf die Äußerungen des globalistischen Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, zu sein, dessen antikatholischer „Great Reset“-Vorschlag durch den Fokus auf eine grüne Finanzagenda untermauert wird, wenn er die „Streichung von Subventionen für fossile Brennstoffe“ und ein neues Finanzsystem erwähnt, das auf „Investitionen“ basiert, die „Gleichheit und Nachhaltigkeit“ fördern, sowie den Aufbau einer „grünen“ städtischen Infrastruktur.

Schwab, der IWF und viele der einflussreichsten Banken der Welt (einschließlich der Weltbank) haben sich in der Tat bereits auf die grüne Agenda des Great Reset festgelegt und scheinen bereit zu sein, die Einhaltung dieser grünen Richtlinien zu einem Kriterium für den Zugang zu Finanzierungen in der Zukunft zu machen.

Franziskus hat bereits seine Nähe zu Schwab signalisiert, indem er während seines achtjährigen Pontifikats viermal eine Ansprache an das WEF schickte und einen jährlichen vatikanischen Rundtisch in Davos, dem Ort der jährlichen WEF-Konferenz in der Schweiz, zuließ.

Franziskus hat sich auch auf das „Gemeinwohl“ bezogen, aber um dessen Bedeutung zu verfälschen, indem er es mit Finanzen und einer Form von säkularer Brüderlichkeit des Typs, der in Fratelli Tutti beschrieben wird, in Verbindung brachte. Zu diesen Zielen gehört für Franziskus die „richtig finanzierte Impfstoffsolidarität“, die er als Teil des „Gesetzes der Liebe und der Gesundheit für alle“ bezeichnet.

„An dieser Stelle wiederhole ich meinen Aufruf an Regierungsvertreter, Unternehmen und internationale Organisationen, zusammenzuarbeiten, um Impfstoffe für alle bereitzustellen, insbesondere für die Schwächsten und Bedürftigsten.“ Nirgends zitiert Franziskus Christus, die katholische Kirche oder die katholische Lehre über das Gemeinwohl.

Unterwerfung unter die globalistische Agenda

Der Brief von Franziskus ist keine große Überraschung, da der 84-jährige Argentinier seine langjährigen Verbindungen zu globalistischen Gruppen und Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN) und dem WEF erheblich verstärkt hat. Er hatte bereits vor kurzem eine „neue Weltordnung“ gefordert und gesagt, dass das „verschwenderische Drama“ der COVID-19-„Krise“ schlimmer sei als die Störungen, die durch COVID-Maßnahmen auf der ganzen Welt verursacht würden.

Bei dieser Gelegenheit sprach er das Thema der Erlösung an, wobei er dieses jedoch erneut mit einem rein irdischen Verständnis betrachtete und die Erlösung mit der neuen Weltordnung und einer Ausrichtung auf eine grüne Politik in Verbindung brachte: „Der Weg zur Erlösung der Menschheit führt über die Schaffung eines neuen Entwicklungsmodells, das unzweifelhaft auf das Zusammenleben der Völker in Harmonie mit der Schöpfung ausgerichtet ist.“

Zu diesem Zweck hat Papst Franziskus eine eigene Initiative mit der UNO und mit globalistischen Konzernen gestartet, um ein neues „Wirtschaftssystem“ des Kapitalismus zu fördern und die Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UNO sicherzustellen. Die Partnerschaften fördern unter anderem „nachhaltige Lebensstile“, „Geschlechtergleichheit“ und „globale Bürgerschaft“, während die SDGs selbst „sexuelle und reproduktive Gesundheitsdienste“ fördern.

