Strache sagte etwas anders: Neues Licht auf den Ibiza-Skandal

Die Privatisierung von Österreichs Wasserressourcen ist undenkbar – das ist eine der Aussagen, die aus dem Mund von Heinz-Christian Strache, Österreichs gestürztem rechten Vizekanzler, in einer neu veröffentlichten Aufnahme kommen. Darüber berichtet die größte ungarische Tageszeitung "Magyar Nemzet", dessen Bericht das Magazin "Unser Mitteleuropa" übersetzt hat.

Weiter berichtet das Magazin: " Exxpress.at erwartet, dass die vollständige Aufzeichnung ein neues Licht auf die ganze Affäre werfen wird. Doch die Millionenfrage ist noch nicht beantwortet: Wer hat Strache verarscht?

Der ehemalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sagt in einigen Punkten des berüchtigten Ibiza-Videos genau das Gegenteil von dem, was ihm Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung vor zwei Jahren auf der Basis eines stark bearbeiteten Mitschnitts zugeschrieben haben – so lautet die Schlagzeile, die das neue österreichische Bürgernachrichtenportal Exxpress.at heute Morgen veröffentlicht hat, wobei zugleich der erste Teil des vollständigen Mitschnitts öffentlich gemacht wurde.

Der bereits 2017 getäuschte Politiker wurde beschuldigt, mit dem 2019 durchgesickerten Videomaterial die Übertragung österreichischer Interessen auf Ibiza an einen dubiosen russischen Investor versprochen zu haben – für den Fall, dass dieser seine Partei, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), unterstütze oder es in die Regierung schaffe (was ihm damals gelang).

Exxpress.at berichtet, dass Strache tatsächlich an einem möglichen Einstieg bei der Kronen Zeitung, Österreichs beliebter Boulevardzeitung, interessiert war.

Aber wenn es darum geht, zum Beispiel die Privatisierung der österreichischen Wasserressourcen – eine der Hauptenergiequellen des Landes – zu diskutieren, sagt Strache tatsächlich: "Das ist undenkbar wegen verfassungsrechtlicher Beschränkungen." Im Jahr 2019 wurde ihm das Gegenteil in den Mund gelegt.

"Ich kann mir eine STAATLICHE Struktur vorstellen, in der Wasser zum Verkauf angeboten wird. Eine, in der der Hersteller Geschäfte macht und der Staat Geschäfte macht", war seine klare Aussage.

"Ich bin nicht korrupt. Ich bin jeden Tag sauber…", bekräftigt er in einem anderen Teil des Gesprächs.

Was ist also der Zweck dieser ganzen Aufzeichnung? Könnte es eine Waffe sein, die für einen politischen Putsch zugeschnitten ist? – fragt die neue Wiener Zeitung.

Die berühmteste Insel der österreichischen Politik

Vor fast zwei Jahren schlug der Ibiza-Skandal wie eine Bombe in der österreichischen Politik ein, stürzte die rechtsgerichtete ÖVP-FPÖ Koalitionsregierung in Wien, stürzte Strache als Vizekanzler und auch als FPÖ-Vorsitzender, zerbrach die österreichische Rechte und verhalf indirekt den Grünen durch Schnellwahlen zur Macht. Im Mai 2019, kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, veröffentlichten die linksliberalen deutschen Medein Der Spiegel und Süddeutsche Zeitung ein Video mit versteckter Kamera, das ihnen zugespielt worden war. Laut dem stark geschnittenen Filmmaterial bot der FPÖ-Politiker einer angeblichen Russin, die in Österreich investieren wollte, im Gegenzug für die Unterstützung des österreichischen Wahlkampfes 2017 auf der spanischen Insel Ibiza an, dass sie staatliche Aufträge erhalten könne. An dem Treffen nahm auch der FPÖ-Fraktionsvorsitzende Johann Gudenus teil.

Strache, der erst suspendiert und dann aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, sagte zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Skandals, dass er das Opfer eines politischen Rufmordes gewesen sei. Er sagte, die Veröffentlichung des Videos sei absichtlich zeitlich mit den Wahlen zum Europäischen Parlament abgestimmt worden, um die Regierungskoalition zu „sprengen“. Er sagte, er habe keine Straftat begangen, gab aber zu, dass das, was er getan habe, „dumm, unverantwortlich und falsch“ gewesen sei, dass er auf Ibiza unter übermäßigem Alkoholeinfluss gestanden habe und dass die Aussagen, die er gemacht habe, deshalb „nüchtern betrachtet katastrophal und geradezu peinlich“ seien.

Verdächtige Umstände

Verdächtigungen haben das Ibiza-Video von Anfang an umgeben, und die Fragezeichen sind bis heute nicht vollständig geklärt – einschließlich der mysteriösen russischen Frau, angeblich Aljona Makarowa, von der ein Verdächtiger sagte, sie könnte in Lettland leben und angeblich ungarische Wurzeln haben. Der Oligarch Igor Makarov, der als ihr Onkel bezeichnet wurde, sagte, er habe keine Nichte mit diesem Namen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die deutsche konservative Presse offen berichtet, dass Kreise in Deutschland bewusst versuchen, Strache zu stürzen und mit ihm die FPÖ vor den Wahlen 2017 zu schwächen. Dies basierte auf der Tatsache, dass eine Abschrift des Videomaterials, die im August 2020 veröffentlicht wurde, Strache und Gudenus in einem viel günstigeren Licht als Korruptionsverweigerer darstellte als die Details, die den Skandal 15 Monate zuvor ausgelöst hatten. Dies muss auch den Redakteuren von Spiegel und Süddeutscher Zeitung bewusst gewesen sein.

Strache hatte Monate zuvor darüber gesprochen: "Ich habe viele Fehler gemacht, für die ich mich entschuldigt habe. Aber hier geht es darum, Leute zu beauftragen, Aktionen durchzuführen, um mich zu diskreditieren, die illegal sind und an die totalitären Methoden der ehemaligen DDR und der Stasi erinnern."

Im Oktober 2020 kandidierte der gescheiterte Vizekanzler unter seiner eigenen neuen Partei, dem Team HC Strache, bei den Wiener Landtagswahlen, blieb aber erfolglos, und der Zerfall der österreichischen Rechten schwächte die FPÖ weiter.

Ein neues Blatt für die konservative Mitte

Die Vorbereitungen für Exxpress.at, das sich an eine bürgerliche Leserschaft richtet und auch die österreichische Online-Presse beleben soll, haben die Wiener Presse in den letzten Wochen beschäftigt. Hinter dem 12-köpfigen Redaktionsteam steht die ÖVP-nahe Unternehmerin Eva Schütz, die auch weitere private Investoren für das Medienunternehmen gewonnen hat. Sie hat Richard Schmitt, bekannt aus der österreichischen Boulevardpresse, der zuletzt auch die Kronen Zeitung und Oe24.at leitete, als Chefredakteur eingestellt.

Quelle: Unser Mitteleuropa