Erdoğan-Sprecher: Problem der Getreidelieferungen aus der Ukraine kann schnell gelöst werden

Weiter berichtet RT DE: "Probleme bei der Versorgung der Weltmärkte mit Getreide aus der Ukraine könnten in ein oder zwei Wochen gelöst werden. Diese Meinung vertritt der türkische Präsidentensprecher İbrahim Kalın, wie die türkische Zeitung Star berichtet.

Laut Kalın erörtert das türkische Außenministerium diese Angelegenheit mit der Ukraine, Russland und den Vereinten Nationen. Außerdem hätten die Präsidenten Russlands und der Türkei das Thema in einem Telefongespräch besprochen.

Auch während des bevorstehenden Besuchs des russischen Außenministers Sergei Lawrow am 8. Juni soll die Schaffung eines Sicherheitskorridors zu den ukrainischen Häfen im Schwarzen Meer erörtert werden, fügte Kalın hinzu. Er stellte fest:

Es gebe auch technische Fragen, die bei den Gesprächen erörtert werden müssten, sagte Kalın. Weiter stellte der Präsidentensprecher fest:

"All diese Fragen werden in ein bis zwei Wochen bei Treffen in der Türkei entschieden, sodass die Türkei eine wichtige Mission zur Bewältigung der weltweiten Nahrungsmittelkrise in Angriff nehmen kann."