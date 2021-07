Die Familienpolitik der ungarischen Regierung

Seit elf Jahren arbeitet die Fidesz-KDNP-Regierung an der Entwicklung einer familienfreundlichen Politik, die von den Führern aller Länder gelobt wird, die die Lösung der demografischen Probleme nicht in der Migration sehen. Dies berichtet Szabolcs Ritó im Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der ungarischen Zeitung "Magyar Nemzet".

Weiter berichtet Ritó: "Zsuzsanna Márton, Vorsitzende des Verbandes der Familienorganisationen im Karpatenbecken, sprach mit Magyar Nemzet darüber, was die Familienpolitik der Regierung Orbán für die ungarischen Familien im Ausland bedeutet, und sagte auch, dass sie das ungarische Anti-Pädophilen-Gesetz, das die Rechte der Eltern zum Schutz der Kinder stärkt, voll unterstützen.

Für uns ist das Familienunterstützungssystem der ungarischen Regierung, das 2018 über die Grenzen hinaus ausgeweitet wird, von größter Bedeutung, sagte Zsuzsanna Márton, Vorsitzende des Verbands der Familienorganisationen des Karpatenbeckens. Sie betonte, dass Familien mit ungarischer Staatsangehörigkeit, die außerhalb der Grenzen Ungarns leben, das Köldökzsinór-Programm bis zu sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes beantragen können.

Zsuzsanna Márton betonte, dass die im Ausland lebenden ungarischen Familien nicht im Stich gelassen werden, und dass Ungarn auch den Familien in den annektierten Gebieten zur Seite steht. Sie wies darauf hin, dass die familienfreundliche Politik Ungarns einzigartig ist und zunehmend von den Führern der Nachbarländer anerkannt wird.

Es ist klar, dass in Ungarn und den Nachbarländern die Migration nicht als reproduktive Lösung gesehen wird, aber sie versuchen auch, das richtige Familienförderungsmodell zu finden. Er erinnerte auch daran, dass die ungarische Regierung vor zehn Jahren den Grundstein für Subventionen wie das staatliche Wohnungsbauförderprogramm und die Wohnungsrenovierungsförderung gelegt habe und dass die Rabatte den Familien vieler ungarischer Mitgliedsorganisationen geholfen hätten, ein geeignetes Zuhause zu finden.

Wir fragten die Präsidentin der Organisation auch nach dem Anti-Pädophilen-Gesetz, das in den letzten Wochen hitzige politische Debatten ausgelöst hat, und sie sagte, dass sie jedes gesetzliche Instrument, das Kinder schützen soll, als Wert ansehe – sei es die Regulierung oder Einschränkung der Medien, der Propaganda oder die Gewährleistung der Sicherheit von Arbeitsplätzen, an denen die körperliche, geistige und moralische Entwicklung unserer Kinder durch eine missbrauchende Person geschädigt werden könnte.

Zsuzsanna Márton betonte, dass sie die Ansicht nur unterstützen kann, dass ungeeignete Inhalte für unsere Kinder solche sind, die Sexualität als Selbstzweck darstellen, die Abweichung von der Identität des Geburtsgeschlechts betonen, Geschlechtsumwandlung und Homosexualität fördern und darstellen.

Sie glaubt, dass unsere Nation auf der effektiven Institution der Familie gegründet ist, die sowohl die ganze Familie als auch die Familie einer Mutter oder eines Vaters umfasst, die ihr Kind allein aufziehen müssen.

In Bezug auf die Sensibilisierungsaktivitäten der LGBTQ-Lobby wies die Vorsitzende des Verbandes auch darauf hin, dass wir als Eltern auf die Herausforderung des 21. Jahrhunderts vorbereitet sein müssen, wenn wir LGBTQ-Menschen auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einem Einkaufszentrum in Gesellschaft unserer Kinder begegnen.

Wir müssen unsere eigenen Antworten haben. Wir müssen jedoch deutlich machen, dass es das Recht der Eltern ist, dieses Thema anzusprechen. Und das Gesetz ist nicht gegen sie, sondern zu unserer Verteidigung“, betonte sie. Dabei müssen die christlich-konservativen Kräfte ihr Engagement deutlicher zeigen als bisher.

Quelle: Unser Mitteleuropa