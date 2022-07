Lebensmittelkrise: UNO löscht still und heimlich Artikel über „Vorteile des Welthungers“!

Immer mehr Beweise tauchen auf, die belegen, dass die globale Nahrungsmittelknappheit und die Unterbrechung der Versorgungskette von den Vereinten Nationen, dem Weltwirtschaftsforum und der Weltgesundheitsorganisation inszeniert werden, um eine neue Weltordnung und eine globale Regierung zu errichten. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Hungrige Menschen sind am „produktivsten“

In einem 2009 von den Vereinten Nationen veröffentlichten Meinungsartikel, der inzwischen von ihrer Website entfernt wurde, wird der Hunger als „Grundlage des Wohlstands“ und als Mittel zur Stärkung der Weltwirtschaft angepriesen.

Der Hunger muss aufrechterhalten werden, um die Arbeitskraft der Menschen auszubeuten, meint George Kent, Professor für Politikwissenschaft an der Universität von Hawaii, der im November 2021 das UN-Dokument verfasst hat.

„Wir sprechen manchmal über den Hunger in der Welt, als wäre er eine Geißel, die wir alle beseitigt sehen wollen, und betrachten ihn als vergleichbar mit der Pest oder Aids. Diese naive Sichtweise verhindert jedoch, dass wir uns mit den Ursachen und der Aufrechterhaltung des Hungers auseinandersetzen. Hunger hat für viele Menschen einen großen positiven Wert“, stellt Kent fest. „In der Tat ist er für das Funktionieren der Weltwirtschaft von grundlegender Bedeutung. Hungrige Menschen sind die produktivsten Menschen, vor allem dort, wo manuelle Arbeit erforderlich ist“.

Ohne die „Bedrohung durch Hunger“ würden wichtige niedrig bezahlte Arbeitsplätze frei werden, es würde ein Arbeitskräftemangel entstehen und die Weltwirtschaft würde aufhören zu existieren, so Kent weiter.

„In den Industrieländern sehen wir manchmal arme Menschen am Straßenrand, die Schilder mit der Aufschrift ‚Will Work For Food‘ hochhalten. Tatsächlich arbeiten die meisten Menschen für Lebensmittel. Vor allem, weil die Menschen Lebensmittel zum Überleben brauchen, arbeiten sie so hart, entweder indem sie für sich selbst Lebensmittel in Subsistenzproduktion herstellen oder indem sie ihre Dienstleistungen gegen Geld an andere verkaufen. Wie viele von uns würden ihre Dienste verkaufen, wenn sie nicht vom Hunger bedroht wären?

Und noch wichtiger: Wie viele von uns würden ihre Dienstleistungen so billig verkaufen, wenn sie nicht von Hunger bedroht wären? Wenn wir uns billig verkaufen, bereichern wir andere, nämlich diejenigen, denen die Fabriken, die Maschinen und die Ländereien gehören, und letztlich auch die Menschen, die für sie arbeiten. Für diejenigen, die von der Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte abhängig sind, ist der Hunger die Grundlage des Reichtums“.

Kommunistische Pseudo-Kritik am Kapitalismus

Nach Ansicht der UNO sind Annahmen, die Armut und schlecht bezahlte Arbeitsplätze mit Hunger in Verbindung bringen, „Unsinn“, da Menschen, die keine Nahrung haben, einen stärkeren Anreiz zur Arbeit haben.

„Wer hätte in Brasilien massive Biokraftstoffproduktionsanlagen errichtet, wenn er nicht wüsste, dass es Tausende von hungernden Menschen gibt, die verzweifelt genug sind, um die schrecklichen Arbeitsplätze anzunehmen, die sie anbieten würden?“ behauptet Kent. „Wer würde irgendeine Fabrik bauen, wenn er nicht wüsste, dass viele Menschen zur Verfügung stehen würden, um die Jobs zu Niedriglöhnen anzunehmen? Ein großer Teil der Literatur über Hunger spricht davon, dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen gut ernährt sind, damit sie produktiver sein können. Das ist Blödsinn. Niemand arbeitet härter als hungrige Menschen. Ja, gut ernährte Menschen haben eine größere Kapazität für produktive körperliche Aktivität, aber gut ernährte Menschen sind weit weniger bereit, diese Arbeit zu tun.“

„Sklaven des Hungers“ sind „Aktivposten“ für „Menschen am oberen Ende der Skala“, so Kent abschließend, der damit vermutlich einen Konnex zu marxistischer Kapitalismuskritik herstellen möchte, indem er den Hunger als Mittel zur Ausbeutung und Produktivitätssteigerung verklärt:

„Die Nichtregierungsorganisation Free the Slaves definiert Sklaven als Menschen, die nicht von ihrer Arbeit weggehen dürfen. Sie schätzt, dass es weltweit etwa 27 Millionen Sklaven gibt, einschließlich derer, die buchstäblich in Arbeitsräumen eingesperrt sind und als Schuldknechte in Südasien gehalten werden. Darin sind jedoch nicht die Menschen enthalten, die man als Sklaven des Hungers bezeichnen könnte, d. h. diejenigen, denen es frei steht, ihre Arbeit zu verlassen, die aber nichts Besseres zu tun haben. Vielleicht sind die meisten Menschen, die arbeiten, Sklaven des Hungers?

Für diejenigen von uns, die am oberen Ende der sozialen Leiter stehen, wäre ein Ende des Hungers weltweit eine Katastrophe. Wenn es keinen Hunger auf der Welt gäbe, wer würde dann die Felder pflügen? Wer würde unser Gemüse ernten? Wer würde in den Tierkörperverwertungsanlagen arbeiten? Wer würde unsere Toiletten putzen? Wir müssten unsere eigenen Lebensmittel produzieren und unsere Toiletten putzen. Kein Wunder, dass die Menschen in den oberen Etagen sich nicht beeilen, das Hungerproblem zu lösen. Für viele von uns ist der Hunger kein Problem, sondern ein Vorteil.“

UNO löscht Artikel und behauptet, er war Satire

Der Jahrzehnte alte Artikel wurde am Mittwoch von der Website der Vereinten Nationen entfernt, nachdem er sich im Internet rasend verbreitet hatte.

Die Chronik der Vereinten Nationen gab daraufhin eine Erklärung ab, in der der Artikel als „Satire“ bezeichnet wurde.

Rockefeller Foundation will Lebensmittelsysteme radikal „umbauen“

Ein von der Rockefeller Foundation veröffentlichter Bericht für das Jahr 2020, der einen globalistischen Plan zur Umgestaltung des Lebensmittelsystems skizziert, kursiert ebenfalls seit Kurzem im Internet.

Das Dokument der Rockefeller Foundation mit dem Titel „Reset The Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System“ argumentiert, dass das amerikanische Lebensmittelsystem ergriffen und umgestaltet werden muss, um „soziale Gerechtigkeit“ und „Umweltschutz“ zu fördern.

Der Bericht fordert außerdem „zahlreiche Änderungen der Politik, der Praktiken und der Normen“, um das US-Lebensmittelangebot zu verändern, einschließlich Datenerfassung und Online-Überwachung, um die Ernährungsgewohnheiten der Menschen zu verfolgen.

Quelle: Unser Mitteleuropa