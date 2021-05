USA: Kriminalität dank Soros-finanzierter Staatsanwälte auf dem Vormarsch

Der Ultra-Progressivismus des amerikanischen Justizsystems hat eine Ursache: die Finanzierung von Soros und Facebook. Dieser Ultra-Progressivismus hat eine Folge: die Zunahme von Gewaltverbrechen und Morden in den gesamten Vereinigten Staaten. Und alle haben einen gemeinsamen Nenner: Bezirksstaatsanwälte, die mit großen Spenden des linksliberalen Tycoons George Soros und des Facebook-CEO Mark Zuckerberg gewählt wurden. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht des französischen Portals "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "George Soros und Mark Zuckerberg nehmen das ehrgeizige Ziel in Angriff, die amerikanische Justiz radikal in eine ultra-progressive Richtung zu verändern, nachdem sie besonders nachsichtige und liberale Bezirksstaatsanwälte gewählt haben.



Wie The American Conservative erklärt, ist der Finanzier und Gründer der Open Society Foundations bekannt dafür, dass er die Wahlen von weit links stehenden Bezirksstaatsanwälten unterstützt und finanziert. So sehr, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt William Barr im Dezember 2019 George Soros vorwarf, er habe begonnen, „Leute zu wählen, die die Strafverfolgung nicht unterstützen“, und erklärte, dass die von dem Finanzier unterstützten Bezirksstaatsanwälte „in mehreren Städten immer stärker gewonnen haben und meiner Meinung nach die Polizei nicht angemessen unterstützen“. Wir könnten in eine Situation geraten, in der Gemeinden, die die Polizei nicht unterstützen, nicht den Schutz bekommen, den sie brauchen.“

Im November 2014 spendete Soros‘ Open Society Foundations 50 Millionen Dollar an die Kampagne der American Civil Liberties Union (ACLU) zur Beendigung der „Masseninhaftierung“. ACLU bestätigte in einer Pressemitteilung die Spende der vom ungarischstämmigen Tycoon gegründeten „philanthropischen“ Organisation und bekräftigte ihr Engagement, „die Inhaftierungsrate in den Vereinigten Staaten bis 2020 zu halbieren“, was „die ehrgeizigste Anstrengung zur Beendigung der Masseninhaftierung in der amerikanischen Geschichte“ sein würde. Kurz nach der Spende begann Soros, progressive Bezirksstaatsanwälte mit großen Summen zu finanzieren. Ab 2015 gab er mehr als 18 Millionen Dollar aus und erzielte einen Erfolg nach dem anderen (nur sieben Niederlagen bei 29 Wahlen).

Darüber hinaus haben im letzten Jahr, seit dem Fall George Floyd, Gruppen, die Verdächtigen helfen, eine Kaution zu stellen, ebenfalls stark zugenommen. Vizepräsidentin Kamala Harris hat eine solche Gruppe gefördert, den Minnesota Freedom Fund, der allein im Jahr 2020 rund 35 Millionen Dollar erhielt.

Wie Soros hat auch Mark Zuckerberg Millionen von Dollar investiert, um das amerikanische Justizsystem zu verändern. Laut The American Conservative haben in der Tat der Facebook-CEO und seine Frau Priscilla Chan damit begonnen, Kautionsfonds und Reformgruppen zur Unterstützung der Staatsanwaltschaft zu finanzieren. In den Jahren 2019–2020 spendete die Chan Zuckerberg Initiative (CZI) 1 Million Dollar an das Projekt „Fair and Just Prosecution“ des Tides Centers, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für ein „Justizsystem einsetzt, das auf Fairness, Mitgefühl und Verantwortlichkeit basiert.“

Das fast unmittelbare Ergebnis dieses finanziellen Geldsegens für progressive und dekonstruktivistische Bewegungen in den USA ist, dass die Gewaltkriminalität in den USA dank dieser linken Staatsanwälte, die von Soros & Co. unterstützt werden, ansteigt.

Die Umgestaltung des US-Justizsystems durch die Wahl von Bezirksstaatsanwälten, die besonders „weich“ und nachsichtig gegenüber bestimmten Personengruppen sind, während sie gnadenlos und sadistisch sind, wenn es sich um Polizeibeamte handelt, die auf der Anklagebank sitzen, macht die USA in der Tat zu einem weniger sicheren Land, als es früher einmal war, wie der ehemalige Generalstaatsanwalt William Barr voraussagte.

Wie verschiedene in den letzten Monaten erhobene Daten bestätigen, war 2020 ein Rekordjahr für Gewaltverbrechen, und der durch die Pandemie ausgelöste soziale Notstand kann nicht die einzige Ursache dafür sein. Vorläufige Daten des FBI zeigen, dass die Mordrate im Jahr 2020 in ganz Amerika gestiegen ist, und zwar um etwa 24,7 %, wenn man sie auf nationaler Ebene misst. Der Strafrechtsexperte John Roman sagte, der Anstieg im Jahr 2020 „ist der größte Anstieg der Gewalt, den wir seit 1960 gesehen haben, als wir anfingen, offizielle Kriminalitätsstatistiken zu sammeln.“ In Philadelphia sind die Tötungsdelikte seit April 2020 um 29 Prozent gestiegen, was 2020 zum gewalttätigsten Jahr der Stadt seit mehr als drei Jahrzehnten macht. Larry Krasner, der Staatsanwalt von Philadelphia, der 2017 fast 1,7 Millionen von Soros erhalten hat, schiebt hingegen die ganze Schuld auf die Schließungen und den Gesundheitsnotstand. Doch selbst das linke Medium Politico hat darauf hingewiesen, wie der exponentielle Anstieg der Kriminalität und der Morde die Hingabe und die Fähigkeiten der allzu laxen und herablassenden Bezirksstaatsanwälte in Frage stellt, die mit diesen riesigen Spenden von linksliberalen Milliardären gewählt wurden.

Quelle: Unser Mitteleuropa