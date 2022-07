Antifa feuert in Parade: 7 Tote, über 30 Verletzte!

Weiter berichtet das Magazin: "Er hatte sich nach der Tat in Frauenkleidern unter die Menge gemischt und entkam zunächst unentdeckt, konnte dann aber am selben Abend festgenommen werden. Bei dem Massaker kamen laut aktuellem Stand 7 Menschen ums Leben, über 30 Verletzte befinden sich im Krankenhaus.

Besonders tragisch ist das Schicksal eines 2 jährigen Jungen: seine beiden Eltern, Irina und Kevin McCarthy wurden beide erschossen! Er wurde zu seinen Großeltern gebracht, über einen GoFundMe Account konnten über 600.000 $ für ihn gesammelt werden [ Link].

Psychisch kranker Täter

Bei dem Täter handelt es sich um den 21 jährigen Robert E. Crimo III. Er hatte im April 2019 versucht sich umzubringen und befand sich zeitweilig in psychiatrischer Behandlung. Im September 2019 drohte er damit „alle“ umzubringen und ihm wurden 16 Messer und ein Samuraischwert von der Polizei zeitweilig abgenommen. Unfaßbarerweise konnte er trotz seines offensichtlich beeinträchtigten geistigen Gesundheitszustandes zwischen 2020 und 2021 insgesamt 5 Feuerwaffen legal erstehen, darunter Gewehre, eine Schrotflinte und eine Pistole. Da er damals noch jünger als 21 Jahre war und daher selber noch keine Waffen kaufen durfte erstand er sie mit Hilfe seines verantwortungslosen Vaters, der für ihn bürgte! Das Massaker verübte er mit einem halbautomatischen Sturmgewehr, mit dem er über 70 Schüsse in die Menge abgab.

Der Täter wurde mittlerweile vor Gericht gestellt und hat mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu rechnen [ Link]. Crimo verließ die Schule 2017 ohne Abschluß, war ein Skateboarder und veröffentlichte gewaltverherrlichende Videos [ Link]. Was für weitere Auffälligkeiten wiesen seine Internetaktivitäten auf?

Screenshot: Crimo, ion.cnn.com

Nachrichtendienstlich manipulierter MKUltra Patsy ?

Ein Patsy ist ein Einfaltspinsel oder Sündenbock, der sich von anderen benutzen läßt. Was für Hinweise gibt es, daß Crimo in eine solche Rolle hineinmanipuliert wurde? Er bediente sich bei seinen Netzauftritten sowohl linker Antifa, als auch rechter MAGA (Make America Great Again)- Symbolik [ Link].

Auf seiner rechten Schläfe hat der die Zahl 47 eintätowiert, die für ein HipHop Kollektiv aus Brooklyn steht. Die HipHopper verwenden die Zahl in einer stilisierter Form (Wolfsangel), die Symbolik ist dabei an die Flagge des III. Reiches angelehnt.

Robert „Bobby“ Crimo has a 47 facial tattoo… „The 47 Society believes that 47 is the quintessential random number. That the majority of the time, if someone were to somehow pick a number at random, they would choose 47.“ #Crimo #MAGA t.co/YLnFnpIw7z pic.twitter.com/zNoIwDNAou

— Buddug Oliaethus (@buddugoliaethus) July 5, 2022