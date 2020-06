COVID-19-Pandemie: Das Haus steht in Flammen - schnell, gib mir ein Pflaster!

Gestern berichteten große Teile der Presse über die Enthüllung der WHO vom Montag, dem 8. Juni in Genf, die anhand wissenschaftlicher Daten den Beweis für viele Dinge erbracht hat. Unter anderem, hat die WHO höchstwahrscheinlich die ganze Virus "Theologie" komplett den Boden entzogen. Das was offenbart wurde, könnte die ganze Infektkrankheitshypothese zum Einstürzen bringen.

Die WHO Sprecherin hat laut unserem Korrespondenten für den englischen Sprachraum, Karma Singh, folgendes offenbart:

Die eigentliche Grundlage der Theorie, die die Abschottung, Maskierung usw. forderte, existiert nicht, und diese Maßnahmen sind nutzlos, unnötig und gesundheitsschädlich. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen dem vermeintlichen "Virus" Sars-Cov-2 und irgendeiner Krankheit. Covid-19 wird definitiv NICHT durch ein "Virus" verursacht. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die gesamte Hypothese der "durch Viren verursachten Krankheit" irgendeinen Berührungspunkt mit der Realität hat.

Unser Korrespondent erklärt diesbezüglich weiter: „Innerhalb weniger Stunden nach der Eilmeldung ging die WHO in den "Schadensbegrenzungsmodus" über und versuchte zurückzurudern.

"Nur weil die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass es keine Infektion gibt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht passieren kann".

"Wir haben nicht alle asymptomatischen "Infizierten" untersucht, so dass wir nicht wissen, dass sie nicht auch andere anstecken können.

Und so weiter...

Man braucht nur sehr wenig Intelligenz, um zu begreifen, dass, wenn alle "Infizierten", die nie krank werden und laut Überprüfung nie jemanden anstecken, es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ein anderer Asymptomatiker dies tun könnte.

Nun steigt ein neuer Held, der Arzt Dr. Scott W. Atlas, in den Ring um sich zum Helden zu küren.

Dr. Atlas ist der David und Joan Traitel Senior Fellow an der Hoover Institut der Universität Stanford und der ehemalige Leiter der Neuroradiologie am Stanford University Medical Center, das heißt Stanford USA, nicht das ursprüngliche Stanford.“

In seinem Statement sagt Dr. Scott W. Atlas: "Die Tragödie der COVID-19-Pandemie scheint in die Eindämmungsphase einzutreten. Zehntausende Amerikaner sind gestorben, und die Amerikaner suchen nun verzweifelt nach vernünftigen Politikern, die den Mut haben, die Panik zu ignorieren und sich auf Fakten zu verlassen. Führende Politiker müssen die gesammelten Daten prüfen, um zu sehen, was tatsächlich geschehen ist, anstatt immer wieder hypothetische Projektionen zu betonen; sie müssen diese empirischen Beweise mit den grundlegenden Prinzipien der Biologie kombinieren, die seit Jahrzehnten etabliert sind; und dann das Land nachdenklich wieder zum Funktionieren bringen.

Fünf Schlüsselfakten werden von denen ignoriert, die eine Fortsetzung der fast vollständigen Abriegelung fordern.

Fakt 1: Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat kein signifikantes Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Die jüngste Antikörperstudie der Stanford-University schätzt nun, dass die Sterblichkeitsrate im Falle einer Infektion wahrscheinlich 0,1 bis 0,2 Prozent beträgt, ein Risiko, das weitaus geringer ist als frühere Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, die 20 bis 30 Mal höher lagen, und das motivierte Isolationsstrategien.

In New York City, einem Epizentrum der Pandemie, in dem mehr als ein Drittel aller Todesfälle in den USA zu verzeichnen sind, liegt die Sterblichkeitsrate für Menschen im Alter von 18 bis 45 Jahren bei 0,01 Prozent oder 10 pro 100.000 Einwohner. Bei den über 75-Jährigen ist die Sterblichkeitsrate dagegen 80-mal so hoch. Bei Menschen unter 18 Jahren beträgt die Sterblichkeitsrate null pro 100.000 Einwohner.

Von allen tödlichen Fällen im Bundesstaat New York waren zwei Drittel der Patienten über 70 Jahre alt; mehr als 95 Prozent waren über 50 Jahre alt, und etwa 90 Prozent aller tödlichen Fälle hatten eine Grunderkrankung.

Von 6.570 bestätigten COVID-19 Todesfällen, die bisher vollständig auf Grunderkrankungen untersucht wurden, hatten 6.520, d.h. 99,2 Prozent, eine Grunderkrankung. Wenn Sie nicht bereits an einer chronischen Grunderkrankung leiden, sind Ihre Sterbechancen unabhängig vom Alter gering. Und junge Erwachsene und Kinder, die sich in einem normalen Gesundheitszustand befinden, haben bei COVID-19 fast kein Risiko für eine schwere Erkrankung.

Fakt 2: Der Schutz älterer, gefährdeter Menschen verhindert eine Überfüllung der Krankenhäuser.

Daten aus New York City, der Hochburg von COVID-19 mit bisher mehr als 34.600 Krankenhausaufenthalten, geben Aufschluss über die Krankenhausauslastung. Bei den unter 18-Jährigen beträgt die Zahl der Krankenhausaufenthalte vor dem Virus 0,01 Prozent oder 11 pro 100.000 Menschen; bei den 18- bis 44-Jährigen beträgt sie 0,1 Prozent. Selbst bei Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren wurden nur 1,7 Prozent hospitalisiert. Von 4.103 bestätigten COVID-19-Patienten mit Symptomen, die schlimm genug sind, um ärztliche Hilfe zu suchen, kam Dr. Leora Horwitz vom NYU Medical Center zu dem Schluss, dass "das Alter bei weitem der stärkste Risikofaktor für einen Krankenhausaufenthalt ist". Schon in frühen WHO-Berichten wurde festgestellt, dass 80 Prozent aller Fälle leichte Fälle waren, und neuere Studien zeigen eine weitaus höhere Infektionsrate und eine geringere Rate schwerer Erkrankungen. Die Hälfte aller Menschen, die positiv auf eine Infektion getestet werden, haben überhaupt keine Symptome. Die große Mehrheit der jüngeren, ansonsten gesunden Menschen benötigt keine nennenswerte medizinische Versorgung, wenn sie sich mit dieser Infektion infizieren.

Fakt 3: Eine lebenswichtige Immunität der Bevölkerung wird durch eine Politik der totalen Isolation verhindert, wodurch das Problem verlängert wird.

Wir wissen aus jahrzehntelanger medizinischer Wissenschaft, dass die Infektion selbst es den Menschen ermöglicht, eine Immunantwort - Antikörper - zu erzeugen, so dass die Infektion in der gesamten Bevölkerung durch "Herdenimmunität" kontrolliert wird. Das ist in der Tat der Hauptzweck einer weitverbreiteten Immunisierung bei anderen Viruserkrankungen - um die Immunität der Bevölkerung zu unterstützen. Bei diesem Virus wissen wir, dass für die überwiegende Mehrheit der Infizierten nicht einmal eine medizinische Versorgung notwendig ist. Sie ist so mild, dass die Hälfte der Infizierten asymptomatisch ist, wie frühe Daten vom Schiff Diamond Princess und dann in Island und Italien zeigen. Das ist fälschlicherweise als ein Problem dargestellt worden, das eine Massenisolation erfordert. Tatsächlich sind infizierte Menschen ohne schwere Krankheit das unmittelbar verfügbare Vehikel, um eine weit verbreitete Immunität aufzubauen. Indem sie das Virus auf andere in der Gruppe mit geringem Risiko übertragen, die dann Antikörper erzeugen, blockieren sie das Netzwerk der Wege zu den am meisten gefährdeten Menschen und beenden so letztlich die Bedrohung. Die Ausweitung der Isolation der gesamten Bevölkerung würde die Entwicklung einer weit verbreiteten Immunität direkt verhindern.

Fakt 4: Menschen sterben, weil andere medizinische Versorgung aufgrund hypothetischer Projektionen nicht durchgeführt wird.

Die kritische Gesundheitsfürsorge für Millionen von Amerikanern wird ignoriert, und die Menschen sterben, um "potenzielle" COVID-19-Patienten aufzunehmen und aus Angst vor einer Ausbreitung der Krankheit. Die meisten Staaten und viele Krankenhäuser haben "nicht notwendige" Eingriffe und Operationen abrupt eingestellt. Das verhinderte Diagnosen lebensbedrohlicher Krankheiten, wie Krebsvorsorgeuntersuchungen, Biopsien von Tumoren, die jetzt unentdeckt sind, und potenziell tödliche Hirnaneurysmen. Auch Behandlungen, einschließlich der Notfallversorgung, für die schwersten Krankheiten wurden versäumt. Krebspatienten zögerten die Chemotherapie hinaus. Schätzungsweise 80 Prozent der Fälle von Hirnoperationen wurden ausgesetzt. Akute Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten verpassten ihre einzige Behandlungschance, einige starben und viele sind nun dauerhaft behindert.

Fakt 5: Wir haben eine klar definierte Risikopopulation, die mit gezielten Maßnahmen geschützt werden kann.

Die überwältigende Beweislage auf der ganzen Welt zeigt übereinstimmend, dass eine klar definierte Gruppe - ältere Menschen und andere mit Grunderkrankungen - mit höherer Wahrscheinlichkeit eine schwere Krankheit hat, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert, und eher an COVID-19 stirbt. In dem Wissen, dass es ein vernünftiges, erreichbares Ziel ist, die Isolationspolitik auf diese Gruppe auszurichten, einschließlich einer strikten Überwachung derjenigen, die mit ihnen interagieren. Die Bewohner von Pflegeheimen, das höchste Risiko, sollten am einfachsten systematisch vor infizierten Menschen geschützt werden können, da sie bereits in geschlossenen Räumen mit stark eingeschränktem Zugang leben.

Die geeignete Politik, die auf den biologischen Grundlagen und den bereits vorliegenden Erkenntnissen beruht, besteht darin, eine stärker fokussierte Strategie einzuführen, wie sie in einigen Fällen bereits skizziert wurde: Strenger Schutz der bekanntermaßen gefährdeten Personen, Selbstisolierung der leicht Kranken und Öffnung der meisten Arbeitsplätze und Kleinbetriebe mit einigen umsichtigen Vorsichtsmaßnahmen für große Gruppen. Dies würde es der unerlässlichen Sozialisierung ermöglichen, Immunität bei denjenigen zu erzeugen, bei denen ein minimales Risiko schwerwiegender Folgen besteht, während gleichzeitig Leben gerettet, eine Überfüllung der Krankenhäuser verhindert und die enormen Schäden begrenzt werden, die durch die anhaltende völlige Isolation noch verstärkt werden. Hören wir auf, die empirische Evidenz unterzubewerten und uns stattdessen auf hypothetische Modelle zu konzentrieren. Fakten zählen".

Karma Singh zieht aus Obigen folgendes Fazit: „Es ist also klar, dass Frau Merkel und ihre Freunde eine Politik gefördert haben, die der öffentlichen Gesundheit direkt abträglich ist, und dass die uns auferlegten Maßnahmen unverzüglich und vollständig gestoppt werden müssen. Massenhafter Ungehorsam in der von Gandhi vertretenen Weise; "Ziviler Ungehorsam" könnte schnell das gleiche Ziel erreichen. Es liegt an Dir."

