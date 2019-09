Wann ist ein Whistleblower kein Whistleblower?

Das veröffentlichte diplomatische Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenski, zieht weitere Kreise. Im deutschen Mainstream wird dieses Gespräch jedoch augenscheinlich nur aus Sicht der Demokraten gedeutet, deshalb hier einmal eine andere Interpretation, die auch in amerikanischen Medien zu lesen ist.

ExtremNews "Auslandskorrespondent" Karma Singh fasst die dortige Berichterstattung so zusammen: "Ein Whistleblower ist kein Whistleblower mehr, wenn dieser ein (ehemaliger) CIA-Agent ist, der seit langer Zeit Präsident Trump verleumdet und auch genau nichts gesehen hat, weil er nicht vor Ort war. Das heißt, dass er die ganze Sache erfunden hat!

Es geht um das Telefonat von Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski in diesem Monat. Die vollständige Abschrift des Aufrufs zeigt, dass Präsident Trump Präsident Selenski zu dessen Wahlsieg beglückwünschte und Amerikanische Unterstützung bei der Erfüllung seines Versprechens zusagte, die zügellose Korruption, die er von seinem Vorgänger geerbt hatte, abzubauen.

Präsident Trump dankte ihm dafür, dass er weitere Details zu den Korruptionsvorwürfen der Demokratischen Partei im Jahr 2016 offengelegt habe. Dies wurde teilweise über die Ukraine organisiert, aber vom Vorgänger von Präsident Selenski geheim gehalten. Präsident Trump fragte dann, ob Präsident Selenski Einzelheiten darüber herausfinden könne, ob es eine vom damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden organisierte Korruptionsverschleierung gäbe, um eine strafrechtliche Verfolgung seines Sohnes zu vermeiden, der damals als Geschäftsführer in der Ukraine tätig war.

Der Pseudo-Whistleblower warf Präsident Trump vor, dass dieser die Zahlung von 400 Millionen Dollar Unterstützung an die Ukraine davon abhängig gemacht hätte, ob er Einzelheiten über die Biden Vertuschung erhalten würde. Das Transkript zeigt jedoch, dass das Geld nie erwähnt wurde. Es gab auch keinen Grund, warum es so sein sollte, denn obwohl es sich aus Korruptionsgründen verzögert hatte, wurde es bereits vor dem Telefonat an die Regierung der Ukraine weitergeleitet.

Sollte Selenski die vielen Geschichten über die Entlassung eines Staatsanwalts auf Geheiß von Joe Biden zum Schutz seines Sohnes bestätigen, dann wird der Versuch von Herrn Biden, die Nominierung der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahl 2020 zu erhalten, mit ziemlicher Sicherheit beendet sein. Daher hat diese erfundene Geschichte vermutlich dazu geführt, dass solche Offenbarungen diskreditiert wurden, indem sie behaupteten, dass sie bezahlt worden seien.

Welche strafrechtlichen und/oder zivilrechtlichen Anklagen nun gegen diesen Pseudo-Whistleblower erhoben werden, ist derzeit noch nicht bekannt."

---