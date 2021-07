Hundertausende Bürger demonstrieren in Frankreich und Griechenland gegen Corona-Zwangsimpfungen

Immer mehr EU-Staaten beschließen nahezu sang- und klanglos, ohne medialen oder politischen Gegenwind, einen Corona-Impfzwang – von Frankreich, über Italien bis Griechenland. Zunächst für bestimmte Berufsgruppen, wie Pfleger und Gesundheitspersonal, eingeführt, dürfte sich der Zwang bald auf alle Bürger ausweiten. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Doch die Rechnung geht vielleicht nicht auf, denn in Frankreich und Griechenland marschieren seit den Ankündigungen hundertausende Menschen auf die Straßen um dagegen zu protestieren.

Großdemos in Frankreich

So sind in nahezu allen größeren Städten Frankreichs Massenproteste gegen das umstrittene Dekret von Präsident Emmanuel Macron, welches Impfzwang und digitale Registrierungspflicht vorsieht, auf die Straße gegangen. In Städten wie Lyon setzten die Berufsschläger der Polizei sogar Trängengas gegen die eigene Bevölkerung ein. Insgesamt gingen an 137 Orten mehr als 100.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Diktatur zu protestieren.





In ganz #Frankreich finden heute Demonstrationen gg die #Impfpflicht, gg „digitales Covid-Zertifikat“ & für Liberté (Freiheit) statt. Die Franzosen waren schon immer Kämpfer für Freiheit. Dafür bewundere ich sie. Merkwürdig aber, dass Medien kaum bis gar nichts dazu schreiben. pic.twitter.com/LDhXrL1Dml — Manaf Hassan (@manaf12hassan) July 14, 2021

The streets of Paris, France are packed with people protesting the governments mandatory vaccine and vaccine passes. The vaccine passes will restrict unvaccinated individual’s access to restaurants, shopping malls, hospitals, trains, and planes. pic.twitter.com/1O28IVdzdG — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 17, 2021

BREAKING – France: Huge protest right now ongoing in THE STREETS OF PARIS against the COV_ID regime of the Macron government. pic.twitter.com/mqSHKQ1N5f — Sarah Day (@SarahDa70359554) July 17, 2021

Auch in Griechenland Massenproteste

Und auch in Griechenland gingen zehntausende Menschen in allen größeren Städten auf die Straßen, um gegen die „Impf-Apartheid“ und den Corona-Impfpass der dortigen Regierung zu demonstrieren. Bekanntlicht dürfen Nicht-Geimpfte quasi gar nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben. Ebenso gibt es Pläne, verstärkt Jugendliche gegen Corona impfen zu lassen.

NEW Plan to vaccinate teenagers in Greece sparks huge protests today in Athens and Thessaloniki. pic.twitter.com/I8WWfBBHPp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2021



Aerial shot shows yesterday’s massive protest against COVID vaccine passports in Greece. pic.twitter.com/aE1rrKMDDE — Byzantium News Agency (@Orthosphere) July 15, 2021

Quelle: Unser Mitteleuropa