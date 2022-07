Britischer Militärchef: Nächster Premierminister muss Russland als "größte Bedrohung" anerkennen

Laut Admiral Tony Radakin, Chef des britischen Verteidigungsstabes, sollte der Nachfolger von Boris Johnson als Premierminister vor allem eines anerkennen: Dass Russland "noch für Jahrzehnte die größte Bedrohung für Großbritannien" darstellen werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Nachfolger von Boris Johnson als britischer Premierminister sollte anerkennen, dass Russland die "größte Bedrohung" für das Vereinigte Königreich darstellt, sagte der Chef des britischen Verteidigungsstabs, Admiral Tony Radakin.

Die Einweisung, die der neue Regierungschef von den obersten Militärs erhalten soll, werde "von der Ukraine und der Unterstützung, die wir der Ukraine gewähren, dominiert werden", sagte Radakin im Sonntagmorgenprogramm gegenüber BBC One.

"Und dann müssen wir den Premierminister an die außerordentliche Verantwortung erinnern, die er gegenüber Großbritannien als Atommacht hat".

Johnson hatte Anfang des Monats nach mehreren öffentlichkeitswirksamen Skandalen und einer Welle von Rücktritten seiner Kabinettsminister seinen Rücktritt angekündigt. Er bleibt jedoch noch so lange im Amt, bis sein Nachfolger gewählt ist.

Unter dem scheidenden Premierminister war London einer der stärksten Unterstützer Kiews im militärischen Konflikt mit Moskau. Großbritannien belieferte die Ukraine mit Waffen, bildete Truppen aus und setzte sich für eine militärische Lösung der Krise ein, während es gleichzeitig weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängte.

Nach Einschätzung des britischen Militärs hat Russland "ein relativ stabiles Regime", was bedeute, dass es Großbritannien auch in den kommenden Jahren gefährden werde, so Radakin weiter:

"Die Herausforderung durch Russland wird weit über die Jahre 2022, 2023 und 2024 hinaus andauern, sie wird für eine lange Zeit andauern ... möglicherweise Jahrzehnte, was die Bedrohung durch Russland angeht."

Moskaus Landstreitkräfte "sind wahrscheinlich kurzfristig eine geringere Bedrohung, weil sie durch die Kämpfe in der Ukraine dezimiert werden", fügte er hinzu. Aber gleichzeitig warnte er:

"Aber Russland ist nach wie vor eine Atommacht, es hat Cyber-Fähigkeiten, es hat Weltraum-Fähigkeiten und es hat spezielle Programme unter Wasser, sodass es die Unterwasserkabel bedrohen kann, die den Informationsfluss um den ganzen Globus ermöglichen."

Auf die Frage, wie das britische Militär aussehen würde, wenn die Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP erhöht würden, wie von einigen Politikern gefordert, sagte der Admiral, dass die Streitkräfte dann "noch moderner und schlagkräftiger wären und noch mehr Einfluss in der Welt hätten".

Letzten Monat gab Radakin zu, dass das Vereinigte Königreich der Ukraine bereits so viele Waffen geliefert habe, dass es Jahre dauern werde, bis das Land sie ersetzen könne. Im britischen Parlament sagte er:

"Ja, man kann Granaten und Artillerie produzieren, aber selbst bei den nicht so anspruchsvollen Waffen, selbst bei den bescheidenen NLAW (Panzerabwehrwaffen), wird es mehrere Jahre dauern, bis wir unsere ursprünglichen Bestände wieder erreicht haben."

Großbritannien bräuchte nun zwischen fünf und zehn Jahren, um eine Division aufzustellen, "die wir wollen", so der Admiral."

