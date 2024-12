Medienbericht: Robert F. Kennedy Junior will beweisen, dass die CIA seinen Onkel ermordet hat

Der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy strebt Berichten zufolge eine wichtige Position für seine Schwiegertochter in der CIA an. Robert F. Kennedy Junior, der als designierter US-Gesundheitsminister gehandelt wird, hegt den Verdacht, dass der Geheimdienst in den Mord an seinem Onkel verwickelt war.

Laut einem Bericht des Washingtoner Magazins Axios setzt sich Robert F. Kennedy Junior (RFK Jr.) dafür ein, dass Amaryllis Fox Kennedy zur stellvertretenden Direktorin der CIA ernannt wird. Ihr Ziel soll es sein, die Umstände rund um die Ermordung von John F. Kennedy (JFK) zu untersuchen. JFK wurde im November 1963 in Dallas, Texas, erschossen, und die offiziellen Ermittlungen führten zu Lee Harvey Oswald als dem alleinigen Verdächtigen. Oswald wurde jedoch kurze Zeit später von Jack Ruby getötet, was die Spekulationen über mögliche Verschwörungen weiter anheizte. RFK Jr. hegt seit langem den Verdacht, dass die CIA in diesen Mord verwickelt war. "RFK glaubt das und will der Sache auf den Grund gehen", äußerte eine anonyme Quelle aus republikanischen Kreisen gegenüber Axios. Dies könnte die Motivation hinter der Nominierung von Fox Kennedy als stellvertretende CIA-Direktorin erklären. Die Schwiegertochter von RFK Jr. leitete die unabhängige Präsidentschaftskampagne ihres Schwiegervaters, nachdem die Demokraten ihre Vorwahlen abgeschlossen hatten. Letztlich unterstützte RFK Jr. den Republikaner Donald Trump, der die Wahl im November gewann. Trump nominierte den ehemaligen Demokrat für die Leitung des Gesundheitsministeriums, während John Ratcliffe, der frühere Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, für die CIA vorgesehen ist. Axios berichtet zudem, dass RFK Jr. seinen Bekannten mitgeteilt habe, dass Fox Kennedy maßgeblich dazu beitragen werde, die Wahrheit über das Attentat auf JFK ans Licht zu bringen. Sie bringt bereits Erfahrung aus ihrer Zeit als Undercover-Agentin bei der CIA mit, in der sie fast zehn Jahre tätig war. Nachdem RFK Jr. Trump im August unterstützt hatte, versprach der Ex-Präsident, die noch nicht veröffentlichten Dokumente über das JFK-Attentat durch eine neue Kommission freizugeben. In einem Interview mit Tucker Carlson im August 2023 erklärte RFK Jr., dass die CIA sowohl die Mittel als auch das Motiv und die Gelegenheit gehabt habe, seinen Onkel zu ermorden. Darüber hinaus ließ er anklingen, dass die Behörde möglicherweise auch für die Ermordung seines Vaters Robert F. Kennedy im Jahr 1968 verantwortlich sein könnte. RFK Jr. behauptet, dass die Kommission, die das Attentat in Dallas untersuchte und Oswald als Täter identifizierte, nicht wirklich von Richter Earl Warren geleitet wurde, sondern von Allen Dulles, dem ehemaligen CIA-Chef, den JFK im November 1961 entlassen hatte. Laut RFK Jr. habe die CIA einen persönlichen Rachefeldzug gegen seinen Onkel geführt, nachdem JFK nach der Raketenkrise mit der Sowjetunion 1962 gegen die Geheimdienstoperationen gegen Kuba vorgegangen war und angedroht hatte, die Planungsabteilung der CIA zu schließen. Quelle: ExtremNews