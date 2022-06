Was ist das Endspiel? Die Eliten sind dabei einen großen globalen Zusammenbruch herbeizuführen

Kim Dotcom hat gewarnt, dass die Eliten dabei sind, einen großen globalen Zusammenbruch herbeizuführen, der eine „Neue Weltordnung“ einleiten wird. In einem Thread mit 14 Tweets am Sonntagabend wies Dotcom auf die Steuerprobleme hin, die die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten plagen. Mehr darzu in einem Artikel von PRAVDA-TV.

Weiter ist dazu folgendes zu lesen: "Dies könnte der wichtigste Thread sein, den ich je erstellt habe. Es geht um den großen globalen Zusammenbruch, der kommen wird. Ich werde versuchen, Ihnen zu erklären, warum die Zukunft nicht so aussieht, wie wir es uns erhoffen. Es ist schlimmer, als die meisten sich vorstellen können. Unsere Führer wissen das. Aber was planen sie?

Die Vereinigten Staaten hatten seit 2001 keinen Überschuss oder einen ausgeglichenen Haushalt mehr. In den letzten 50 Jahren hatten die USA nur 4 Jahre Gewinn. Die gesamten Gewinne der USA würden nicht ausreichen, um 6 Monate des derzeitigen jährlichen Defizits zu decken. Wie haben die USA also für die Dinge bezahlt?

Bild: heritage.org



Die Ausgaben und die Verschuldung der USA sind außer Kontrolle geraten, und die Regierung kann das benötigte Geld nur durch Drucken beschaffen. Das verursacht Inflation.

Das ist so, als würde man zusätzliche Steuern zahlen, weil man mehr für die Dinge bezahlt, die man braucht, und alle seine Vermögenswerte verlieren an Wert.

Siehe die Gelddruckwut der USA:

Der Grund, warum die USA so lange damit durchkamen, ist, dass der USD die Weltreservewährung ist. Nationen auf der ganzen Welt halten den USD als sicheres Gut. Wenn die US-Regierung also Billionen druckt, beraubt sie die Amerikaner und die ganze Welt.

Der größte Diebstahl der Geschichte.

Das Problem ist, dass dies schon seit Jahrzehnten so läuft und es keine Möglichkeit gibt, es zu ändern.(Darum wird die Neue Weltordnung nicht funktionieren! Was plant der Tiefe Staat? (Video))

Die Realität ist, dass die USA schon seit einiger Zeit bankrott sind, und was auf uns zukommt, ist ein Albtraum: Massenarmut und ein neues Kontrollsystem. Lassen Sie mich erklären, warum das nicht nur Weltuntergangsgerede ist.

Bild: fred.stlouisfed.org



Bild: Screenshot Twitter

Bild: Screenshot Twitter

Die Gesamtverschuldung der USA liegt bei 90 Billionen Dollar. Die ungedeckten Verbindlichkeiten der USA belaufen sich auf 169 Billionen Dollar. Zusammengenommen sind das 778.000 Dollar pro US-Bürger oder 2.067.000 Dollar pro US-Steuerzahler. Denken Sie daran, dass die US-Regierung jetzt nur noch funktionieren kann, indem sie mehr Geld druckt. Das bedeutet, dass eine Hyperinflation unvermeidlich ist.

Der Gesamtwert ALLER Unternehmen, die an der US-Börse notiert sind, beträgt 53 Billionen Dollar. Der tatsächliche Wert ist viel niedriger, weil die USA Billionen gedruckt haben, um den Investmentbanken zinslose Kredite zu gewähren, um den Aktienmarkt aufzupumpen. Das ist ein Betrug. Der größte Teil der 53 Billionen Dollar ist Luft.

Was ist das Endspiel?

Der Wert aller US-Vermögenswerte zusammen, jedes Stück Land, jede Immobilie, alle Ersparnisse, alle Unternehmen, alles, was alle Bürger, Unternehmen, Einrichtungen und der Staat besitzen, ist 193 Billionen Dollar wert. Auch diese Zahl ist voller Luft, genau wie der US-Aktienmarkt.

Rechnen wir mal nach:

Gesamtverschuldung der USA 90 Billionen Dollar

Ungedeckte Verbindlichkeiten der USA 169 Billionen Dollar

Insgesamt 259 Billionen Dollar

Abzüglich aller US-Vermögenswerte $193 Billionen

Saldo – 66 Billionen Dollar

Es geht nur um Wahrnehmung, Verleugnung und Abhängigkeit. Die Wahrnehmung ist, dass die USA die größte Wirtschaft und das stärkste Militär der Welt haben. Aber in Wirklichkeit sind die USA pleite und können sich ihre Armee nicht leisten. Die Leugnung besteht darin, dass alle Nationen von einem starken USD abhängig sind, da sonst die globalen Märkte zusammenbrechen. (Wie viele rote Linien können noch überschritten werden, bevor Armageddon kommt?)

Der Grund, warum der US-Zombie weitermacht, ist, dass das Ende der USA das Ende des westlichen Wohlstands bedeutet und ein Eingeständnis, dass das derzeitige System als Modell für die Welt gescheitert ist. Das ändert aber nichts an der Realität. Der Zusammenbruch ist unvermeidlich und steht bevor. Was planen unsere Führer?

Sie haben vielleicht schon vom „The Great Reset“ oder der „neuen Weltordnung“ gehört. Handelt es sich dabei um eine kontrollierte Zerstörung der globalen Märkte, Volkswirtschaften und der Welt, wie wir sie kennen? Ein Wechsel in eine neue dystopische Zukunft, in der die Eliten die Herren der Sklaven sind, ohne die Kosmetik der Demokratie?

Ohne einen kontrollierten Abbruch wird die Welt für alle zusammenbrechen, auch für die Eliten. Die Welt hat sich so sehr verändert und nichts scheint mehr Sinn zu machen, die eklatante Korruption ist offenkundig, die offensichtlichen Propagandamedien, die Aushöhlung unserer Rechte.

Was ist das Endspiel?

Der Great Reset ist in einem Alles-oder-Nichts-Zustand

Die Globalisten haben Angst, dass die Welt aufwacht und erkennt, welcher Tyrannei sie unterworfen ist. Deshalb sind die Globalisten heute zu allem fähig.

Diese Schlussfolgerung stammt von Alex Newman, einem bekannten konservativen amerikanischen Journalisten und international preisgekrönten Autor des Bestsellers Deep State.

Newman, der kürzlich bei Greg Hunter von USA Watchdog zu Gast war, sagte, dass die Situation für die Befürworter des Great Reset nicht rosig ist.

„Der Parallelstaat befindet sich derzeit in einem Alles-oder-Nichts-Moment“, erklärte Newman.

„Sie, die Eliten oder die räuberische Decke, erkennen, dass sie in einer Falle sitzen, in der sie nicht gewinnen können. Sie haben keinen Rückzugsraum. Die Menschen wachen in einem so rasanten Tempo auf, dass (die Globalisten) in einer Situation sind, in der sie entweder alles auf eine Karte setzen und jedes Risiko eingehen, oder in große Schwierigkeiten geraten.“

Und Newman fügt hinzu:

„Sie werden vor Gericht gestellt werden. Derzeit wird dies in den Büros der Generalstaatsanwälte im ganzen Land diskutiert, und das ist ein großes Problem. Die Menschen fordern, dass sie strafrechtlich verfolgt werden.

Weiter:

„Im Moment erkennen die Eliten oder der räuberische Club, dass sie alles verlieren können, wenn sie nicht sehr schnell handeln. Sie können am Ende für alles verantwortlich gemacht werden“.

Deshalb warnt Newman:

„Ich denke, wir befinden uns jetzt in einer sehr gefährlichen Situation. Wenn Menschen in eine solche Situation geraten, haben sie keine große Wahl. Entweder sie sagen die Wahl ab, stehlen wie verrückt oder bringen die ganze Sache zum Scheitern. Was jetzt passiert, mit der außer Kontrolle geratenen Inflation, der Lebensmittelkrise und der Hungersnot, die vor der Tür steht und die sie fabriziert haben, und den Affenpocken und der Vogelgrippe… Sie haben alle Krisen im Griff.“

Und der Journalist schließt damit:

„Beachten Sie, dass sie noch eine Menge Karten zu spielen haben. Ich vermute, dass sich zwischen jetzt und den Zwischenwahlen (November) einige sehr interessante Ereignisse abspielen werden. Wenn wir eine faire Wahl hätten, wären sie erledigt. Und sie wissen es.“

Newman glaubt, dass der nächste Schritt des Parallelstaates eine Kombination von Krisen sein wird, die den Zusammenbruch der Kaufkraft des Dollars und eine Nahrungsmittelkrise beinhalten wird. Diese werden in naher Zukunft zur Realität werden.

Der Journalist warnt auch vor der Gefahr einer Eskalation des Krieges:

„Ganz zu schweigen von dem, was in Russland und der Ukraine passiert. Es besteht die reale Gefahr, dass sich die Krise ausweitet“.

Und er erklärt:

„Verzweifelte Menschen tun verzweifelte Dinge. Sie sind wie Tiere, die in eine Ecke gedrängt werden. Wenn man ein Tier in diese Situation bringt, hat es keine andere Wahl, als anzugreifen oder etwas Gefährliches zu tun, und ich glaube, dass wir uns jetzt in dieser Situation befinden. Sie wissen, dass sie Krisen brauchen, um ihren Plan zu verwirklichen. Sie müssen die Bevölkerung verängstigen.“

Aber:

„Sie müssen es so machen, dass sie keine Spuren hinterlassen. Andernfalls werden sich die Menschen, anstatt einander zu zerfleischen, gegen sie wenden“."

Quelle: PRAVDA-TV