Oberster Gerichtshof Venezuelas bestätigt Wahlsieg Maduros

Die Richter stellten fest, dass die Daten des Nationalen Wahlrats mit den Informationen der Wahlmaschinen übereinstimmen.

Am Donnerstag, den 22. August 2024, verkündete der Oberste Gerichtshof Venezuelas das endgültige Urteil zu dem umstrittenen Wahlsieg von Nicolás Maduro bei den Präsidentschaftswahlen vom 28. Juli. Die Richterin Caryslia Rodríguez erklärte entschieden, dass die vom Nationalen Wahlrat (CNE) präsentierten Wahlergebnisse korrekt sind.

Begleitet von den Mitgliedern der Wahlkammer, Richterin Fanny Marquez und Richter Inocencio Figueroa, erklärte Rodríguez: „Die Ergebnislisten des CNE stimmen mit den Meldungen der Wahlmaschinen überein.“ Auf dieser Grundlage bestätigte der Oberste Gerichtshof die Wiederwahl Maduros als Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela.

In ihrem Urteil hob Rodríguez hervor, dass es Aufgabe des Obersten Gerichtshofs sei, die Wahlergebnisse zu überprüfen und mögliche Streitigkeiten im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit zu klären. Dies sei international nicht unüblich, wie etwa die aktuellen Ereignisse in Mexiko und Brasilien zeigen.

Auf die Beteiligung der politischen Parteien an den Anhörungen eingehend, erwähnte Rodríguez, dass 33 von 38 an den Wahlen teilnehmenden politischen Organisationen bei den einberufenen Anhörungen erschienen waren und ihre Wahlunterlagen vorlegten. Von den zehn Präsidentschaftskandidaten nahmen zudem neun an den Anhörungen teil, während Edmundo González, der ehemalige Kandidat der oppositionellen Demokratischen Einheitsplattform, nicht anwesend war und wegen Missachtung der verfassungsmäßigen Ordnung verurteilt wurde.

Die Vertreter der Parteien, die González unterstützt hatten, präsentierten während der Anhörungen kein Wahlmaterial, da sie angaben, keine entsprechenden Unterlagen geführt zu haben. Rodríguez forderte den CNE auf, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2024 binnen 30 Tagen nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Wahlgesetzblatt zu veröffentlichen.

Zusätzlich übermittelte der Präsident des Obersten Gerichtshofs eine Kopie des Urteils an Generalstaatsanwalt Tarek William Saab, um strafrechtliche Ermittlungen gegen González und andere wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit Amtsanmaßung und Aufwiegelung von Unruhen einzuleiten.

Abschließend richtete der Präsident des Obersten Gerichtshofs seinen Dank an die internationalen Beobachter und Experten, die an der Evaluierung der Präsidentschaftswahlen beteiligt waren.

Quelle: ExtremNews