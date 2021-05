Viktor Orbán: "Warum sollen wir weiterhin die Trottel der EU sein?"

„Die Visegrád-Länder leiden unter einer spektakulären Diskriminierung in der Europäischen Union, und wenn sie nicht stärker und geschlossen handeln, wird sich diese Situation nicht ändern“, schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán in seiner Antwort an Mikuláš Dzurinda, den ehemaligen Ministerpräsidenten der Slowakei. Orbán betonte, dass die Ungarn und Slowaken etwas Besseres als das verdient haben. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "In seinem bei Samizdat 7 veröffentlichten Brief reagierte Viktor Orbán auf die Ablehnung seines Vorschlags durch Mikuláš Dzurinda in dessen Interview mit Postoj.sk; Orbán hatte vorgeschlagen, dass die V4-Länder danach streben sollten, die Europäische Union, die sich um die deutsch-französische Achse dreht, in ein deutsch-französisches-V4-Dreiergespann zu verwandeln. Dzurinda vertritt die These, dass der Vorschlag die innere Zersplitterung der Europäischen Union nur verstärken, sie nicht vereinen, sondern spalten würde. In seiner Antwort sagte Viktor Orbán, dass er die Frage für eine praktische Angelegenheit halte. Der ungarische Premierminister schrieb in seiner Antwort: „Es ist eine Tatsache, dass es den V4-Ländern nicht gelungen ist, eine angemessene Durchsetzung ihrer Interessen im Rahmen der Union zu erreichen. Tatsache ist, dass wir Mitteleuropäer unter einer spektakulären Diskriminierung leiden. Ich behaupte, dass sich diese Situation nicht ändern wird, wenn wir nicht stärker und geeint auftreten.“ Orbán erklärte, dass die derzeitige Ausgestaltung des Binnenmarktes dazu führe, dass nach den Zahlen von 2016 ein französischer Bürger ein zusätzliches Einkommen von 1.074 € pro Jahr habe, ein deutscher 1.046 €, ein slowakischer 537 € und ein ungarischer 408 €. Wenn wir außerdem das Geld, das durch EU-Transfers in die V4-Länder fließt, mit den Gewinn- und Dividendeneinkünften vergleichen, die wir exportieren, können wir sehen, wie wir schwere Verluste erleiden. „Der Unterschied beträgt 80 Prozent für Ungarn und mehr als 90 Prozent für die Slowakei“, erklärte der Premierminister. Die Unverhältnismäßigkeit der zentral verwalteten EU-Programme ist nicht nur beklagenswert, sondern beschämend. Orbán wies auch darauf hin, dass die Länder, die 2004 der EU beigetreten sind, 5,1 Prozent der Mittel erhielten, während ihre Bevölkerung mehr als 20 Prozent der EU-Bevölkerung ausmacht. Unsere Vorschläge, das geografische Ungleichgewicht auszugleichen, wurden bisher immer abgelehnt. Orbán wies auch darauf hin, dass die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern zu Ungunsten der V4 umgeschrieben worden sei. „Das erste Mobilitätspaket hat unsere Speditionen in verletztender und offensiver Weise benachteiligt. Und ich habe noch nicht einmal die Abwanderung von Fachkräften, die obligatorischen Verteilungsquoten für Migranten und die Doppelmoral, die gegen uns angewendet wird, erwähnt. „Lieber Mikuláš, sollten wir nicht anfangen, uns wie ein Mitgliedstaat auf gleicher Augenhöhe mit dem Westen zu verhalten? Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns organisieren und für unsere Interessen eintreten? Warum sollten wir weiterhin der Sündenbock der EU sein? Die Ungarn und Slowaken verdienen etwas Besseres als das“, schloss Orbán. Datenbasis: Magyar Nemzet Quelle: Unser Mitteleuropa