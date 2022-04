Ukrainische Nationalisten sprechen in sozialen Medien über Anschlag am "Tag des Sieges" in Berlin

In geschlossenen Telegram-Kanälen rufen proukrainische Betreiber dazu auf, "prorussische" Deutsche und Russen in Deutschland zu "lynchen" und "hinzurichten". Für den 9. Mai in Berlin wurde in einem der Kanäle ein Terroranschlag auf die traditionelle Siegesfeier angekündigt. Bislang bleibt das Treiben ungestraft. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ukrainische Nationalisten planen in einem geschlossenen Telegram-Kanal einen terroristischen Überfall auf die Feierlichkeiten am 9. Mai im Treptower Park in Berlin. Der Betreiber des Kanals mit 1.900 Abonnenten schrieb am Dienstag:

"Ich schlage vor, am 9.5. niemanden zu schonen. Die (Schimpfwort) in der Öffentlichkeit zu erstechen, damit aus dem 'Feiertag' ein Trauertag wird. Tod den Russen, dieses Land muss für immer vom Erdball getilgt werden!"

Diesen Aufruf schrieb der anonyme Betreiber des Kanals unter dem Screenshot eines Chatverlaufs, in dem sich zwei Personen auf Russisch verabreden, an der zentralen Siegesfeier am 9. Mai im Berliner Treptower Park teilzunehmen.

Der Kanal "Tiere Berlins" wird von ukrainischen "Patrioten" dazu genutzt, persönliche Daten von Russen in Deutschland und solchen Deutschen, die mit Russland sympathisieren, zu sammeln. Unter anderem werden auch Kennzeichen von Pkw gezeigt, die an Autokorsos gegen Russophobie teilgenommen haben. In den Texten wird immer wieder dazu aufgerufen, die "ermittelten Russlandfreunde" aufzusuchen und zu lynchen.

So fordert eine Mitteilung am 10. April unter einem geposteten Video, das Teilnehmer eines Autokorsos und die Kennzeichen der Pkw zeigt, "jeden dieser Tiere" zu finden und aufzusuchen. Fotos und Videos "der Hinrichtung" sollen dem Betreiber zugesandt werden.



In einem anderen Post ist ausdrücklich vom "Lynchen" die Rede.



