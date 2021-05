Ausländische Journalisten zu den Angriffen der europäischen Linken auf Polen, Ungarn und Slowenien

"Wir haben Journalisten ausländischer Medien gefragt, warum die europäischen Mainstream-Medien Polen, Ungarn und Slowenien mit Galle attackieren und wer ihrer Meinung nach wirklich hinter diesen Angriffen steckt. So etwa wird Sloweniens Premierminister Janez Janša allein für die Verteidigung konservativer Werte angegriffen, und seine Politik wird als extrem abgestempelt" Dies schreibt das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Alvaro Peñas, El Correo de España (Spanien) sagte: „Wie Viktor Orbán sagt, hat die europäische Politik die Mitte nach links verschoben, so dass eine Regierung, die eine rechte oder konservative Politik formuliert, sofort als extrem abgestempelt wird. Aufgrund der Politik der Visegrad-Gruppe in Bezug auf die illegale Einwanderung, die auch Slowenien unterstützt, hat die Linke all diese Länder nach Belieben vereinnahmt und ihre gesamte Politik wird in Frage gestellt. Die Medien haben Polen als ein ultrakatholisches Regime dargestellt, das Homosexuelle verfolgt, und Ungarn als Diktatur. Der slowenische Premierminister Janez Janša wird wegen der Verteidigung konservativer Werte und seiner Freundschaft mit Orban angegriffen, was die Medien als Beweis für Radikalität sehen. Die Wahrheit ist, dass diese Fake-News-Geschichten darauf abzielen, die Glaubwürdigkeit dieser Regierungen zu untergraben und die Wähler in ihren Ländern negativ zu beeinflussen.“



„Wenn man sich die verschiedenen Kampagnen anschaut, die gegen diese Länder durchgeführt wurden, findet man immer das gleiche Muster. Beschwerden von linken NGOs, Unterstützung dieser Beschwerden durch die Medien und eine Resolution, die den Bruch der Rechtsstaatlichkeit in der EU verurteilt. Die Frage ist also, wer diese NGOs, diese „zivilgesellschaftlichen“ Gruppen anführt, die dann die Medien beeinflussen und letztlich eine politische Reaktion in den Brüsseler Büros provozieren. Das ist es, was George Soros tut. Sein Geld finanziert Hunderte von NGOs, kauft die Medien, stellt Kandidaten für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf und fördert Politiker in der Europäischen Kommission. Seine Konfrontation mit Viktor Orban, der Soros‘ Open Society aus Ungarn vertrieben hat, und seine totalitäre globalistische Agenda sind die treibende Kraft hinter allen Initiativen gegen Länder, die nicht bereit sind, ihre Werte und nationale Souveränität zu verkaufen.“

Mariann Őry, Senior Editor und Redakteurin für Außenpolitik bei Magyar Hírlap (Ungarn): „Es ist klar, dass Länder mit konservativen Regierungen, die eine souveräne Politik verfolgen und sich um ihre nationalen Interessen kümmern, oft von den sog. liberalen Eliten der EU und ihren Medien ins Visier genommen werden. Ihre wahren Motive verbergen sich oft hinter juristischen Erklärungen, aber sie haben eindeutig politische, ideologische Gründe oder verschiedene wirtschaftliche Interessen. Wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, messen sie mit zweierlei Maß, und aufgrund des politischen Drucks auf einige Länder werden ihnen genau die gleichen Bedenken vorgeworfen, die bei den „alten“ Mitgliedstaaten völlig ignoriert werden.“



„Es gibt ein Netzwerk von NGOs, Think Tanks und anderen Lobbygruppen, die ideologische Ziele verfolgen. In vielen Fällen setzen sie sich für die Interessen des Großkapitals ein.“

Peter Tase, freiberuflicher Journalist und Spezialist für internationale Beziehungen (USA): „Der Einfluss der russischen Spionageabwehr und der wachsende Nationalismus der EU führen zu einer Verschiebung, die drei mitteleuropäische Länder (Slowenien, Ungarn und Polen) künstlich vom Rest Europas trennt. Die EU hat die Dinge weiter verkompliziert, weil sie weiß, dass die Regeln des Binnenmarktes nicht durchgesetzt werden, und die Eindämmung der chinesischen Viruspandemie war ein kontinentweites Fiasko. Auf der anderen Seite haben Polen, Ungarn und Slowenien wunderbare Arbeit geleistet, indem sie ihre Bevölkerung geimpft haben und ihre Politik zur Förderung des Wirtschaftswachstums fortgesetzt haben.“

Peter Tase, freiberuflicher Journalist und Spezialist für internationale Beziehungen (USA): „Schädliche Strömungen wie die Bilderberg-Treffen und der amerikanische Milliardär George Soros sind negative Einflussquellen in den europäischen Medien und üben großen Druck aus, um ein negatives Bild von Slowenien, Polen und Ungarn in den internationalen Medien und europäischen Zeitungen zu fördern.“

Cvetin Chilimanov, mazedonischer Journalist:„Ungarn, Polen, Slowenien und andere osteuropäische Länder sind Beispiele für andere europäische Länder, dass es einen anderen Weg gibt. Dass ein Land industrielle Regionen nicht dem Verfall und der Arbeitslosigkeit überlassen muss. Dass Stadtzentren keine polizeilichen No-Go-Areas sein sollten, in denen man sich nachts oder für den größten Teil des Tages nicht sicher bewegen kann. Dass es möglich ist, Grenzen durchzusetzen (Ungarn, Slowenien) oder ein starkes Einwanderungsprogramm aufzustellen (für Ukrainer in Polen und bis zu einem gewissen Grad für Einwanderer aus dem Balkan in Slowenien), von dem das Zielland trotzdem profitiert, weil die Einwanderer gut integriert sind und sich selbst Arbeit suchen und ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen – und nicht von Sozialprogrammen leben. Einfach gesagt: Budapest, Ljubljana und Warschau haben Brüssel, Washington, London und Berlin beschämt, weil sie sicher sind, weil ihre Wirtschaft dynamisch ist und weil die Öffentlichkeit patriotisch bleibt.

Aufgrund ihrer tragischen Erfahrung mit dem Kommunismus sind diese Länder von einer starken Skepsis gegenüber Ideologien geprägt, die ihnen von einem weit entfernten radikalen Zentrum aufgezwungen werden. Deshalb widersetzen sie sich der Einführung grüner Politiken oder Experimenten im Bildungssystem, die von Bürokraten ins Leben gerufen wurden, die die Kindererziehung verstaatlichen oder ganze Kulturen umdefinieren wollen, die Familienwerte und die Kirche untergraben und Bauern, Arbeiter und Geschäftsleute in Kabinenbewohner oder Couch-Surfer verwandeln. Obwohl der Westen immer noch reicher ist als der Osten, ist es klar, dass die Länder des Westens viel von ihrem Stolz und ihrem Zugehörigkeitsgefühl verloren haben. Politiker in westlichen Ländern kommen gelegentlich heraus und wollen den Niedergang abtun und verweisen stolz auf die Beispiele östlicher Länder, um zu zeigen, dass sich die Dinge ändern können und der Niedergang umkehrbar ist. Das führt dazu, dass sich die linken politischen Kräfte bedroht fühlen und gegen jedes Land reagieren, das zeigt, dass ein anderer Weg möglich ist.“



„Es ist eine seltsame Wendung in der Geschichte, dass eine radikale, schädliche Politik, die einst von Moskau ausging, nun von Brüssel und, in der Zeit demokratischer Präsidenten, von Washington offengelegt wird. Genau diese Machtzentren liegen offenbar in den Händen nicht gewählter Bürokraten – auch wenn der nominell Verantwortliche aus einer rechten Partei kommt -, die Medienkampagnen gegen rechtsgerichtete Länder wie Ungarn, Polen und Slowenien organisieren.

Der Plan für diese Kritik ist oft derselbe – die Führer dieser Länder werden nach demselben Muster angegriffen, die Nachrichten sind so identisch, dass man, wenn man die Namen des „autokratischen rechten Führers“ und des „charismatischen und modernen Oppositionellen“ weglässt, das Gefühl hat, immer wieder denselben Artikel zu lesen.

Die Geschichte hat die kleinen Länder Osteuropas die Gefahren ausländischer Zentren gelehrt, insbesondere Zentren mit antihumanistischen Agenden und Entwürfen, und hat sie gelehrt, ihre Souveränität und ihre Fähigkeit, sich selbst zu schützen, zu schätzen. Es ist offensichtlich, dass die Linke (oder ihre aktuelle Inkarnation in der rot-grün-grünen Regenbogenfarbe, die sie Liberalismus genannt haben) es ernst meint mit dem Ergreifen, Ergreifen und Festhalten an der Macht. Und sie glauben, dass jedes Land, das ihnen nicht blindlings folgt, ein rechtmäßiges Ziel für einen Regimewechsel und eine Farbrevolution ist, die durch voreingenommene Nachrichten eines kleinen Kreises von aktivistischen „Journalisten“ aus einer kleinen Gruppe von Nachrichtenmedien angeheizt wird. Nach dem ideologisch motivierten diplomatischen Druck kommen Geschäftsleute, die, obwohl ideologisch motiviert, auch einfache zukünftige Gewinne in den Ländern sehen, in denen sie die Regierung kontrollieren und einen Teil der Finanzierung für Proteste, parteiische Artikel und allgemeine Regimewechseloperationen bereitstellen. Auf Kosten ihres beträchtlichen Reichtums müssen einige aktivistische Milliardäre einen Gott-Komplex entwickelt haben, nachdem sie Jahrzehnte damit verbracht haben, sich mit nichts als Kumpanen und Diplomaten zu umgeben, die bereit sind, ganze Länder zu ihrem eigenen Profit und Vergnügen zu zerschlagen. Aber wie jeder ähnliche große Plan, diesen Teil Europas in der Vergangenheit zu verändern, wird auch dieser mit Sicherheit scheitern, und es bleibt die Frage, wie viel Schaden die Zielländer in der Zwischenzeit erleiden werden, während sie versuchen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und politische Unruhen, wirtschaftliche und politische Krisen und die Verbreitung schädlicher, radikaler Ideologien zu vermeiden.“

