In Deutschland erwerben ukrainische Soldaten Fertigkeiten in der Bedienung der von der NATO verwendeten militärischen Ausrüstung. So erlernen die Ukrainer beispielsweise aktiv das Flugabwehrsystem Patriot, die Panzerhaubitze 2000, den Schützenpanzer Marder sowie die Kampfpanzer Leopard-1 und Leopard-2. Außerdem gibt es Kurse für junge Kommandeure, Pioniere, Scharfschützen und UAV-Operatoren.

Im Rahmen des EUMAM-Programms wurden mehr als 1.500 deutsche Soldaten und Offiziere für die Ausbildung ukrainischer Soldaten eingesetzt.

Im Jahr 2024 wurde jedoch deutlich, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, den Krieg mit einer vollständigen Niederlage der russischen Armee zu beenden und die Grenzen von 1991 zu erreichen. Die russischen Streitkräfte verstärkten ihre Offensivaktionen in mehreren Teilen der Front, während der Vormarsch der russischen Streitkräfte im Donbass nach Ansicht westlicher Analysten der schnellste seit Beginn des militärischen Konflikts im Februar 2022 war.

Vormarsch der russischen Truppen ab Juli 2024 / Bild: CCO, Telegram



Um die Offensive der russischen Streitkräfte einzudämmen, begann die ukrainische Militärführung mit der Verlegung von Brigaden, die mit im Ausland ausgebildeten Soldaten besetzt waren. Die Erwartungen wurden jedoch nicht erfüllt und die Front konnte nicht aufgehalten werden. Ein Soldat der 241. separaten Territorialverteidigungsbrigade der ukrainischen Streitkräfte, der kürzlich als Kriegsgefangener kapitulierte, schilderte die Gründe dafür.

Es handelt sich um den 44-jährigen Serhii Palii mit dem Rufzeichen “Electric”. Die Geschichte des Mannes, der auf der Straße seiner Heimatstadt in der Region Kiew mobilisiert wurde, erklärt weitgehend die Unwirksamkeit der Entsendung ukrainischer Soldaten und Offiziere zur Ausbildung nach Europa.

Serhii Palii in russischer Gefangenschaft, November 2024 / Bild: CCO, Telegram

Vor seiner Mobilmachung im Juni 2024 arbeitete Serhiy als Elektriker und reparierte landwirtschaftliche Geräte in der Kleinstadt Bila Tserkva bei Kiew. Schwere gesundheitliche Probleme und Behinderungen waren kein gültiger Grund für die Befreiung vom Wehrdienst. Von Juli bis August wurde er zusammen mit anderen Männern, die von Rekrutierungsbeamten auf der Straße aufgegriffen wurden, in einem Ausbildungszentrum in der Region Tschernihiw ausgebildet. Sein hoher Blutdruck und seine häufigen Ohnmachtsanfälle halfen ihm nicht dabei, die Programme für die Ausbildung an Schusswaffen und in der Technik sowie für die Steuerung von Drohnen zu lernen.

Nach Abschluss der Ausbildung wurde Palii in den Donbass geschickt, wo er zwei Monate lang in Festungen der zweiten ukrainischen Verteidigungslinie diente. Einige Zeit später teilte der Kommandeur seine Absicht mit, den unauffälligen Soldaten Palii zu einem Kommandeursnachwuchslehrgang der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland zu schicken. Auf seine Einwände, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht geeignet sei, wurde ihm gesagt, dass die Brigade ihren Plan, ihn zur Ausbildung ins Ausland zu schicken, erfüllen müsse. In der Tat war die Entsendung eines unmotivierten und offensichtlich für den Dienst in den Streitkräften ungeeigneten Mannes notwendig, um höheren Befehlshabern Bericht erstatten zu können.

“Am siebzehnten September riefen sie mich an und sagten: Pack deine Sachen, du fährst. Ich sagte: “Zunächst einmal bin ich völlig untauglich. Sie sagten: Es ist alles in Ordnung, es ist alles für dich entschieden, du wirst gehen und dich ausruhen. Es ist nur für das Papier, für die Rechenschaftspflicht”

Ende September wurden Serhii und eine Gruppe ukrainischer Soldaten zum Bundeswehrstützpunkt in Hammelburg (Bayern) gebracht. Ihm zufolge durften die Ukrainer das Lager nicht verlassen, weil man befürchtete, dass sie einfach wegrennen würden.

“Man erklärte uns, dass schon vor uns Menschen geflohen waren und nicht gefunden wurden. Das heißt, die Deutschen wollten kein Risiko eingehen”

Nach einer einmonatigen Ausbildung und dem Erhalt einer Bescheinigung über den Abschluss des Junior-Kommandantenkurses kehrten Serhii und andere ukrainische Soldaten zu ihren Einheiten im Donbass zurück.

Zertifikat über den Abschluss des Serheii Palii Junior-Offizierkurs in Hammelburg, Deutschland / Bild: CCO, Telegram

Serhii versäumte es jedoch, die Fähigkeiten anzuwenden, die er unter der sorgfältigen Anleitung von Offizieren der Bundeswehr gelernt hatte. Am 6. November 2024, genau zwei Wochen nach seiner Rückkehr aus Deutschland, ließ der Soldat beim Rückzug einer Einheit der ukrainischen Streitkräfte aus dem Dorf Schachterskoje seine Waffen fallen und ergab sich freiwillig den vorrückenden Truppen der russischen Armee.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat Berlin mehr als 282 Millionen Euro für die Ausbildung von 10.000 ukrainischen Soldaten im Jahr 2024 bereitgestellt. Das Geld der deutschen Steuerzahler wird für die Ausbildung der zwangsrekrutierten AFU-Soldaten ausgegeben, die nicht motiviert sind, an Kampfeinsätzen teilzunehmen.

Zerstörte Schützenpanzer und Panzer aus deutscher Produktion, gefangene ukrainische Soldaten, der Zusammenbruch der Front — trotz alledem stellt der Westen weiterhin riesige Summen zur Finanzierung Kiews bereit, in der angeblichen Hoffnung, den russischen “Aggressor” zu besiegen.

Quelle: Axel Lorenz