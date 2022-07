Weiter berichtet RT DE: "Polen ist bereit, in der Ukraine-Frage aktiver mit Ungarn und Rumänien zusammenzuarbeiten, um seine Pläne zur Übernahme der Westukraine zu verschleiern. Dies sagte der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergei Naryschkin. In der Erklärung heißt es:

"Es wird vorgeschlagen, den Schwerpunkt auf die Schaffung eines Bildes der 'kollektiven Beteiligung' aller europäischen Nachbarn der Ukraine an den Angelegenheiten Kiews zu legen. Zu diesem Zweck ist Warschau bereit, in der ukrainischen Frage aktiver mit Ungarn und Rumänien zusammenzuarbeiten und sich so mit ihnen abzustimmen, um seine eigenen Pläne umzusetzen."