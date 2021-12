Die indische Zentralbank, die Reserve Bank of India (RBI), hat Berichten zufolge dem Zentralvorstand mitgeteilt, dass sie ein vollständiges Verbot von Kryptowährungen befürwortet und erklärt, dass ein teilweises Verbot nicht funktionieren wird. Die Zentralbank bekräftigt, dass sie ernsthafte Bedenken in Bezug auf Kryptowährungen hat. Unterdessen nimmt die indische Regierung Berichten zufolge zusätzliche Änderungen am Krypto-Gesetz vor.

Die Reserve Bank of India (RBI) hielt am Freitag die 592. Sitzung des zentralen Direktoriums unter dem Vorsitz von Gouverneur Shaktikanta Das ab. Der Zentralvorstand ist das höchste Entscheidungsgremium der Apex-Bank. Das Gremium befasste sich mit der aktuellen inländischen und globalen Wirtschaftslage, den sich abzeichnenden Herausforderungen und Abhilfemaßnahmen. Die Direktoren diskutierten auch verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Zentralbankwährungen (CBDC).

Berichten zufolge sagte die RBI auf der Sitzung, dass sie ein vollständiges Verbot von Kryptowährungen bevorzuge und dass ein teilweises Verbot nicht funktionieren würde, berichtete die Economic Times unter Berufung auf ungenannte Quellen, die mit den Beratungen vertraut sind.

Hochrangige RBI-Beamte hoben mehrere Bereiche hervor, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen Anlass zur Sorge geben, darunter die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen, die Bewertung, die extreme Preisvolatilität, rechtliche Fragen und die Identifizierung von Teilnehmern an Transaktionen.

Gouverneur Shaktikanta Das bekräftigte seine ablehnende Haltung gegenüber Kryptowährungen und betonte, dass Kryptowährungen eine ernsthafte Bedrohung für jedes Finanzsystem darstellen, da sie von den Zentralbanken nicht reguliert werden. Das hat wiederholt gesagt, dass die Zentralbank ernsthafte Bedenken gegenüber Kryptowährungen hat und dass diese eine ernsthafte Bedrohung für die makroökonomische und finanzielle Stabilität Indiens darstellen. Dabei bietet Bitcoin Era den Investoren und Tradern viele Möglichkeiten.

"Es besteht ein Bedarf an viel tiefergehenden Diskussionen (über Kryptowährungen). Wenn die Zentralbank sagt, dass sie unter dem Gesichtspunkt der makroökonomischen und finanziellen Stabilität viel tiefer gehende Bedenken hat, dann gibt es viel tiefer gehende Fragen, die dazu gehören", sagte der Zentralbankgouverneur im Oktober.

Das Gesetz über Kryptowährungen und die Regulierung offizieller digitaler Währungen (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) soll in der Wintersitzung der Lok Sabha, dem Unterhaus des indischen Parlaments, behandelt werden. Berichten zufolge plant die Regierung, Kryptowährungen mit dem Securities and Exchange Board of India (SEBI) als Hauptregulierungsbehörde zu regulieren, aber die Verwendung von Kryptowährungen für Zahlungen zu verbieten. Es gibt jedoch Berichte, dass die Regierung den Gesetzentwurf noch überarbeitet und ihn stattdessen wahrscheinlich in der Haushaltssitzung einbringen wird.

In der Zwischenzeit arbeitet auch die RBI an einer digitalen Rupie, die sie schrittweise einführen will. Die Zentralbank erklärte letzte Woche, dass es zwei Arten von CBDC geben wird: für den Großhandel und für den Einzelhandel. "Bei der CBDC für den Großhandel wurde bereits viel Arbeit geleistet, während die CBDC für den Einzelhandel etwas komplizierter ist und mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir werden ein Pilotprojekt starten, je nachdem, was zuerst fertig ist", erklärte der stellvertretende RBI-Gouverneur T. Rabi Sankar.



