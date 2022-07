Der Microsoft-Konzern erfüllt, wie TASS berichtet, offenbar den Auftrag der US-Geheimdienste und des Pentagons, die vollständige Kontrolle über die gesamte Informationsinfrastruktur der Ukraine zu übernehmen und sie ihrer digitalen Souveränität zu berauben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies geht jedenfalls aus einem Kommentar hervor, den der stellvertretende russische Außenminister Oleg Syromolotow am Montag zum durchaus antirussischen Microsoft-Bericht "Defending Ukraine: Early Lessons from the Cyber War" veröffentlichte.

"Wir haben uns mit diesem Material befasst. Alles deutet darauf hin, dass der Bericht nach den russophoben Vorgaben der US-Administration oder allgemein nach dem Diktat ihrer Funktionäre verfasst worden ist. Sie enthält Mythen über Hacker, die auf Geheiß Moskaus handeln. Es gibt Schauergeschichten über eine russische Bedrohung der sogenannten Demokratien. Das Unternehmen macht sich nicht die Mühe, irgendwelche Beweise vorzulegen",

so Syromolotow.

"Wir haben guten Grund festzustellen: Microsoft führt den Befehl des Pentagons und der Spezialdienste aus, die gesamte Informationsinfrastruktur der Ukraine vollständig zu kontrollieren und sie jeglicher digitaler Souveränität zu berauben. Das Unternehmen selbst hat dies in dem erwähnten Bericht zugegeben",

fügte der stellvertretende Minister hinzu.

Er sagte weiterhin, dass das Bedrohungsanalysezentrum von Microsoft die ukrainischen Behörden unter dem Deckmantel des Versprechens, zur Stärkung der Sicherheit beizutragen, dazu überredet hat, Fernzugriff auf ihre Netzwerke zu gewähren. "Insbesondere durch die Verwendung der Funktion 'kontrollierter Ordnerzugriff' in Microsoft Defender, einer Anwendung zum Schutz vor Cyberbedrohungen. Unter dem Vorwand, das Sicherheitsniveau der Informationsressourcen ukrainischer Regierungsbehörden zu bewerten, wurden mithilfe der RiskIQ-Dienste Geräte mit ungepatchten bekannten Schwachstellen identifiziert, die nun von den Amerikanern genutzt werden können", fügte er hinzu.

"Mit anderen Worten: Das Regime von Selenskij hat einem amerikanischen Unternehmen Zugang zu allen Kommunikationsgeräten im Land gewährt. Kiew gab Microsoft die Instrumente zur Überwachung, Provokation und Durchführung von Computerangriffen "unter falscher Flagge". Offenbar ist die berüchtigte 'IT-Armee der Ukraine', die sich immer wieder damit brüstet, Server in Russland zu hacken, auch das Werk von Microsoft", betonte Syromolotow."

Quelle: RT DE