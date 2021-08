Geheimpapiere des litauischen Außenministeriums geleakt: Vorbereitung auf Krieg mit Weißrussland?

Litauischen Presseberichten zufolge wurden bei einem Cyberangriff auf das Außenministerium sensible Daten aus dieser Einrichtung gehackt. Das Ministerium erklärte lediglich, dass es die öffentlich gewordenen Informationen über den Datenverlust nicht bestätigen wolle. Dies berichtet Algis Klimaitis im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Klimaitis berichtet weiter: „Wir halten es für einen Informationsangriff durch unfreundliche Länder“, ist alles, was Vertreter des Ministeriums, das vom TS-LKD-Vorsitzenden Gabriel Landsbergis geleitet wird, bekannt geben konnten. Unabhängige Fachleute für Informationstechnologie behaupten, dass hochsensible Informationen weitergegeben wurden.

Eine Person, die sich mit einem Foto des aserbaidschanischen Präsidenten Ilhan Alijew ausgab, behauptete, die aus dem Außenministerium gehackten Daten enthielten die Korrespondenz zwischen Ministern und ihren Stellvertretern, wichtigen Abteilungen, Botschaftern der G7- und NATO-Länder und ihren Vertretern.

Die Person behauptet, dass die in seinem Besitz befindlichen Dokumente mit „Secret“, „Top Secret“ und „Cosmic“ (das sind die streng geheimen NATO-Dokumente) gekennzeichnet seien. Die Dokumente enthielten Details zu Geheimverhandlungen zwischen US-Präsident Joe Biden und anderen Staatsoberhäuptern, zu Plänen für Russland, zur Nord Stream2-Pipeline und zu Deutschland.

Weiterhin enthielten sie angeblich Diskussionen über eine mögliche Unterstützung der USA gegen Frankreich und Deutschland und die mögliche Rolle Litauens dabei. Auch China und Weißrussland würden erwähnt sein, wobei von Anweisungen gegen China und einem Krieg mit Weißrussland die Rede ist. Insgesamt, so die Mitteilung der Person, wurden fast 1,7 Millionen E‑Mails in 102 Dateien gehackt.

Audrius Kalvėnas, ein litauischer Spezialist für Informationstechnologie, kommentiert, dass wieder einmal ein Skandal im Außenministerium vorgefallen sei. Das sei nicht verwunderlich, meint er, denn diese Institution sei nicht in der Lage, mit Diskretion und Diplomatie zu handeln. Der Minister ist für die Durchführung verantwortlich. Ein Außenminister, der Respekt vor dem Staat hat, würde die Verantwortung übernehmen und nach dem Diebstahl geheimer Daten aus der Institution, die er leitet, zurücktreten. Herr Außenminister Landsbergis wird sich jedoch, so der Kommentator, an der Schulter seines Großvaters ausweinen, dass er und sein gesamtes Ministerium wieder einmal von den feindseligen Sonderdiensten eines gegnerischen Staates „reingelegt“ wurden und dass er persönlich keine Schuld daran trägt."

Quelle: Unser Mitteleuropa