Augenzeuge über ukrainische Kontrollposten: "Sie haben gezielt auf uns geschossen"

Am Donnerstag berichtete ein Augenzeuge der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in einem Evakuierungslager der russischen Streitkräfte in der ukrainischen Ortschaft Starij Saltow, dass ihr Zivilistenkonvoi unter Beschuss geraten sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Zeuge gab an, ein Fahrer des Konvois gewesen zu sein, der schon einige Male diese Route überquert hatte, um die Flüchtenden nach Starij Saltow zu bringen. Dabei gerieten sie von einem hundert Meter entfernten Kontrollpunkt der ukrainischen Streitkräfte unter Beschuss. Er beschrieb, dass dieser Angriff gezielt gewesen sei, weil sie mit Gewehren, aber auch mit schweren Waffen direkt auf den Konvoi zielten und durch die Windschutzscheibe schossen. Dabei seien seine Freundin und eine ältere Dame vor seinen Augen getötet worden.



Die Tragödie ereignete sich, als die Fahrzeuge das nicht von Russland kontrollierte Gebiet durchquerten, um in das Dorf Starij Saltow zu gelangen." Quelle: RT DE