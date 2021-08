10 Kinder starben bei US-Drohnenschlag - Biden-Rücktritt gefordert: Tote Kinder, Zivilisten und US-Soldaten

Weiter berichtet das Magazin: "Die afghanische Asylwelle für Europa beginnt bereits: 32 Afghanen warten laut einem Al Jazeera Bericht bereits an der weißrussisch-polnischen Grenze auf die Einreise in die EU.



Biden-Rücktritt gefordert



Nach dem Tod von 13 US-Soldaten in Kabul steht Joe Biden unter Druck. Bereits morgen soll der endgültige Abzug der USA aus Afghanistan stattfinden. Es ist unwahrscheinlich, dass es den USA gelingen wird, die mit ihnen verbündeten, afghanischen Kollaborateure bis dahin in die USA, bzw. in die europäischen Zwischenlager am Balkan zu evakuieren. 6.000 US-Soldaten sollen dafür bis morgen weiter ihr Leben riskieren. Unzufriedenheit mit Biden auf allen Seiten: Während demokratische US-Bürger Biden die hohe moralische Schuld gegenüber den nicht zu rettenden Afghanen vorwerfen, fordern immer mehr US-Republikaner angesichts der getöteten US-Soldaten den Rücktritt des Präsidenten.

Afghanen-Hass auf USA: 10 Kinder durch US-Raketen getötet

Weitere Anschläge wollen die USA durch ihre gestrigen und heutigen Drohnen-Schläge verhindert haben. Doch viele Afghanen beklagen die wachsende Anzahl ziviler Opfer, die dabei zustande gekommen sei. Und so ist auch ihrerseits der Hass auf die USA groß.

Eine Afghanin kommentiert auf Instagram: „Möge Allah Rache für alle Moslems und Andersgläubige nehmen, die wegen Amerika sterben!“

Ein anderer Afghane schreibt: „Schande für Amerika“ und „F*ck Joe Biden!“

Auch US-Amerikaner kommentieren: „China Joe in Aktion“.

10 Kinder starben durch US-Drohnenangriff:

#BREAKING:

The 2yrs old #Malika also died and the number of victims of the U.S rocket attack in Kabul reached 10.

1: Zemaray 40

2: Naseer 30

3: Zameer 20

4: Faisal 10

5: Farzad 10

6: Armin 4

7: Benyamin 3

8: Sumaya 2

9: Ayat 2

10: Malika 2

Civilians & no connections with IS-K pic.twitter.com/teccTRW2MB — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 30, 2021